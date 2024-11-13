Garmin добавит новую силовую программу Get Fit для начинающих

Скоро на умных часах Garmin появится новая программа силовых тренировок Get Fit, разработанная специально для новичков. Эта 12-недельная программа включает три тренировки в неделю и два контрольных теста для оценки прогресса.

Программа Get Fit станет частью обновленного Garmin Coach, который уже предлагает планы тренировок по велоспорту, бегу и силовым тренировкам. На данный момент Garmin не подтвердил официально запуск Get Fit, но, по слухам, она появится до конца года. Пока неизвестно, на каких именно часах Garmin будет доступна эта программа, хотя Strength Coach, аналогичная программа силовых тренировок, доступна лишь на ограниченном количестве новых моделей, включая Fenix 8.

Garmin Connect предоставляет возможность создавать и загружать индивидуальные тренировки на часы, а также отслеживать прогресс тренировок и делиться результатами в социальных сетях. В некоторых моделях часов Garmin, например Venu 2, уже реализован полноценный комплекс силовых тренировок с визуализацией упражнений.

Начинать силовые тренировки может быть сложно, но умные часы Garmin помогают отслеживать прогресс. В приложении Garmin Connect доступны бесплатные готовые анимированные тренировки для занятий дома. В составлении тренировок учитываются факторы, такие как текущая нагрузка, направленность тренировки, время восстановления, данные сна и профиль предыдущих тренировок.

Будем ждать, что Garmin предложит нам с программой Get Fit

Источник — techradar