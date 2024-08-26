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Новые функции WhatsApp обнаружены для Android и iOS

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.08.2024
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Новые функции WhatsApp обнаружены для Android и iOS

WhatsApp работает над обновлением своей функции тем, позволяя пользователям устанавливать уникальные дизайны для отдельных чатов. Это значит, что вместо единого стиля для всего приложения, каждый контакт можно будет оформить по-своему. Согласно информации от WABetaInfo, новая функция была обнаружена в бета-версии WhatsApp для iOS. Пользователи смогут менять цвет пузырей сообщений и устанавливать индивидуальные фоны для каждого разговора. В бета-версии доступно 10 предустановленных тем, но пока неясно, будут ли изменения видны получателю.

Новая функция тем была замечена в бета-версии WhatsApp для iOS 24.12.10.77, а информация о ее доступности для Android и WhatsApp Web пока отсутствует.

Также WhatsApp разрабатывает функцию имени пользователя, которая позволит отправлять сообщения без раскрытия номера телефона, что значительно повысит уровень конфиденциальности. Пользователи смогут установить персонализированное имя пользователя, как на других социальных платформах. Для повышения безопасности будет внедрена система PIN-кодов: при начале нового разговора с использованием имени пользователя пользователю будет предложено ввести PIN-код. Без него никто не сможет отправить сообщение, даже зная имя пользователя.

Однако эта новая система имен пользователей и PIN-кодов доступна лишь ограниченному числу пользователей в бета-версии, и сроки ее публичного запуска пока не известны.

Источник — mysmartprice.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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