Новые подробности о камерах Samsung Galaxy S26 Ultra

Похоже, Samsung не планирует отказываться от мощной системы камер в своем будущем флагмане, Galaxy S26 Ultra. Вопреки некоторым данным об уменьшении количества камер, но достаточно надежный источник информации поделился интересными подробностями об улучшенной системе камер, которая может появиться в S26 Ultra.

Итак, что же нам обещают?

Если верить источнику, Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит конфигурацию с четырьмя камерами, но получит значительно улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями.

Вот предполагаемые характеристики камер Galaxy S26 Ultra:

Основная камера: 200 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4 – f/4.0), оптической стабилизацией изображения (OIS), объективом 23,6 мм, размером пикселя 0,6 мкм и сенсором 1/1,3 дюйма. Эта камера, безусловно, станет центром внимания, обеспечивая потрясающее качество снимков в различных условиях освещения.

200 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4 – f/4.0), оптической стабилизацией изображения (OIS), объективом 23,6 мм, размером пикселя 0,6 мкм и сенсором 1/1,3 дюйма. Эта камера, безусловно, станет центром внимания, обеспечивая потрясающее качество снимков в различных условиях освещения. Сверхширокоугольная камера: 50 Мп с сенсором 1/2,52 дюйма, диафрагмой f/1.9, объективом 13 мм и размером пикселя 0,7 мкм. Она позволит захватывать широкие панорамы и групповые снимки с высокой детализацией.

50 Мп с сенсором 1/2,52 дюйма, диафрагмой f/1.9, объективом 13 мм и размером пикселя 0,7 мкм. Она позволит захватывать широкие панорамы и групповые снимки с высокой детализацией. Телеобъектив: 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом, сенсором 1/3,15 дюйма, диафрагмой f/2.4, оптической стабилизацией изображения (OIS) и объективом 80 мм. Это обновление по сравнению с предыдущими моделями может значительно улучшить качество снимков при приближении.

50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом, сенсором 1/3,15 дюйма, диафрагмой f/2.4, оптической стабилизацией изображения (OIS) и объективом 80 мм. Это обновление по сравнению с предыдущими моделями может значительно улучшить качество снимков при приближении. Перископический телеобъектив: 50 Мп с 8-кратным оптическим зумом, сенсором 1/2,76 дюйма, оптической стабилизацией изображения (OIS), размером пикселя 0,64 мкм, диафрагмой f/3.0 и эквивалентом объектива 184 мм. Если это правда, то S26 Ultra сможет делать невероятно детализированные фотографии даже с очень большого расстояния.

Самые интересные изменения

Самые заметные изменения, если слухи подтвердятся, коснутся зум-камер. Samsung, по-видимому, планирует заменить 3-кратный телеобъектив на новый 3,5-кратный, а 5-кратный перископ – на впечатляющий 8-кратный зум. Оба датчика будут иметь разрешение 50 Мп, что обещает великолепное качество изображения при любом уровне приближения.

Стоит отметить, что это всего лишь слухи, и Samsung может внести изменения в характеристики камер до финального релиза Galaxy S26 Ultra. До официального анонса в начале 2026 года все может измениться. Помимо камеры, также ходят слухи о батарее емкостью 5500 мАч и Bluetooth S Pen для S26 Ultra.

Если слухи о камере Galaxy S26 Ultra подтвердятся, то нас ждет впечатляющее обновление, которое поднимет мобильную фотографию на новый уровень. Нам остается только ждать официального анонса и надеяться, что Samsung порадует нас действительно революционными изменениями.