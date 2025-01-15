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OnePlus Watch 3 предоставит уникальную технологию для отслеживания здоровья

Мария Старкова Мария Старкова
15.01.2025
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OnePlus Watch 3 предоставит уникальную технологию для отслеживания здоровья

Компания Oppo, известная своими смартфонами и умными часами OnePlus, готовится к выходу новых часов, вероятно, OnePlus Watch 3, уже в следующем месяце. На изображении, опубликованном в китайской социальной сети Weibo менеджером по продукции OPPO, показана новая функция: измерение артериального давления с отображением риска гипертонии. Точное измерение давления с помощью светодиодов – сложная задача даже для лучших смарт-часов, и пока наиболее точные результаты показывает Huawei Watch D2 благодаря специальному манжету.

Однако, похоже, что функция мониторинга давления скоро появится и в других часах. Сообщалось, что Apple планирует представить её в сентябре на Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и, возможно, Apple Watch SE 3. Но Oppo может опередить Apple, если верить рекламному изображению. По данным Neowin.net, OnePlus Watch 3 (также называемые Oppo Watch X2) выйдут в Китае в следующем месяце, после чего последует международный релиз. Вместо ожидания одобрения от FDA (что подтверждает качество и разрешает медицинское использование), Oppo, похоже, выпустит часы без него. Oppo, предположительно, будет использовать данные о давлении как повод для консультации врача.

Такой подход уже использовался Apple и другими производителями: например, функция обнаружения апноэ во сне в Apple Watch Series 10 и watchOS 11 лишь рекомендует обратиться к врачу, не давая точного диагноза. Apple обычно не выпускает новые функции без тщательной проверки, поэтому интересно будет сравнить точность измерения давления в новых часах с медицинским тонометром. Кроме того, OnePlus Watch 3 предполагается, что получат электрокардиограмму (ЭКГ), измерение температуры запястья и функцию 60-секундной проверки здоровья, включающую уровень кислорода в крови, данные ЭКГ и данные о сне. Также ожидается вращающаяся корона и поддержка LTE. Возможность мониторинга артериального давления также упоминается в других источниках.

Источник — techradar

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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