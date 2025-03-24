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Samsung Galaxy S26 Ultra будет иметь меньше камер, но большую батарею

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.03.2025
3 Просмотра 0
Samsung Galaxy S26 Ultra будет иметь меньше камер, но большую батарею

Хотя Samsung выпустила серию Galaxy S25 всего пару месяцев назад, новости о Samsung Galaxy S26 Ultra уже появляются. Согласно последней информации, камеры S26 Ultra могут сильно измениться, включая объектив с переменной апертурой. Также грядут улучшения дизайна и производительности.

Кроме того, S26 Ultra может отказаться от одной задней камеры и получить увеличенную батарею. Есть информация, что прототип S26 Ultra имеет три задние камеры. Этот модуль включает в себя 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 200-мегапиксельную телеобъектив с примерно 4-кратным оптическим зумом.

Samsung, похоже, планирует использовать в Galaxy S26 Ultra 200-мегапиксельный телеобъектив вместо того, чтобы сохранять 10-мегапиксельный и 50-мегапиксельный. Кроме того, Samsung, возможно, вернет функцию переменной апертуры, которая в последний раз была в серии Galaxy S10. Эта функция позволяет камере регулировать количество попадающего света, потенциально улучшая фотографии в различных условиях освещения. Предыдущая реализация позволяла переключаться между диафрагмами f/1,5 и f/2,4.

Вместе с тем, Samsung осваивает технологию многослойных батарей для S26 Ultra. Сообщается, что емкость батареи прототипа достигла 5500 мАч. Компания работает над кремниево-углеродными батареями, что потенциально позволит S26 Ultra иметь огромный аккумулятор емкостью 7000 мАч.

Кроме того, Samsung вернет Bluetooth для S Pen Galaxy S26 Ultra. Многие пользователи выразили недовольство тем, что эта функция отсутствует в S Pen Galaxy S25 Ultra. Петиция, призывающая Samsung восстановить функцию Bluetooth, собрала более 8700 подписей.

Источник — sammobile

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Анатолий Пшеницын
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