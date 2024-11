Nothing OS 3.0 на Android 15 получат все телефоны бренда

Крутая новость для владельцев Nothing Phone (2)! Вышла открытая бета-версия Nothing OS 3.0, которая работает на Android 15. Компания Nothing сама об этом сообщила на своем сайте. А ещё пообещали, что в декабре обновление до Android 15 получат владельцы Nothing Phone (1), Phone (2a) Plus и CMF Phone 1.

В этой бета-версии Nothing OS 3.0 много интересного: новые общие виджеты, позволяющие взаимодействовать с друзьями, полностью переработанный экран блокировки с кучей настроек, умный «Smart Drawer», который сам сортирует приложения, плюс улучшенная камера. Все подробности – в журнале изменений, который можно найти на сайте.

Конечно, это бета-версия, и могут быть определенные недоработки. Во время обновления телефон может несколько раз перезагрузиться. Возможно, даже потребуется сбросить его до заводских настроек. Так что, если телефон – основной, лучше подождать стабильного релиза. Но если вы хотите одним из первых попробовать Android 15 и новые фишки Nothing OS 3.0, то смело качайте! На сайте Nothing есть подробная инструкция по установке. Но имейте в виду, что бета-версии могут быть нестабильными, и лучше перед обновлением сделать резервную копию данных. В общем, дерзайте, тестируйте и делитесь впечатлениями!