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ПланшетыЭлектроника и техника

Новый iPad (A16) не будет поддерживать Apple Intelligence

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.03.2025
257 Просмотров 0
Новый iPad (A16) не будет поддерживать Apple Intelligence

Наряду с новым iPad Air, работающим на чипе M3, Apple также обновила свой стандартный iPad. Хотя это обновление может быть не совсем тем, что вы ожидаете. Хорошая новость заключается в том, что он по-прежнему доступен в нескольких интересных цветах и сохраняет ту же стартовую цену. Подобно iPad mini с чипом A17 Pro, теперь это просто iPad (A16), где тип процессора указан в названии.

В США цена начинается с 349 долларов. Вместо начальных 64 ГБ хранилища теперь вы получаете 128 ГБ встроенной памяти. Это означает больше места для приложений, фотографий и файлов.

Интересно, что это первый продукт Apple за последнее время, который не поддерживает Apple Intelligence. С другой стороны, в новом iPad используется чип A16, который обеспечивает еще большую производительность для базовой модели благодаря 5-ядерному процессору, 4-ядерному графическому процессору и 16-ядерному нейронному чипу, превосходящему предыдущий чип A14 Bionic. Однако важно отметить, что этот чип не поддерживает Apple Intelligence, поэтому стоит учесть важность этих функций.

Что стало лучше?

Тем не менее, ожидается, что iPadOS 18 будет отлично работать, что делает его подходящим для игр, потоковой передачи, редактирования, просмотра веб-страниц и звонков FaceTime. Apple заявляет, что он почти на 30% быстрее, чем предыдущее поколение, и что чип A16 делает обновленный iPad в шесть раз быстрее, чем самый продаваемый планшет Android. Правда, не совсем ясно, с каким планшетом Android Apple сравнивает этот показатель.

Вместе с тем, даже без Apple Intelligence, iPad одиннадцатого поколения с чипом A16 имеет порт USB-C для зарядки, датчик Touch ID на кнопке питания и поддерживает такие важные аксессуары, как Apple Pencil первого поколения, Apple Pencil (USB-C) и Magic Keyboard Folio, которая предлагает большую настраиваемость, чем стандартная Magic Keyboard.

Примечательно, что iPad (A16), похоже, имеет немного больший дисплей, чем предыдущая модель. Теперь это 11-дюймовый дисплей Liquid Retina (разрешение 2360 x 1640) с поддержкой True Tone, по сравнению с 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina в iPad 10-го поколения.

iPad все также оснащен 12-мегапиксельной камерой на задней панели и 12-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой Center Stage, которая позволяет автоматически держать вас в кадре во время звонков. Другие характеристики включают стереодинамики, два микрофона для записи звука, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Если вы выберете модель с поддержкой сотовой связи, она будет поддерживать 5G, но не будет поддерживать mmWave, как и iPhone 16e.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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