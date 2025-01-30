Google Pixel 11: дата выхода, особенности камеры

Смартфон Google Pixel 9 Pro едва отметил полугодие, но утечки уже рисуют детальный портрет Pixel 11! Рассказываем, что ждать от флагмана 2026 года, основываясь на данных из внутренних документов Google и анализе рынка.

Главное в трёх пунктах

Дата выхода : Ожидается осень 2026. Возможен анонс в августе, как у Pixel 9.

: Ожидается осень 2026. Возможен анонс в августе, как у Pixel 9. Новинки : Чип Tensor G6 от TSMC, улучшенные камеры, ИК-сканер под экраном.

: Чип Tensor G6 от TSMC, улучшенные камеры, ИК-сканер под экраном. Цена: Базовая модель — от $799. Pro-версии могут стоить до $1799.

Будет ли Google Pixel 11?

Ответ: однозначно да.

Согласно утечкам Android Authority, Google продолжит линейку. Кодовые имена моделей подтверждают планы:

Pixel 11 — «cubs» или «4CS4»

Pixel 11 Pro — «grizzly» или «CGY4»

Pixel 11 Pro XL — «kodiak» или «PKK4»

Pixel 11 Pro Fold — «yogi» или «9YI4»

Компания наращивает популярность серии, и останавливаться на достигнутом не станет.

Когда ждать Pixel 11?

История релизов Pixel:

Pixel 9 — август 2024

Pixel 8 — октябрь 2023

Pixel 7 — октябрь 2024

Прогноз: Вероятно, Google вернётся к октябрьскому релизу, как у Pixel 10 (2025). Но августовский сценарий тоже возможен — всё решит позиционирование Pixel Fold.

Характеристики и фишки: что известно

1. Tensor G6 — упор на эффективность

Процессор : Создан TSMC на 3-нм техпроцессе N3P (как у Apple A19).

: Создан TSMC на 3-нм техпроцессе N3P (как у Apple A19). Ядра : 1×Cortex-X930 + 6×Cortex-A730. Акцент на энергосбережение.

: 1×Cortex-X930 + 6×Cortex-A730. Акцент на энергосбережение. ИИ : Новый TPU + нано-TPU для фоновых задач (анализ сна, обнаружение падений).

: Новый TPU + нано-TPU для фоновых задач (анализ сна, обнаружение падений). Минусы: Отказ от ray tracing, уменьшенный кэш GPU.

Главная цель — решить проблемы с нагревом и автономностью.

2. Камеры: прорыв в съёмке

4K Cinematic Blur : Эффект боке для видео в 30 кадрах.

: Эффект боке для видео в 30 кадрах. Ultra-low Light Video : Съёмка при 5-10 люксах (сумерки, слабое освещение).

: Съёмка при 5-10 люксах (сумерки, слабое освещение). 100x Zoom : Гибрид ИИ и оптики. Вероятно, эксклюзив для Pro-моделей.

: Гибрид ИИ и оптики. Вероятно, эксклюзив для Pro-моделей. ИК-камера под экраном: Повысит безопасность разблокировки лица.

3. Дизайн и дополнения

Зарядка : Ожидается 27W (как у Pixel 9). Батарея — на 20% эффективнее.

: Ожидается 27W (как у Pixel 9). Батарея — на 20% эффективнее. Android 17: Возможен дебют новой ОС сразу на устройстве.

Цена: чего ждать?

Pixel 11: от $799 (базовая версия)

Pixel 11 Pro: $1099–$1299

Pixel 11 Pro Fold: до $1799

Важно: Цены могут измениться из-за экономических факторов. Но тренд на премиализацию сохранится.

Стоит ли ждать Pixel 11?

Да, если:

Ваш текущий гаджет «доживёт» до 2026.

Хотите ИИ-камеру с 100x Zoom и ИК-сканер.

Нет, если:

Нужен телефон сейчас. Присмотритесь к Galaxy S25 (от $799) или Pixel 9 (от $799).

Чего не хватает Pixel? Мнение автора

Телеобъектив для базовой модели. Сейчас он есть только у Pro-версий, в отличие Galaxy S25. Быстрая зарядка. 27W — слабо на фоне OnePlus (100W). Стабильность с новым Android. Pixel 9 запускался без Android 15 — это странно для флагмана Google.

Итог: Pixel 11 станет эволюционным шагом

Устройство сделает ставку на ИИ, автономность и камеры. Революции не будет, но фанаты бренда оценят улучшения. А вы готовы ждать до 2026? Делитесь мнением в комментариях!