OneOdio SuperEQ S10: обзор наушников в компактном кейсе

OneOdio SuperEQ S10 — это доступная пара настоящих беспроводных наушников, которые имеют отличные заявленные характеристики и симпатичный дизайн. Но так ли все хорошо, как на бумаге? В этом обзоре мы постараемся ответить на этот вопрос, изучив OneOdio SuperEQ S10 с точки зрения качества звука и удобства использования.

SuperEQ S10 — это первая модель бренда в форм-факторе вкладышей. Раньше OneOdio специализировалась на производстве полноразмерных версий, на одну из которых (OneOdio A70) мы уже делали обзор. Модель, попавшая сегодня к нам на тестирование, обладает целым списком внушающих уважение характеристик, в число которых входит активное шумоподавление, режим прозрачности, игровой режим и продолжительное время работы.

Итак, рассматриваем OneOdio SuperEQ S10 со всех сторон.

Распаковка и комплектация

В компактной белой коробке все продумано до мелочей. Наушники аккуратно уложены в специальный кейс, который, в свою очередь, вставлен в защитный поролоновый упор, гарантирующий сохранность устройства во время транспортировки.

В дополнительной мини-коробке находятся все необходимые аксессуары: кабель для подзарядки с универсальными разъёмами USB-A и USB-C, а также две дополнительные пары силиконовых насадок различных размеров, позволяющие подобрать идеальную посадку для каждого пользователя. Третий комплект амбушюров уже предварительно установлен на самой гарнитуре.

Комплект поставки дополняет многоязычная инструкция, которая облегчит первое знакомство с продуктом и поможет вам максимально просто настроить наушники.

Дизайн

OneOdio SuperEQ S10 выделяется на фоне других TWS-наушников своими компактными размерами — зарядный кейс этих наушников заметно меньше стандартных моделей, что делает их особенно удобными для переноски. Овальный корпус с гладкими закруглениями и откидной крышкой выполнен из глянцевого пластика высокого качества, напоминающего материалы, используемые в продукции Apple. Вы можете выбрать между классическим чёрным и стильным белым цветом.

Крышка кейса имеет продуманную двойную конструкцию с углублениями для наушников, аналогичную той, что мы видим в премиальных моделях. Металлическая петля и магнитный замок обеспечивают плотное закрытие без малейшего люфта, что является приятным исключением на рынке, где даже дорогостоящие аналоги иногда имеют проблемы с качеством сборки.

Внутри кейса наушники надёжно удерживаются магнитами, глянцевый пластик их корпусов качественно обработан и приятен на ощупь. Дизайн наушников напоминает AirPods Pro, с тем отличием, что «ножки» OneOdio расположены прямо. Этот стиль уже давно завоевал популярность среди TWS-устройств, так что оригинальностью он не поражает, но всё равно выглядит актуально и современно.

Что же касается общего качества сборки, то здесь SuperEQ S10 радуют: несмотря на свою относительно небольшую стоимость, они ощущаются как изделие премиум-класса. У кейса отсутствует заметный люфт крышки, что говорит о внимании производителя к деталям и стремлении к совершенству в каждом аспекте.

Давайте подробнее рассмотрим зарядный кейс SuperEQ S10. Простота и функциональность — вот его главные преимущества. Наверху — крышка, справа спереди — лаконичная надпись с названием устройства. Чуть ниже, в самом центре, притягивает взгляд единственный светодиодный индикатор, который информирует пользователя о состоянии устройства, меняя цвета с белого на оранжевый и зелёный. На дне кейса удобно расположился порт USB Type C для зарядки.

Переходя к конструкции самих наушников, заметим, что каждый из них состоит из двух частей: корпуса и ножки. На вершине корпуса расположен штуцер, предназначенный для фиксации силиконовых амбушюр. Металлическая решётка, защищающая отверстие, напоминает решения, применяемые в флагманских моделях. Рядом со штуцером присутствует тонкая прорезь, вероятно, служащая для акустического декомпрессирования.

