Главная » Планшеты Apple представила iPad Air с M3 и клавиатуру: характеристики ПланшетыЭлектроника и техника Apple представила iPad Air с M3 и клавиатуру: характеристики Анатолий Пшеницын 346 Просмотров

Как и ожидалось, Apple представила обновленный iPad Air. Седьмое поколение iPad Air получило чип M3, который обещает значительный прирост производительности. Однако дизайн остался практически без изменений.

Свежий взгляд на самый изящный планшет Apple

По предварительным данным, Apple планирует представить обновленные версии некоторых своих устройств на этой неделе. Ожидается, что в ближайшие несколько дней будет представлен MacBook Air на базе чипа M4. Но сегодня компания уделила внимание своим планшетам, представив новый iPad Air седьмого поколения.

Мощный чип M3

Дизайн остался прежним, но внутри произошли значительные изменения. Новый iPad Air оснащен чипом Apple M3. Этот чип должен обеспечить значительное повышение производительности и поддержку передовых графических технологий, таких как динамическое кэширование, затенение сетки и аппаратное ускорение трассировки лучей.

Чип M3 имеет 8-ядерный процессор с четырьмя ядрами производительности и четырьмя ядрами эффективности, а также 9-ядерный графический процессор. Он необходим для повышения графической производительности на 40% по сравнению с M1. Кроме того, 16-ядерный нейронный процессор был улучшен и теперь на 60% быстрее выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом.

Дисплеи и камера

Как и предыдущая модель, iPad Air с M3 доступен в двух размерах: 11-дюймовом и 13-дюймовом. В обеих моделях используется дисплей Liquid Retina с технологией IPS и светодиодной подсветкой. Яркость 11-дюймового дисплея составляет 500 нит, а 13-дюймовая модель немного ярче — 600 нит. Разрешение составляет 2360 x 1640 пикселей или 2732 x 2048 пикселей, что соответствует плотности пикселей 264 ppi в обоих случаях.

Основная камера обоих вариантов имеет разрешение 12 мегапикселей и диафрагму f/1.8. Она позволяет записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальные камеры также имеют разрешение 12 мегапикселей и поддерживают функцию Center Stage для видеоконференций. Обе камеры поддерживают Smart HDR 4.

Функции искусственного интеллекта

Благодаря Apple Intelligence, новый iPad Air также предлагает интегрированные функции искусственного интеллекта. К ним относятся инструменты в приложении «Фото» для удаления нежелательных объектов с изображений и функция «Freeform» в приложении «Заметки» для преобразования эскизов в привлекательные изображения. Кроме того, планшеты получили обновленную Siri с улучшенным пониманием контекста и интегрированным чат-ботом.

Аксессуары и цены

Седьмое поколение iPad Air доступно в синем, фиолетовом, Starlight и космическом сером цветах. Цена в Европе на 11-дюймовый iPad Air начинается от 699 евро, а на 13-дюймовую модель — от 949 евро. Предварительный заказ на оба варианта можно оформить в Apple Shop, а старт продаж запланирован на 12 марта 2025 года.

Apple также представила новую клавиатуру Magic Keyboard с большим трекпадом и функциональной панелью. Клавиатура для 11-дюймового iPad Air стоит 329 евро, а 13-дюймовая версия — 349 евро.

Технические характеристики Apple iPad Air