Google Pixel 9a: все подробности о новинке 2025 года

Если говорить о выходе Google Pixel 9a, точной даты пока нет. Но слухи уже активно распространяются. Исторически, устройства линейки A появляются весной или в начале лета. Например, Pixel 6a вышел в июле 2022 года, а Pixel 7a — в мае 2023-го. В прошлом году Pixel 8a тоже вышел в мае. Согласно последним данным, Pixel 9a может появиться еще раньше — возможно, в марте 2025 года.

Цена и Характеристики

Цена на новый смартфон будет зависеть от объема памяти. Модель с 128 ГБ обойдется в $499, а версия с 256 ГБ — в $599. Это немного дороже, чем у предыдущих моделей, но дополнительные функции могут оправдать повышение стоимости. Такое изменение цен не должно сильно ударить по карману покупателей.

Дизайн и Экран

Pixel 9a получит новый дизайн с плоскими сторонами и металлической рамкой. Устройство также будет доступно в четырех цветах: белый, черный, розовый и новый фиолетово-синий. Экран, вероятно, будет чуть больше — около 6,2 или 6,3 дюйма, с частотой обновления 120 Гц. Камера теперь расположена в виде небольшого овала, который почти не выступает над задней панелью.

Производительность и Программное Обеспечение

Pixel 9a будет оснащен процессором Google Tensor G4, как и другие модели серии Pixel 9. Оперативная память составит минимум 8 ГБ, а базовая версия будет иметь 128 ГБ встроенной памяти. Также устройство будет поддерживать новые возможности искусственного интеллекта Gemini AI. Операционная система Android 15 будет установлена сразу после покупки.

Камеры и Фотографии

Камера Pixel 9a может получить 48-мегапиксельный основной сенсор вместо 64-мегапиксельного. Ультраширокий объектив останется на уровне 13 мегапикселей. Несмотря на понижение разрешения, качество фотографий, вероятно, останется высоким благодаря большему размеру пикселей. Фронтальная камера, скорее всего, сохранит свои 13 мегапикселей.

Время Работы от Батареи

Пока информации о батарее мало, но есть слухи, что она будет увеличена до 5100 мАч, что больше, чем у Pixel 9 Pro XL. Зарядка, вероятно, останется на уровне 18 Вт для проводного соединения и 7,5 Вт для беспроводной зарядки.

Таким образом, Pixel 9a обещает стать отличным бюджетным решением с хорошими характеристиками и длительным сроком службы аккумулятора. Поклонники Google могут с нетерпением ждать его выхода в этом году.