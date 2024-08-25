Контроллер первого прототипа PlayStation продали за 35 тысяч долларов

В начале 1990-х годов Sony имела планы на сотрудничество с Nintendo для создания первой игровой консоли PlayStation. Однако партнёрство между компаниями не сложилось, и Sony в итоге самостоятельно занялась разработкой консоли.

Перед окончанием сотрудничества Sony и Nintendo успели изготовить ограниченную серию прототипов новой консоли, согласно слухам, было выпущено всего 200 экземпляров. После разрыва большая часть этих редких образцов была уничтожена, в мире осталось лишь несколько уцелевших прототипов, один из которых был продан на аукционе в марте 2020 года за внушительные 360 000 долларов.

23 августа пятницы на аукционе Heritage Auctions был выставлен контроллер, предположительно принадлежащий к тому же ряду прототипов PlayStation. Конечная цена продажи составила 35 000 долларов. Покупателем стал анонимный коллекционер.

Важно отметить, что Heritage Auctions в своих аукционных материалах особо указали на то, что контроллер не подлежит возврату после покупки из-за отсутствия возможности проверить его работоспособность. Аукционный дом также подчеркнул уникальность и редкость контроллера, выразив сомнение в том, что подобный объект сможет появиться на торгах в будущем.