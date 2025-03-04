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Apple представила iPad Air с M3 и клавиатуру: характеристики

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.03.2025
346 Просмотров 0
Apple представили iPad Air с M3 и клавиатуру характеристики

Как и ожидалось, Apple представила обновленный iPad Air. Седьмое поколение iPad Air получило чип M3, который обещает значительный прирост производительности. Однако дизайн остался практически без изменений.

Свежий взгляд на самый изящный планшет Apple

По предварительным данным, Apple планирует представить обновленные версии некоторых своих устройств на этой неделе. Ожидается, что в ближайшие несколько дней будет представлен MacBook Air на базе чипа M4. Но сегодня компания уделила внимание своим планшетам, представив новый iPad Air седьмого поколения.

Мощный чип M3

Дизайн остался прежним, но внутри произошли значительные изменения. Новый iPad Air оснащен чипом Apple M3. Этот чип должен обеспечить значительное повышение производительности и поддержку передовых графических технологий, таких как динамическое кэширование, затенение сетки и аппаратное ускорение трассировки лучей.

Чип M3 имеет 8-ядерный процессор с четырьмя ядрами производительности и четырьмя ядрами эффективности, а также 9-ядерный графический процессор. Он необходим для повышения графической производительности на 40% по сравнению с M1. Кроме того, 16-ядерный нейронный процессор был улучшен и теперь на 60% быстрее выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом.

Дисплеи и камера

Как и предыдущая модель, iPad Air с M3 доступен в двух размерах: 11-дюймовом и 13-дюймовом. В обеих моделях используется дисплей Liquid Retina с технологией IPS и светодиодной подсветкой. Яркость 11-дюймового дисплея составляет 500 нит, а 13-дюймовая модель немного ярче — 600 нит. Разрешение составляет 2360 x 1640 пикселей или 2732 x 2048 пикселей, что соответствует плотности пикселей 264 ppi в обоих случаях.

iPad Air M3 клавиатурой

Основная камера обоих вариантов имеет разрешение 12 мегапикселей и диафрагму f/1.8. Она позволяет записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальные камеры также имеют разрешение 12 мегапикселей и поддерживают функцию Center Stage для видеоконференций. Обе камеры поддерживают Smart HDR 4.

Функции искусственного интеллекта

Благодаря Apple Intelligence, новый iPad Air также предлагает интегрированные функции искусственного интеллекта. К ним относятся инструменты в приложении «Фото» для удаления нежелательных объектов с изображений и функция «Freeform» в приложении «Заметки» для преобразования эскизов в привлекательные изображения. Кроме того, планшеты получили обновленную Siri с улучшенным пониманием контекста и интегрированным чат-ботом.

Аксессуары и цены

Седьмое поколение iPad Air доступно в синем, фиолетовом, Starlight и космическом сером цветах. Цена в Европе на 11-дюймовый iPad Air начинается от 699 евро, а на 13-дюймовую модель — от 949 евро. Предварительный заказ на оба варианта можно оформить в Apple Shop, а старт продаж запланирован на 12 марта 2025 года.

Apple также представила новую клавиатуру Magic Keyboard с большим трекпадом и функциональной панелью. Клавиатура для 11-дюймового iPad Air стоит 329 евро, а 13-дюймовая версия — 349 евро.

Технические характеристики Apple iPad Air

ХарактеристикаiPad Air 11 дюймовiPad Air 13 дюймов
Операционная система:iPadOS 18iPadOS 18
Дисплей:11,0-дюймовый, Liquid Retina, Multi-Touch, LED, IPS, 2360 x 1640 пикселей, 264 ppi, 500 нит13-дюймовый, Liquid Retina, Multi-Touch, LED, IPS, 2732 x 2048 пикселей, 264 ppi, 600 нит
Процессор:Apple M3, 8-ядерный процессор (4 ядра производительности и 4 ядра эффективности), 9-ядерный графический процессор, трассировка лучей, 16-ядерный нейронный процессорApple M3, 8-ядерный процессор (4 ядра производительности и 4 ядра эффективности), 9-ядерный графический процессор, трассировка лучей, 16-ядерный нейронный процессор
Память:8 ГБ оперативной памяти, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти8 ГБ оперативной памяти, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти
Камера:12 МП, широкоугольная, ƒ/1.8, 5-кратный цифровой зум, автофокус, Smart HDR 4, автоматическая стабилизация изображения, панорамная съемка, видео до 4K12 МП, широкоугольная, ƒ/1.8, 5-кратный цифровой зум, автофокус, Smart HDR 4, автоматическая стабилизация изображения, панорамная съемка, видео до 4K
Фронтальная камера:12 МП, ландшафтная ориентация, Center Stage, ƒ/2.0, Smart HDR 4, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения12 МП, ландшафтная ориентация, Center Stage, ƒ/2.0, Smart HDR 4, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения
Подключения:USB-C, WLAN 802.11ax с MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, 5G (только сотовая связь через eSIM)USB-C, WLAN 802.11ax с MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, 5G (только сотовая связь через eSIM)
Датчики:Touch ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещенности, цифровой компас, iBeacon micro-locationTouch ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещенности, цифровой компас, iBeacon micro-location
Дополнительно:FaceTime, стереодинамикиFaceTime, стереодинамики
Цвета:Синий, фиолетовый, Starlight, космический серыйСиний, фиолетовый, Starlight, космический серый
Аккумулятор:28,93 Вт·ч36,59 Вт·ч
Размеры:247,6 x 178,5 x 6,1 мм280,6 x 214,9 x 6,1 мм
Вес:460 г616 или 617 г (Wi-Fi/Cellular)
Цена:699 евро949 евро

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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