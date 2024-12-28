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Игровые консолиЭлектроника и техника

Гендиректор PlayStation прокомментировал планы на будущее

Мария Старкова Мария Старкова
28.12.2024
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Гендиректор PlayStation прокомментировал планы на будущее

Генеральный директор PlayStation, Хидеаки Нишино, недавно дал интервью. В нём рассказал о будущем компании и роли консолей в игровой индустрии. Несмотря на рост популярности облачных игр и ПК-гейминга, Нишино уверен, что домашние консоли PS останутся основой бизнеса на долгие годы. Он подчеркнул, что миллионы игроков до сих пор используют PS4. В свою очередь PS5 постоянно получает новые игры, что свидетельствует о сильной позиции консолей на рынке. Нишино ясно дал понять: «Домашние консоли, безусловно, останутся основным бизнесом PlayStation ещё долго».

Однако, Sony не собирается игнорировать другие платформы. Компания расширяет своё присутствие на рынке ПК-игр, выпуская игры на разных платформах, при этом, по словам другого руководителя Sony, Хермана Хульста, одиночные сюжетные игры будут сначала выходить на консолях PlayStation, чтобы стимулировать продажи. Развитие сервисов PlayStation Network и привлечение новых пользователей также являются приоритетными задачами.

Нишино упомянул облачные игры и PlayStation Portal, позволяющий стримить игры PS5, но подчеркнул, что «геймерам по-прежнему нужны контроллер и дисплей», подтверждая важность физического оборудования. Он также заявил, что PS5 будет актуальной ещё долго, как и PS4, но график выпуска новых консолей, включая PS6, будет зависеть от технологических достижений Sony и рыночной ситуации. Новые модели, такие как PS5 Pro, должны предлагать оптимальное сочетание инноваций, цены и доступности.

В заключение, несмотря на стремительное развитие облачных технологий, PlayStation делает ставку на традиционные консоли, стремясь предложить технологически продвинутое и экономически оправданное оборудование. Будущее PlayStation, по крайней мере в ближайшей перспективе, тесно связано с развитием аппаратного обеспечения. 

Источник — playfront

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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