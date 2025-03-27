В России начались продажи серии роботов-пылесосов HONOR CHOICE Robot Cleaner R3

27 марта 2025 года в России стартовали продажи новой серии роботов-пылесосов HONOR CHOICE Robot Cleaner R3. Эта линейка включает три модели, разработанные для разных потребностей и бюджетов. Все они оснащены передовыми технологиями для эффективной и удобной уборки.

Ключевые особенности серии HONOR CHOICE Robot Cleaner R3:

Высокоточный лазерный дальномер (LiDAR): Обеспечивает точную навигацию и планирование маршрута. Это позволяет пылесосу эффективно перемещаться по дому, избегая препятствий и не пропуская ни одного участка.

Обеспечивает точную навигацию и планирование маршрута. Это позволяет пылесосу эффективно перемещаться по дому, избегая препятствий и не пропуская ни одного участка. Мощность всасывания до 7000 Па: Гарантирует тщательную уборку различных типов напольных покрытий, включая ковры и твердые полы, а также эффективно собирает шерсть домашних животных.

Гарантирует тщательную уборку различных типов напольных покрытий, включая ковры и твердые полы, а также эффективно собирает шерсть домашних животных. Удобное мобильное приложение: Предоставляет полный контроль над процессом уборки. Оно позволяет настраивать график, выбирать параметры для разных комнат и отслеживать результаты.

Модельный ряд HONOR CHOICE Robot Cleaner R3:

Robot Cleaner R3 Lite. Базовая модель, идеально подходящая для небольших квартир и повседневной уборки без серьезных загрязнений. Robot Cleaner R3. Модель среднего уровня с увеличенной мощностью всасывания и емкостью аккумулятора. Это делает её отличным выбором для больших квартир и владельцев домашних животных. Robot Cleaner R3 Plus. Флагманская модель, оснащенная станцией самоочистки, которая автоматически извлекает мусор из пылесборника в 2-литровый мешок. Это обеспечивает до 60 дней работы без необходимости обслуживания.

Преимущества серии HONOR CHOICE Robot Cleaner R3:

Эффективная уборка различных напольных покрытий . Мощная вакуумная система и производительный вентилятор обеспечивают силу всасывания до 5000 Па (R3 Lite) или 7000 Па (другие модели). Это позволяет эффективно удалять загрязнения с ковров, твердых полов и других поверхностей. Пользователи могут выбирать между тихим, стандартным и мощным режимами в зависимости от типа загрязнения и напольного покрытия.

. Мощная вакуумная система и производительный вентилятор обеспечивают силу всасывания до 5000 Па (R3 Lite) или 7000 Па (другие модели). Это позволяет эффективно удалять загрязнения с ковров, твердых полов и других поверхностей. Пользователи могут выбирать между тихим, стандартным и мощным режимами в зависимости от типа загрязнения и напольного покрытия. Точная навигация и планирование маршрута . Система навигации LiDAR сканирует помещение и составляет подробную карту, учитывая расположение мебели и других объектов. Улучшенные алгоритмы исключают пропуски и повторные проходы, повышая качество уборки и экономя время. Режим уборки периметра позволяет тщательно очищать углы и плинтусы.

. Система навигации LiDAR сканирует помещение и составляет подробную карту, учитывая расположение мебели и других объектов. Улучшенные алгоритмы исключают пропуски и повторные проходы, повышая качество уборки и экономя время. Режим уборки периметра позволяет тщательно очищать углы и плинтусы. Удобное управление и планирование уборки . Мобильное приложение позволяет запускать уборку всей квартиры или отдельных комнат, устанавливать график, просматривать статус выполнения и уровень заряда аккумулятора. Пользователи могут создавать виртуальные стены, устанавливать запретные зоны и настраивать параметры уборки для каждой комнаты, включая мощность всасывания и интенсивность подачи воды.

. Мобильное приложение позволяет запускать уборку всей квартиры или отдельных комнат, устанавливать график, просматривать статус выполнения и уровень заряда аккумулятора. Пользователи могут создавать виртуальные стены, устанавливать запретные зоны и настраивать параметры уборки для каждой комнаты, включая мощность всасывания и интенсивность подачи воды. Универсальное решение для уборки «3 в 1» . Роботы-пылесосы оснащены двумя боковыми щетками для сбора крупного мусора, турбощеткой для эффективного всасывания пыли и удаления шерсти, а также шваброй с микрофиброй для влажной уборки. Электрическая помпа в резервуаре для воды поддерживает три уровня интенсивности смачивания и автоматически прекращает подачу воды при уборке ковров.

. Роботы-пылесосы оснащены двумя боковыми щетками для сбора крупного мусора, турбощеткой для эффективного всасывания пыли и удаления шерсти, а также шваброй с микрофиброй для влажной уборки. Электрическая помпа в резервуаре для воды поддерживает три уровня интенсивности смачивания и автоматически прекращает подачу воды при уборке ковров. Тонкий корпус . Благодаря высоте всего 9,7 см, пылесосы легко проникают под диваны, кровати и другую мебель, собирая пыль в труднодоступных местах.

. Благодаря высоте всего 9,7 см, пылесосы легко проникают под диваны, кровати и другую мебель, собирая пыль в труднодоступных местах. Станция самоочистки (R3 Plus). Автоматизирует процесс очистки пылесборника, обеспечивая гигиеничное извлечение мусора и предотвращая распространение пыли и запахов. Мешок-пылесборник объемом 2 литра позволяет не беспокоиться о замене в течение до 60 дней.

Цены и доступность:

Серия HONOR CHOICE Robot Cleaner R3 уже поступила в продажу в магазинах электроники и на маркетплейсах.

Robot Cleaner R3 Lite: 16 990 рублей

Robot Cleaner R3: 19 990 рублей

Robot Cleaner R3 Plus: 22 990 рублей

До 30 апреля действует специальное предложение со скидкой от 4000 до 5000 рублей в зависимости от модели.