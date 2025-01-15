Beats Powerbeats Pro 2 характеристики, цена и дата выхода

Powerbeats Pro 2 – это долгожданное обновление популярных беспроводных наушников от Beats, суббренда Apple. Прошло почти шесть лет с момента выхода оригинальной модели. Наконец, в 2025 году мы увидим их преемника. Сама Beats уже подтвердила выход новых наушников. Но перед этим Powerbeats Pro 2 появились в списках сертификации FCC (США). Благодаря этому мы знаем некоторые ключевые характеристики.

В документах FCC наушники фигурируют под номерами BCGA3157, BCGA3158 и BCGA3160, а также A3157, A3158 и A3160. Предполагается, что A3158 – это левый наушник, а A3157 – правый. Наушники разработаны в США, а собираются во Вьетнаме. Powerbeats Pro 2 будут совместимы как с iOS, так и с Android. Будет поддержка Bluetooth Low Energy и работая на частотах 2400-2483,5 МГц. Однако, одновременная передача данных не поддерживается. Это может означать отсутствие возможности подключения к нескольким устройствам одновременно, в отличие от AirPods Pro 2, которые позволяют легко переключаться между устройствами Apple.

Дизайн наушников предполагает наличие удобных заушных крючков для надёжной фиксации. Их корпус кажется более тонким, что может означать снижение веса. На промо фотографиях также видны белый и черный цвета.

Ожидается, что Powerbeats Pro 2 получат датчик сердечного ритма для отслеживания тренировок. Среди других предполагаемых улучшений – активное шумоподавление (ANC), пространственное аудио, режим прозрачности, и, конечно же, переход на порт USB-C для зарядки, что обусловлено требованиями ЕС. О точной цене и дате выхода пока ничего не известно, но большинство экспертов ожидают запуска в первой половине 2025 года, а цена, скорее всего, будет немного выше, чем у оригинальных Powerbeats Pro (249-279 долларов США). Оригинальные Powerbeats Pro были сняты с производства, что намекает на скорый релиз новой модели.

Источник — 91mobiles