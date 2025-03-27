Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » ПК, ноутбуки, железо » На сайте Apple появился компьютер из сериала Разделение
ПК, ноутбуки, железоЭлектроника и техника

На сайте Apple появился компьютер из сериала Разделение

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.03.2025
2 Просмотра 0
На сайте Apple появился компьютер из сериала Разделение

Apple удивила пользователей, добавив вымышленный Lumon Terminal Pro на свой веб-сайт, в раздел Mac. Этот терминал, знакомый поклонникам сериала «Severance» (Разделение), выделяется своим ретро-дизайном.

При нажатии на значок Lumon Terminal Pro, отмеченный как «Новый», пользователи перенаправляются на страницу, имитирующую интерфейс терминалов из «Severance». Там отображается приветственное сообщение и предлагается просмотреть 11-минутный видео ролик.

К сожалению, Lumon Terminal Pro нельзя купить. Вместо этого страница перенаправляет только на видео о создании сериала «Severance» с использованием продуктов Apple, таких как Mac mini, iMac и MacBook Pro.

Сериал «Severance» (Разделение) стал популярным и самым успешным шоу Apple TV. Он уже продлен на третий сезон, и исполнительный продюсер Бен Стиллер обещает, что поклонникам не придется долго ждать новых серий.

0

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.