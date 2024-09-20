OPPO Find X8 получит самые тонкие рамки на рынке

Согласно последним утечкам информации от известных инсайдеров, новый смартфон OPPO Find X8 может похвастаться самыми узкими рамками среди конкурентов на рынке. На этом сравнительном изображении с iPhone 16 Pro видно, что оба устройства имеют очень тонкие рамки, но при более внимательном рассмотрении становится очевидно, что рамки на Find X8 ещё более тонкие.

Информатор с мировым именем Ice Universe подтвердил, что рамки на OPPO Find X8 будут иметь толщину всего 1,45 мм и будут одинаковыми по всему периметру устройства. Это действительно впечатляет и говорит о высоком уровне дизайна смартфона.

Кроме того, другой надёжный источник, Digital Chat Station, предполагает, что серия OPPO Find X8 появится в продаже 21 октября. Хотя он не полностью уверен в этой дате, это его текущий прогноз.

Стоит отметить, что новая версия фирменной оболочки ColorOS 15, с акцентом на искусственный интеллект, будет представлена 17 октября. Несмотря на ожидания, что новые флагманы OPPO могут быть выпущены в тот же день, похоже, что это не случится.

OPPO ранее подтвердила, что после запуска серии OPPO Find X7 следующей будет глобальный релиз серии OPPO Find X8. Хотя серия Find X7 так и не была выпущена по всему миру, фанаты бренда с нетерпением ждут новинки.

Предполагается, что ведущая модель серии, возможно получившая название Find X8 Ultra, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Также существует вероятность использования чипсета MediaTek Dimensity 9400 в модели Find X8. Пока что нет точной информации о том, будет ли представлен Find X8 Pro, учитывая, что модель Find X7 Pro так и не была выпущена.

Источник — androidheadlines.com