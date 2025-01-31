Новое обновление Pixel Camera: что изменилось и стоит ли его устанавливать

Обновление Pixel Camera 9.7: исправления без сюрпризов

Пользователи Pixel получили новую версию приложения камеры — 9.7.047.710329721.21. Судя по номеру сборки, это небольшой патч, который устраняет баги. Никаких заметных функций, как в декабрьском обновлении, здесь нет. Эксперты 9to5Google подтверждают: изменений в интерфейсе не обнаружено.

Почему это важно? Камеры Pixel — главный козырь смартфонов

Камеры Pixel давно стали эталоном для мобильной фотографии. Даже без «революционных» апдейтов, стабильность приложения критична для съёмки. Последние два месяца пользователи тестировали обновление 9.7 с новыми слайдерами и портретным режимом. Видимо, Google решил подчистить мелкие ошибки перед крупным релизом.

Что принесло предыдущее обновление?

В декабре Pixel Camera 9.7 добавила три ключевые фичи:

Быстрые слайдеры — ручная настройка баланса белого, яркости и теней прямо в видоискателе. Dual Screen Portrait Mode — улучшенный портретный режим для Pixel Fold и Pixel 9 Pro Fold. Оптимизацию стабильности для Android 14.

Эти функции получили позитивные отзывы, но, как часто бывает, не обошлось без багов. Новый патч должен их устранить.

Как проверить обновление Pixel Camera? Простая инструкция

Версия 9.7.047.710329721.21 уже доступна в Play Store. Чтобы установить её:

Откройте Play Store на своём Pixel. Введите в поиск «Pixel Camera». Нажмите «Обновить», если кнопка активна.

Если обновление не пришло автоматически, не переживайте — Google часто выпускает апдейты постепенно.

Стоит ли ждать новых функций? Планы Google

Анонсы крупных фич обычно привязаны к презентациям Pixel. Например, прошлогодний режим Macro Focus представили вместе с Pixel 8. Следующий значимый апдейт, вероятно, выйдет осенью 2024 года. Пока Google фокусируется на стабильности, что логично: не все пользователи оценили баги в режиме Night Sight после декабря.

Мнение экспертов: почему Pixel Camera вне конкуренции

Аналитики Android Police отмечают: даже с минимальными изменениями, приложение Pixel Camera остаётся лучшим для мобильной съёмки. Алгоритмы обработки фото, интеграция с Google Photos и поддержка RAW-формата делают его незаменимым для энтузиастов. А регулярные патчи показывают: Google серьёзно относится к обратной связи.

Что делать, если обновление вызвало проблемы?

Редко, но бывает: патч провоцирует новые баги. В таком случае:

Перейдите в настройки приложения. Нажмите «Удалить обновления». Дождитесь следующего апдейта.

Не удаляйте приложение полностью — это может нарушить работу камеры.

Итоги: незаметно, но важно

Даже небольшие обновления вроде 9.7.047.710329721.21 — часть большой стратегии Google. Стабильная работа камеры критична для репутации Pixel, особенно на фоне конкурентов вроде Samsung и iPhone. Установите патч, чтобы избежать неожиданных сбоев — и наслаждайтесь съёмкой без компромиссов.