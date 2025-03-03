Vivo объединилась с Fujifilm для создания камерофона X200 Ultra

Vivo планирует выпустить новый флагман X200 Ultra, который совершит очередной прорыв в мобильной фотографии благодаря сотрудничеству с Fujifilm. В отличие от предыдущих моделей, известных партнерством с Zeiss Optics, X200 Ultra предложит улучшенные возможности обработки изображений и цветопередачи благодаря технологиям Fujifilm. Вероятно, что этот смартфон появится в апреле 2025 года и, как и его предшественник, будет эксклюзивно доступен на китайском рынке.

Сотрудничество с Fujifilm имеет значимость для Vivo X200 Ultra и будущих флагманов, дополняя существующее партнерство с Zeiss. Экспертиза Fujifilm в области цветовой науки и обработки изображений позволит создавать более естественные и яркие цвета, что порадует как обычных пользователей, так и любителей фотографии.

Что нас ждет

X200 Ultra будет оснащен чипом A1 с улучшенными интеллектуальными возможностями обработки, что обеспечит быструю и эффективную обработку изображений и видео. Кроме того, устройство также будет поддерживать запись видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду и расширенным динамическим диапазоном (HDR), обеспечивая высокое качество видео с плавным движением. Кроме того, в телефоне появится функция «живого фото» и 5-осевая стабилизация, облегчающая получение четких снимков и видео в сложных условиях. Также разрабатывается специальный режим камеры для любителей фотографии.

Вместе с тем, X200 Ultra будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite. Ожидается, что телефон получит 6,8-дюймовый 2K 8T LTPO-дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus. На задней панели будет расположен круглый модуль камеры с 50-мегапиксельной основной камерой (1/1,28 дюйма), 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом (1/1,28 дюйма) и 200-мегапиксельной перископической камерой.

Как и предыдущая модель, X200 Ultra будет доступен только в Китае, что ограничивает его глобальное распространение, но сохраняет его премиальный статус для этого региона.

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