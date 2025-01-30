Google Pixel 11: дата выхода, особенности камеры

Смартфон Google Pixel 9 Pro едва отметил полугодие, но утечки уже рисуют детальный портрет Pixel 11! Рассказываем, что ждать от флагмана 2026 года, основываясь на данных из внутренних документов Google и анализе рынка.
Главное в трёх пунктах
- Дата выхода: Ожидается осень 2026. Возможен анонс в августе, как у Pixel 9.
- Новинки: Чип Tensor G6 от TSMC, улучшенные камеры, ИК-сканер под экраном.
- Цена: Базовая модель — от $799. Pro-версии могут стоить до $1799.
Будет ли Google Pixel 11?
Ответ: однозначно да.
Согласно утечкам Android Authority, Google продолжит линейку. Кодовые имена моделей подтверждают планы:
- Pixel 11 — «cubs» или «4CS4»
- Pixel 11 Pro — «grizzly» или «CGY4»
- Pixel 11 Pro XL — «kodiak» или «PKK4»
- Pixel 11 Pro Fold — «yogi» или «9YI4»
Компания наращивает популярность серии, и останавливаться на достигнутом не станет.
Когда ждать Pixel 11?
История релизов Pixel:
- Pixel 9 — август 2024
- Pixel 8 — октябрь 2023
- Pixel 7 — октябрь 2024
Прогноз: Вероятно, Google вернётся к октябрьскому релизу, как у Pixel 10 (2025). Но августовский сценарий тоже возможен — всё решит позиционирование Pixel Fold.
Характеристики и фишки: что известно
1. Tensor G6 — упор на эффективность
- Процессор: Создан TSMC на 3-нм техпроцессе N3P (как у Apple A19).
- Ядра: 1×Cortex-X930 + 6×Cortex-A730. Акцент на энергосбережение.
- ИИ: Новый TPU + нано-TPU для фоновых задач (анализ сна, обнаружение падений).
- Минусы: Отказ от ray tracing, уменьшенный кэш GPU.
Главная цель — решить проблемы с нагревом и автономностью.
2. Камеры: прорыв в съёмке
- 4K Cinematic Blur: Эффект боке для видео в 30 кадрах.
- Ultra-low Light Video: Съёмка при 5-10 люксах (сумерки, слабое освещение).
- 100x Zoom: Гибрид ИИ и оптики. Вероятно, эксклюзив для Pro-моделей.
- ИК-камера под экраном: Повысит безопасность разблокировки лица.
3. Дизайн и дополнения
- Зарядка: Ожидается 27W (как у Pixel 9). Батарея — на 20% эффективнее.
- Android 17: Возможен дебют новой ОС сразу на устройстве.
Цена: чего ждать?
- Pixel 11: от $799 (базовая версия)
- Pixel 11 Pro: $1099–$1299
- Pixel 11 Pro Fold: до $1799
Важно: Цены могут измениться из-за экономических факторов. Но тренд на премиализацию сохранится.
Стоит ли ждать Pixel 11?
Да, если:
- Ваш текущий гаджет «доживёт» до 2026.
- Хотите ИИ-камеру с 100x Zoom и ИК-сканер.
Нет, если:
- Нужен телефон сейчас. Присмотритесь к Galaxy S25 (от $799) или Pixel 9 (от $799).
Чего не хватает Pixel? Мнение автора
- Телеобъектив для базовой модели. Сейчас он есть только у Pro-версий, в отличие Galaxy S25.
- Быстрая зарядка. 27W — слабо на фоне OnePlus (100W).
- Стабильность с новым Android. Pixel 9 запускался без Android 15 — это странно для флагмана Google.
Итог: Pixel 11 станет эволюционным шагом
Устройство сделает ставку на ИИ, автономность и камеры. Революции не будет, но фанаты бренда оценят улучшения. А вы готовы ждать до 2026? Делитесь мнением в комментариях!