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Nothing планирует выпустить три Nothing Phone 3 в 2025 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.11.2024
3 Просмотра 0
Nothing планирует выпустить три Nothing Phone 3 в 2025 году

Nothing Phone 3 выйдет в 2025 году. Новые слухи указывают на то, что ещё пара моделей Nothing появится до середины года. Известный инсайдер Йогеш Брар заявил, что в Nothing активно разрабатываются три телефона, и, вероятно, все они будут представлены в первой половине 2025 года. Что же о них известно?

Начнём с Nothing Phone 3, самого ожидаемого из тройки. Все ожидали продолжения линейки Nothing Phone 2 ещё в этом году, но в июне генеральный директор Карл Пей объявил о переносе релиза на 2025 год. Причиной стал искусственный интеллект. Пей говорил о переосмыслении пользовательского опыта смартфонов с бесшовной интеграцией ИИ. Помимо ИИ и, предположительно, более мощной «начинки», подробностей о Phone 3 пока немного.

Какие же ещё два телефона упомянул Йогеш Брар? Возможно, Phone 3 — это на самом деле две модели. Недавно произошла утечка данных о тестировании смартфона Nothing среднего класса, что предполагает скорый релиз как обычного Nothing Phone 3, так и Nothing Phone 3 Pro.

Что касается преемника Nothing Phone 2a и 2a Plus, пока неизвестно. Но можно предположить, что третьим телефоном станет более бюджетный Nothing Phone 3a или нечто подобное. Возможны и другие сюрпризы – например, ещё один телефон со светящимся корпусом. Поклонники Nothing могут рассчитывать на интересные новинки до конца 2025 года.

Источник — techradar

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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