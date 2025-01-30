Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Google Pixel 11: дата выхода, особенности камеры
Смартфоны и телефоны

Google Pixel 11: дата выхода, особенности камеры

Владислав Ильин Владислав Ильин
30.01.2025
1 Просмотр 0
google pixel 11

Смартфон Google Pixel 9 Pro едва отметил полугодие, но утечки уже рисуют детальный портрет Pixel 11! Рассказываем, что ждать от флагмана 2026 года, основываясь на данных из внутренних документов Google и анализе рынка.

Главное в трёх пунктах

  • Дата выхода: Ожидается осень 2026. Возможен анонс в августе, как у Pixel 9.
  • Новинки: Чип Tensor G6 от TSMC, улучшенные камеры, ИК-сканер под экраном.
  • Цена: Базовая модель — от $799. Pro-версии могут стоить до $1799.

Будет ли Google Pixel 11?

Ответ: однозначно да.
Согласно утечкам Android Authority, Google продолжит линейку. Кодовые имена моделей подтверждают планы:

  • Pixel 11 — «cubs» или «4CS4»
  • Pixel 11 Pro — «grizzly» или «CGY4»
  • Pixel 11 Pro XL — «kodiak» или «PKK4»
  • Pixel 11 Pro Fold — «yogi» или «9YI4»

Компания наращивает популярность серии, и останавливаться на достигнутом не станет.

Когда ждать Pixel 11?

История релизов Pixel:

  • Pixel 9 — август 2024
  • Pixel 8 — октябрь 2023
  • Pixel 7 — октябрь 2024

Прогноз: Вероятно, Google вернётся к октябрьскому релизу, как у Pixel 10 (2025). Но августовский сценарий тоже возможен — всё решит позиционирование Pixel Fold.

Характеристики и фишки: что известно

1. Tensor G6 — упор на эффективность

  • Процессор: Создан TSMC на 3-нм техпроцессе N3P (как у Apple A19).
  • Ядра: 1×Cortex-X930 + 6×Cortex-A730. Акцент на энергосбережение.
  • ИИ: Новый TPU + нано-TPU для фоновых задач (анализ сна, обнаружение падений).
  • Минусы: Отказ от ray tracing, уменьшенный кэш GPU.

Главная цель — решить проблемы с нагревом и автономностью.

2. Камеры: прорыв в съёмке

  • 4K Cinematic Blur: Эффект боке для видео в 30 кадрах.
  • Ultra-low Light Video: Съёмка при 5-10 люксах (сумерки, слабое освещение).
  • 100x Zoom: Гибрид ИИ и оптики. Вероятно, эксклюзив для Pro-моделей.
  • ИК-камера под экраном: Повысит безопасность разблокировки лица.

3. Дизайн и дополнения

  • Зарядка: Ожидается 27W (как у Pixel 9). Батарея — на 20% эффективнее.
  • Android 17: Возможен дебют новой ОС сразу на устройстве.

Цена: чего ждать?

  • Pixel 11: от $799 (базовая версия)
  • Pixel 11 Pro: $1099–$1299
  • Pixel 11 Pro Fold: до $1799

Важно: Цены могут измениться из-за экономических факторов. Но тренд на премиализацию сохранится.

Стоит ли ждать Pixel 11?

Да, если:

  • Ваш текущий гаджет «доживёт» до 2026.
  • Хотите ИИ-камеру с 100x Zoom и ИК-сканер.

Нет, если:

  • Нужен телефон сейчас. Присмотритесь к Galaxy S25 (от $799) или Pixel 9 (от $799).

Чего не хватает Pixel? Мнение автора

  1. Телеобъектив для базовой модели. Сейчас он есть только у Pro-версий, в отличие Galaxy S25.
  2. Быстрая зарядка. 27W — слабо на фоне OnePlus (100W).
  3. Стабильность с новым Android. Pixel 9 запускался без Android 15 — это странно для флагмана Google.

Итог: Pixel 11 станет эволюционным шагом

Устройство сделает ставку на ИИ, автономность и камеры. Революции не будет, но фанаты бренда оценят улучшения. А вы готовы ждать до 2026? Делитесь мнением в комментариях!

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.