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Xiaomi MIX Flip стал очень популярным складным смартфоном

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.11.2024
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Xiaomi MIX Flip стал очень популярным складным смартфоном

Согласно последним данным, Xiaomi MIX Flip, первый вертикально складывающийся смартфон компании, побил все ожидания. Количество заказов на него увеличилось примерно на 42%, достигнув отметки в 500 000 единиц. К началу ноября продажи уже превысили половину от запланированного объёма.

Ещё в августе, после публикации финансового отчёта Xiaomi за второй квартал, Лу Вейбинг, президент отдела мобильных телефонов Xiaomi, рассказывал о грандиозном успехе Xiaomi MIX Flip. Он заявил, что модель полностью распродалась сразу после запуска. Причём, интересно, что 32% покупателей этого компактного складного телефона — бывшие пользователи iPhone, а 55% — женщины.

Напоминаем, Xiaomi MIX Flip дебютировал 19 июля по цене от 5999 юаней (82 000 рублей). Следует также отметить огромную популярность дополнительного аксессуара. Это портативная камера, которая продавалась в комплекте и расходилась как горячие пирожки. Данная камера, стоимостью 499 юаней (6700 рублей), позволяет делать снимки по типу фотоаппаратов Polaroid и идеально подходит к смартфону.

Для тех кто еще не в курсе: Xiaomi MIX Flip – это складной смартфон с двумя экранами. Внешний экран 4.01 дюйма (120 Гц), внутренний 6.86 дюйма (120 Гц), оба AMOLED. Работает он на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, имеет 3D-систему охлаждения. Емкость батареи составляет батарея 4780 мАч, еще у него есть быстрая зарядка 67 Вт. Основная камера 50 Мп с оптикой Leica Summilux и телеобъективом, фронтальная камера 32 Мп. В наличии функции съёмки видео в формате DV, режимы Master Portrait и MasterCinema. Корпус телефоны выполнен из прочного алюминия.

Источник — ithome

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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