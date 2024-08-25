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Контроллер первого прототипа PlayStation продали за 35 тысяч долларов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.08.2024
414 Просмотров 0
Контроллер первого прототипа PlayStation продали за 35 тысяч долларов

В начале 1990-х годов Sony имела планы на сотрудничество с Nintendo для создания первой игровой консоли PlayStation. Однако партнёрство между компаниями не сложилось, и Sony в итоге самостоятельно занялась разработкой консоли.

Перед окончанием сотрудничества Sony и Nintendo успели изготовить ограниченную серию прототипов новой консоли, согласно слухам, было выпущено всего 200 экземпляров. После разрыва большая часть этих редких образцов была уничтожена, в мире осталось лишь несколько уцелевших прототипов, один из которых был продан на аукционе в марте 2020 года за внушительные 360 000 долларов.

23 августа пятницы на аукционе Heritage Auctions был выставлен контроллер, предположительно принадлежащий к тому же ряду прототипов PlayStation. Конечная цена продажи составила 35 000 долларов. Покупателем стал анонимный коллекционер.

Важно отметить, что Heritage Auctions в своих аукционных материалах особо указали на то, что контроллер не подлежит возврату после покупки из-за отсутствия возможности проверить его работоспособность. Аукционный дом также подчеркнул уникальность и редкость контроллера, выразив сомнение в том, что подобный объект сможет появиться на торгах в будущем.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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