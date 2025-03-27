На сайте Apple появился компьютер из сериала Разделение

Apple удивила пользователей, добавив вымышленный Lumon Terminal Pro на свой веб-сайт, в раздел Mac. Этот терминал, знакомый поклонникам сериала «Severance» (Разделение), выделяется своим ретро-дизайном.

При нажатии на значок Lumon Terminal Pro, отмеченный как «Новый», пользователи перенаправляются на страницу, имитирующую интерфейс терминалов из «Severance». Там отображается приветственное сообщение и предлагается просмотреть 11-минутный видео ролик.

К сожалению, Lumon Terminal Pro нельзя купить. Вместо этого страница перенаправляет только на видео о создании сериала «Severance» с использованием продуктов Apple, таких как Mac mini, iMac и MacBook Pro.

Сериал «Severance» (Разделение) стал популярным и самым успешным шоу Apple TV. Он уже продлен на третий сезон, и исполнительный продюсер Бен Стиллер обещает, что поклонникам не придется долго ждать новых серий.