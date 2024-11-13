Обновление Nothing OS 3.0 вышло только для Phone 2a

Хорошие новости для владельцев Nothing Phone 2a. Вышла бета-версия обновления Nothing OS 3.0. Это обновление предлагает ряд интересных улучшений. Однако, отметить, что стабильная версия выйдет в декабре, но вы можете попробовать её уже сейчас.

По большому счету, Nothing OS 3.0 улучшает работу камеры. Скорость запуска камеры через виджет стала выше, а обработка HDR-сцен – быстрее. Кроме того, бета-версия оптимизирует эффекты портретного режима и улучшает съемку в условиях низкой освещенности. Вторая бета-версия добавила функцию общих виджетов. Но пока она работает только между устройствами Nothing и только для квадратных виджетов фотографий. Разработчики обещают расширить поддержку в будущем.

Помимо камеры, обновление включает улучшения в быстрых настройках, дополнительные функции в «умном ящике», а также общие визуальные и производительные улучшения. В частности, улучшена точность категоризации приложений и добавлена автоматическая сортировка. PUBG теперь поддерживает частоту обновления 90 FPS, что обеспечивает более плавный игровой процесс.

Для установки бета-версии необходима Nothing OS версии 2.6 или 3.0 (номер сборки указан в инструкциях). Затем нужно скачать и установить соответствующий APK-файл и проверить наличие обновлений в настройках системы. Обратите внимание, что это бета-версия, и возможны ошибки. Перед установкой рекомендуется создать резервную копию данных. Некоторые пользователи отмечают как улучшения, так и ухудшения в сравнении с предыдущей версией.

Важно отметить, что Nothing Phone 2a получил бета-версию раньше флагманской модели Phone 2, что вызвало недовольство некоторых пользователей. Хотя ранее сообщалось обратное. Причиной такого решения называются необходимость тестирования на большой аудитории пользователей и более высокая распространенность Phone 2a. Однако, обе модели получат стабильную версию Nothing OS 3.0 в декабре.

Источник — nothing