Гендиректор PlayStation прокомментировал планы на будущее

Генеральный директор PlayStation, Хидеаки Нишино, недавно дал интервью. В нём рассказал о будущем компании и роли консолей в игровой индустрии. Несмотря на рост популярности облачных игр и ПК-гейминга, Нишино уверен, что домашние консоли PS останутся основой бизнеса на долгие годы. Он подчеркнул, что миллионы игроков до сих пор используют PS4. В свою очередь PS5 постоянно получает новые игры, что свидетельствует о сильной позиции консолей на рынке. Нишино ясно дал понять: «Домашние консоли, безусловно, останутся основным бизнесом PlayStation ещё долго».

Однако, Sony не собирается игнорировать другие платформы. Компания расширяет своё присутствие на рынке ПК-игр, выпуская игры на разных платформах, при этом, по словам другого руководителя Sony, Хермана Хульста, одиночные сюжетные игры будут сначала выходить на консолях PlayStation, чтобы стимулировать продажи. Развитие сервисов PlayStation Network и привлечение новых пользователей также являются приоритетными задачами.

Нишино упомянул облачные игры и PlayStation Portal, позволяющий стримить игры PS5, но подчеркнул, что «геймерам по-прежнему нужны контроллер и дисплей», подтверждая важность физического оборудования. Он также заявил, что PS5 будет актуальной ещё долго, как и PS4, но график выпуска новых консолей, включая PS6, будет зависеть от технологических достижений Sony и рыночной ситуации. Новые модели, такие как PS5 Pro, должны предлагать оптимальное сочетание инноваций, цены и доступности.

В заключение, несмотря на стремительное развитие облачных технологий, PlayStation делает ставку на традиционные консоли, стремясь предложить технологически продвинутое и экономически оправданное оборудование. Будущее PlayStation, по крайней мере в ближайшей перспективе, тесно связано с развитием аппаратного обеспечения.

Источник — playfront