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Появились первые изображения Samsung Galaxy S25

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.09.2024
337 Просмотров 0
Появились первые изображения Samsung Galaxy S25

Появились рендеры, которые дают представление о том, как может выглядеть базовая модель Samsung Galaxy S25. Изображения показывают, что внешний вид устройства сильно напоминает предшественника Galaxy S24.

Рендеры Samsung Galaxy S25 демонстрируют тройную камеру, расположенную вертикально в левом верхнем углу на задней панели, точно так же, как и у Galaxy S24. Передняя панель также сохраняет характерное отверстие для фронтальной камеры в верхней части экрана.

Несмотря на внешнее сходство с предыдущей моделью, есть заметные изменения. Корпус вокруг камеры стал больше и теперь выполнен в черном цвете, в отличие от меньшего и более светлого у Galaxy S24. Также сообщается, что рамки экрана у Galaxy S25 стали тоньше.

Следует ожидать, что Galaxy S25 получит 6,17-дюймовый экран, который, скорее всего, будет рекламироваться как 6,2-дюймовый, аналогично Galaxy S24. При этом, благодаря уменьшенным рамкам, устройство в целом окажется немного меньше предшественника с размерами примерно 146,9 x 70,4 x 7,2 мм против 147 x 70,6 x 7,6 мм у Galaxy S24.

Если информация о дизайне подтвердится, Samsung Galaxy S25 предстанет перед пользователями слегка измененным, но в основном похожим на предыдущую модель. Некоторые могут воспринять это как разочарование, особенно учитывая, что недавно представленный Apple iPhone 16 не произвел сильного впечатления, но тем не менее привнес некоторые нововведения. Однако предполагается, что наибольший интерес представляют внутренние характеристики Galaxy S25, которые могут оказаться значительно более привлекательными.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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