На внутренней стороне корпуса можно заметить черную заглушку с сеткой. Она внешне схожа с датчиком приближения, хотя таковой функционал в этих наушниках отсутствует, поэтому ее назначение остаётся загадкой.

Снаружи, там, где корпус наушника соединяется с ножкой, есть отверстие с металлическим ободком — и это действительно металл, что неожиданно для такой модели. Здесь разместили один из микрофонов. Немного ниже находится сенсорная панель, которая отвечает за управление наушниками. А на самом конце ножки располагаются два контакта для зарядки и ещё один микрофон, скрытый за двумя прорезями.

Использование

Анализ удобства использования для нас начинается с оценки того, насколько ловко можно открыть кейс одной рукой. В случае с SuperEQ S10 найти удобное положение может быть непросто, так как футляр абсолютно симметричен и не имеет выреза под крышкой, что усложняет задачу. Зато кейс выигрывает в плане размера: он настолько компактный, что легко помещается в любой карман, даже обтягивающих джинсов, и это, безусловно, впечатляет.

Когда дело доходит до извлечения наушников, могут возникнуть трудности. Из-за их маленьких размеров, особенно при отсутствии у вас длинных ногтей, их бывает сложно ухватить. К тому же, наушники расположены в кейсе таким образом, что перед использованием их нужно повернуть на 180 градусов, что добавляет неудобства. Будьте осторожны, чтобы не активировать сенсорные панели наушников случайно, что может запустить музыку или сменить режим шумоподавления раньше времени.

Класть наушники в кейс, к счастью, гораздо проще благодаря магнитам, которые автоматически правильно ориентируют их в гнездах. Несмотря на это, процесс извлечения и размещения требует привыкания и наработки определенной техники, особенно если вам приходится делать это в темноте.

Но миниатюрность наушников идет им на пользу в другом аспекте. Они удобно располагаются в ушах, надёжно держатся и не вызывают дискомфорта. В этом плане наушники оставляют только положительные впечатления и не вызывают нареканий.

Управление

Как мы уже упоминали, управление наушниками осуществляется через две сенсорные панели. Это довольно стандартный подход, ничего революционного. Однако, стоит отметить, что между вашим касанием и реакцией устройства иногда появляется заметный лаг. Сенсоры реагируют на одиночные, двойные и тройные тапы, а также на длительное нажатие, но более сложные жесты они, к сожалению, не распознают.

Каждое касание сопровождается звуковым сигналом, который напоминает щелчок – вы услышите его в том наушнике, которого коснулись. Кроме того, при смене режимов – будь то включение, подключение к устройству, активация шумоподавления или переключение в режим прозрачности – вас встретит голосовое подтверждение действия мягким женским голосом.

Если давать общую оценку, управление кажется несколько ограниченным, поскольку на наушниках отсутствует возможность регулировки громкости воспроизводимого звука и звонков. Это может огорчить тех, кто предпочитает полный контроль над своими гаджетами.

Звучание

Несмотря на то, что SuperEQ S10 относится к более доступному ценовому сегменту, они демонстрируют звуковое качество, которое может конкурировать с гораздо более дорогими моделями наушников.

Конечно, аудиофилы могут заметить некоторую нехватку чёткости высоких частот и слегка смазанные басы. Однако для большинства пользователей эти нюансы не станут критичными, и общее качество звука оставит их вполне довольными. Если возникнет необходимость, владельцы всегда могут воспользоваться эквалайзером для тонкой настройки звука. Немного снизив середину и добавив акцент на низкие и высокие частоты, они смогут добиться почти идеального звучания.

Кроме того, важно уточнить один момент, который часто упускают в обзорах. Вопреки распространённому мнению, наушники SuperEQ S10 поддерживают не только стандартный кодек SBC. Они также совместимы с более совершенным кодеком AAC, что обеспечивает качественный стриминг музыки как на большинстве Android-устройств, так и на iPhone, где AAC является предпочтительным кодеком. Это ключевая деталь, которая оказывает прямое влияние на качество звучания и делает эти наушники отличным выбором для ценителей качественного звука.

