Apple представила iPad Air с M3 и клавиатуру: характеристики

Как и ожидалось, Apple представила обновленный iPad Air. Седьмое поколение iPad Air получило чип M3, который обещает значительный прирост производительности. Однако дизайн остался практически без изменений.
Свежий взгляд на самый изящный планшет Apple
По предварительным данным, Apple планирует представить обновленные версии некоторых своих устройств на этой неделе. Ожидается, что в ближайшие несколько дней будет представлен MacBook Air на базе чипа M4. Но сегодня компания уделила внимание своим планшетам, представив новый iPad Air седьмого поколения.
Мощный чип M3
Дизайн остался прежним, но внутри произошли значительные изменения. Новый iPad Air оснащен чипом Apple M3. Этот чип должен обеспечить значительное повышение производительности и поддержку передовых графических технологий, таких как динамическое кэширование, затенение сетки и аппаратное ускорение трассировки лучей.
Чип M3 имеет 8-ядерный процессор с четырьмя ядрами производительности и четырьмя ядрами эффективности, а также 9-ядерный графический процессор. Он необходим для повышения графической производительности на 40% по сравнению с M1. Кроме того, 16-ядерный нейронный процессор был улучшен и теперь на 60% быстрее выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом.
Дисплеи и камера
Как и предыдущая модель, iPad Air с M3 доступен в двух размерах: 11-дюймовом и 13-дюймовом. В обеих моделях используется дисплей Liquid Retina с технологией IPS и светодиодной подсветкой. Яркость 11-дюймового дисплея составляет 500 нит, а 13-дюймовая модель немного ярче — 600 нит. Разрешение составляет 2360 x 1640 пикселей или 2732 x 2048 пикселей, что соответствует плотности пикселей 264 ppi в обоих случаях.
Основная камера обоих вариантов имеет разрешение 12 мегапикселей и диафрагму f/1.8. Она позволяет записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальные камеры также имеют разрешение 12 мегапикселей и поддерживают функцию Center Stage для видеоконференций. Обе камеры поддерживают Smart HDR 4.
Функции искусственного интеллекта
Благодаря Apple Intelligence, новый iPad Air также предлагает интегрированные функции искусственного интеллекта. К ним относятся инструменты в приложении «Фото» для удаления нежелательных объектов с изображений и функция «Freeform» в приложении «Заметки» для преобразования эскизов в привлекательные изображения. Кроме того, планшеты получили обновленную Siri с улучшенным пониманием контекста и интегрированным чат-ботом.
Аксессуары и цены
Седьмое поколение iPad Air доступно в синем, фиолетовом, Starlight и космическом сером цветах. Цена в Европе на 11-дюймовый iPad Air начинается от 699 евро, а на 13-дюймовую модель — от 949 евро. Предварительный заказ на оба варианта можно оформить в Apple Shop, а старт продаж запланирован на 12 марта 2025 года.
Apple также представила новую клавиатуру Magic Keyboard с большим трекпадом и функциональной панелью. Клавиатура для 11-дюймового iPad Air стоит 329 евро, а 13-дюймовая версия — 349 евро.
Технические характеристики Apple iPad Air
|Характеристика
|iPad Air 11 дюймов
|iPad Air 13 дюймов
|Операционная система:
|iPadOS 18
|iPadOS 18
|Дисплей:
|11,0-дюймовый, Liquid Retina, Multi-Touch, LED, IPS, 2360 x 1640 пикселей, 264 ppi, 500 нит
|13-дюймовый, Liquid Retina, Multi-Touch, LED, IPS, 2732 x 2048 пикселей, 264 ppi, 600 нит
|Процессор:
|Apple M3, 8-ядерный процессор (4 ядра производительности и 4 ядра эффективности), 9-ядерный графический процессор, трассировка лучей, 16-ядерный нейронный процессор
|Apple M3, 8-ядерный процессор (4 ядра производительности и 4 ядра эффективности), 9-ядерный графический процессор, трассировка лучей, 16-ядерный нейронный процессор
|Память:
|8 ГБ оперативной памяти, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти
|8 ГБ оперативной памяти, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти
|Камера:
|12 МП, широкоугольная, ƒ/1.8, 5-кратный цифровой зум, автофокус, Smart HDR 4, автоматическая стабилизация изображения, панорамная съемка, видео до 4K
|12 МП, широкоугольная, ƒ/1.8, 5-кратный цифровой зум, автофокус, Smart HDR 4, автоматическая стабилизация изображения, панорамная съемка, видео до 4K
|Фронтальная камера:
|12 МП, ландшафтная ориентация, Center Stage, ƒ/2.0, Smart HDR 4, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения
|12 МП, ландшафтная ориентация, Center Stage, ƒ/2.0, Smart HDR 4, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения
|Подключения:
|USB-C, WLAN 802.11ax с MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, 5G (только сотовая связь через eSIM)
|USB-C, WLAN 802.11ax с MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, 5G (только сотовая связь через eSIM)
|Датчики:
|Touch ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещенности, цифровой компас, iBeacon micro-location
|Touch ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещенности, цифровой компас, iBeacon micro-location
|Дополнительно:
|FaceTime, стереодинамики
|FaceTime, стереодинамики
|Цвета:
|Синий, фиолетовый, Starlight, космический серый
|Синий, фиолетовый, Starlight, космический серый
|Аккумулятор:
|28,93 Вт·ч
|36,59 Вт·ч
|Размеры:
|247,6 x 178,5 x 6,1 мм
|280,6 x 214,9 x 6,1 мм
|Вес:
|460 г
|616 или 617 г (Wi-Fi/Cellular)
|Цена:
|699 евро
|949 евро