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Интернет и ПО

YandexGPT поможет школьникам, студентам и преподавателям

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.11.2024
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YandexGPT поможет школьникам, студентам и преподавателям

Яндекс активно развивает образовательные продукты на базе своей нейросети YandexGPT. В ближайшее время появятся два основных инструмента. Во-первых: помощник по математике для школьников 5-8 классов. Во-вторых: платформа с ИИ-инструментами для студентов, преподавателей и разработчиков онлайн-курсов.

Школьный помощник по математике будет работать в игровой форме. Он поможет решать задачи с использованием наводящих вопросов и облегчая освоение сложной школьной программы. С 13 ноября можно подать заявку на тестирование. С 1 декабря доступ к нему получат более 6 миллионов учеников. Родители оценят то, что им придётся меньше времени тратить на проверку домашних заданий. Математика, как показали исследования Яндекса, является одним из самых сложных предметов для школьников. Она встает в одни ряд с русским и иностранными языками.

Студенческая платформа предоставит персонализированное обучение, помогая осваивать новые технологии и навыки, строить индивидуальные учебные планы и получать объяснения сложных материалов простым языком. Преподаватели смогут загружать учебные материалы, получать рекомендации по их улучшению и проводить диагностику знаний студентов. Платформа будет работать в текстовом и аудиоформатах, и её пилотный проект начнётся в начале 2025 года в нескольких университетах-партнёрах.В будущем планируется сделать её доступной для всех.

Яндекс уже имеет опыт использования YandexGPT в образовании: помощник для подготовки к ЕГЭ по информатике, генеративные подсказки для студентов онлайн-курсов Практикума, пилотный проект с НИУ ВШЭ по написанию дипломных работ. Результаты использования ИИ-инструментов впечатляют. 85% выпускников, сдающих ЕГЭ по информатике в 2024 году, использовали ИИ-помощника. Более 12 000 студентов Практикума обращались к нейросети за разъяснением ошибок. Больше половины студентов НИУ ВШЭ, использовавших нейросети, получили отличные оценки за дипломные работы. Развитие ИИ-помощников станет приоритетным направлением в Яндекс Образовании в 2025 году.

Источник — Яндекс

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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