Гарнитура SuperEQ S10 оборудована микрофонами, которые обеспечивают хорошее качество звука для ежедневного использования. Они не хватают звезд с неба в плане качества — собеседники отмечают, что голос звучит немного отдалённо, и преобладают средние частоты, что придает звуку некоторую плоскость. Тем не менее, голос передаётся достаточно чётко, чтобы обеспечить понимание даже в шумной уличной среде.

Как и следовало ожидать, система активного шумоподавления (ANC) не сравнится с той, что присутствует во флагманских моделях, но она показывает солидные результаты для устройств своего класса. Функция звуковой прозрачности также реализована на достойном уровне: микрофоны усиливают окружающие звуки, облегчая восприятие внешнего мира, и хотя это усиление может показаться немного избыточным, оно не приводит к дискомфорту.

Подключение и настройка

Гарнитура SuperEQ S10 легко соединяется с любым устройством через Bluetooth. Отсутствие собственного мобильного приложения является одним из основных недостатков, а также недостает возможности одновременного подключения к двум устройствам, известной как функция multipoint. Пользователи могут с лёгкостью подключить наушники к своему смартфону, а затем к ноутбуку, при этом гарнитура запоминает оба устройства. Однако она автоматически подключится только к последнему использованному источнику. Чтобы подключиться к другому устройству, потребуется вручную отключить первое.

Впрочем, когда дело доходит до качества связи, SuperEQ S10 показывают отличные результаты – это стандарт для устройств с Bluetooth 5.4. Потоковая передача данных происходит без единого сбоя, будь то внутри помещения или на улице, а устойчивое соединение сохраняется на расстоянии до 15 метров, преодолевая даже бетонные стены.

Дополнительно, в наушниках OneOdio SuperEQ S10 ANC предусмотрен специальный режим для уменьшения задержки. Он окажется особенно полезным для мобильного гейминга или при просмотре видео – активация происходит с помощью тройного касания сенсора левого наушника. Стоит заметить, что активация геймерского режима может незначительно ухудшить качество звукового потока, но это несущественная плата за возможность погружения в игровые миры без задержек.

Автономная работа

Наушники SuperEQ S10 предлагают автономную работу на среднем среди аналогов уровне, выдерживая в активном режиме 5-6 часов. Этот результат считается вполне приемлемым для повседневного использования.

Кроме того, владельцы имеют возможность зарядить наушники ещё 4-5 раз с помощью кейса, что является весьма пробивным решением, учитывая его небольшие размеры. Несмотря на то, что показатели автономности кажутся стандартными, умение интегрировать их в устройство с такими габаритами заслуживает похвалы.

К тому же, наушники полностью заряжаются всего за 1,5 часа, а кейс требует 2 часа для восполнения энергии – эти характеристики тоже соответствуют современным требованиям рынка TWS-гарнитур.

Впечатление

После использования SuperEQ S10 ANC хочется признать, что OneOdio сумел создать высококачественный продукт по доступной цене. Миниатюрная гарнитура отличается качественной сборкой и уверенно справляется с базовыми функциями. Среди ключевых достоинств модели – удобство использования, качественный звук, чёткие микрофоны, впечатляющая автономность и стабильное соединение.

Однако, как и в любом устройстве, имеются компромиссы. Так, система активного шумоподавления в данной модели реализована на базовом уровне, а процесс извлечения наушников из кейса мог бы быть более удобным. Главным недостатком является отсутствие возможности одновременного подключения к нескольким устройствам. Тем не менее, для тех, кто ищет недорогие беспроводные наушники для смартфона, модель OneOdio SuperEQ S10 ANC заслуживает высокой оценки и наших рекомендаций благодаря приятному сочетанию цены и качества.

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