HONOR Magic 7 Pro уже в продаже на российском рынке

В российских магазинах электроники и на популярных маркетплейсах, таких как Яндекс Маркет, появился новый флагманский смартфон – HONOR Magic 7 Pro.

Особое внимание в этой модели уделили камере. Производитель заявляет об усовершенствованной тройной камере AI HONOR Falcon, которая оснащена сенсором на 200 мегапикселей. При этом предусмотрели оптический зум с трехкратным увеличением, а также гибридный зум с шестикратным. Для тех, кому этого недостаточно, есть AI-суперзум, позволяющий приближать изображение в 30-100 раз. HONOR утверждает, что даже при таком экстремальном приближении фотографии сохраняют высокую четкость и детализацию.

Также имеется режим скоростной серийной съемки HD Super Burst, улучшение портретов с использованием искусственного интеллекта, включая стилизацию под Harcourt, и режим «Сцена», оптимизированный для съемки концертов и других музыкальных мероприятий.

Что касается дисплея, в HONOR Magic 7 Pro используется LTPO AMOLED экран, защищенный прочным стеклом HONOR NanoCrystal Shield. Производитель акцентирует внимание на 7 технологиях защиты зрения, встроенных в экран. Аккумулятор – кремний-углеродная батарея 3-го поколения емкостью 5850 мАч. Батарея обеспечивает длительное время работы и устойчива к экстремальным температурам.

Для любителей качественного звука предусмотрены улучшенные стереодинамики, которые, по словам производителя, воспроизводят объемный и насыщенный звук с уровнем громкости, ранее недоступным для смартфонов.

Приобрести HONOR Magic 7 Pro можно начиная с 4 марта. Смартфон доступен в трех цветах: лунный серый, графитовый черный и лазурный голубой. Стоимость составляет 139 990 рублей. С 4 по 17 марта действует специальное предложение: при покупке можно получить скидку в размере 10 000 рублей и умные часы HONOR Watch 5 в подарок.