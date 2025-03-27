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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Складной iPhone получит шарнир из металлического стекла

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.03.2025
268 Просмотров 0
Складной iPhone получит шарнир из металлического стекла

Apple планирует использовать специальный шарнир из «жидкого металла» в своей будущей складной модели iPhone, чтобы сделать ее прочнее и уменьшить складки на экране. Новая информация от инсайдера раскрыла больше деталей о материале, из которого изготовят шарнир, и о том, что это даст устройству.

Этот шарнир будет изготовлен из металлического стекла (также известного как аморфный металл), что придаст ему глянцевый вид, а не матовый. Металлическое стекло отличается от обычных металлов тем, что его атомы расположены случайным образом, а не в повторяющейся структуре. Это делает его более прочным и устойчивым к давлению и изгибу. Он также менее подвержен вмятинам и деформации, если устройство упадет.

Фактически, металлическое стекло в 2,5 раза прочнее титанового сплава благодаря процессу быстрого охлаждения, используемому при его производстве. Кроме того, этот материал устойчив к коррозии, что обеспечивает долговечность.

Шарнир является критически важной частью складного устройства, поскольку он удерживает две части вместе и влияет на качество дисплея в месте сгиба. Более прочный шарнир может выдерживать больше давления, оказываемого дисплеем.

Apple уже использует металлическое стекло в выталкивателях SIM-карт. Однако шарнир iPhone Fold станет первой крупной деталью, в которой будет использоваться этот материал. Компания Dongguan EonTec будет эксклюзивным поставщиком металлического стекла для этой детали.

Складной iPhone будет иметь 7,8-дюймовый внутренний дисплей. Аналитик Bloomberg Марк Гурман предполагает, что он будет стоить около 2000 долларов, что сделает его самым дорогим iPhone на сегодняшний день. Программное обеспечение также будет играть важную роль в успехе iPhone Fold, но о том, как Apple его реализует, еще предстоит увидеть.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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