Разработчик «взломал» Dynamic Island в iPhone 14

Dynamic Island впервые появился в iPhone 14 Pro и Pro Max, заменив собой «челку» с TrueDepth, которая, в свою очередь, появилась еще в iPhone X. Dynamic Island объединяет в себе все компоненты системы камер TrueDepth, маскируя их на OLED-дисплее и тесно интегрируясь с системными анимациями и уведомлениями, создавая впечатление единого целого.

Но что, если вам захочется использовать пиксели между компонентами TrueDepth камеры, вместо того, чтобы они просто оставались черными, когда Dynamic Island неактивен? В этом случае, вам может быть интересен DynamicNotLand – бесплатный джейлбрейк-твик от разработчика Nathan (@dedbeddedbed).

Nathan продемонстрировал DynamicNotLand в X, показав, что твик активирует пиксели между компонентами TrueDepth камеры в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Благодаря этому, когда Dynamic Island не используется, вы видите немного больше пространства на экране.

Активация этих пикселей позволяет увидеть место между фронтальной камерой и инфракрасной камерой/проектором точек. Внешне это может напомнить решение с отверстием под камеру, которое используется в некоторых Android-смартфонах. Apple, очевидно, хочет избежать этого, объединив элементы Dynamic Island черными пикселями OLED-дисплея.

Стоит отметить, что это скорее эстетическое изменение, которое никак не влияет на работу Face ID или Dynamic Island. Поэтому, стоит задуматься, нужно ли вам это. Также важно, что твик не работает на устройствах с «челкой», так как в них нет OLED-пикселей в этой области.

Другие модели iPhone

На данный момент, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max – единственные устройства с Dynamic Island, на которых можно установить джейлбрейк, а значит и этот твик. Если в будущем появится джейлбрейк для новых моделей, нет причин, почему DynamicNotLand не сможет работать и на них.

Если вам интересно попробовать DynamicNotLand, вы можете бесплатно скачать его из личного репозитория Nathan с помощью вашего любого менеджера пакетов. Твик поддерживает джейлбрейк iOS 16 только на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Чтобы добавить репозиторий Nathan в ваш менеджер пакетов, используйте следующий URL:

https://nathan4s.lol/repo/

Вам больше нравится, когда элементы системы камер TrueDepth разделены пикселями OLED-дисплея, или вы предпочитаете стандартный вид Dynamic Island?