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MSI Claw 8 AI Plus и MSI Claw Fallout Limited Edition ждут релиза

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.06.2024
103 Просмотра 0
MSI Claw 8 AI Plus и MSI Claw Fallout Limited Edition ждут релиза

Компания MSI анонсировала новую портативную игровую консоль MSI Claw 8 AI Plus на выставке Computex 2024, которая приходит на смену предыдущей модели MSI Claw, представленной на CES 2024. Вместе с этой новинкой, MSI также анонсировала выпуск ограниченной серии консолей Claw Fallout Limited Edition.

MSI Claw 8 AI Plus станет первым устройством на рынке с процессором Intel Lunar Lake, известным также как Intel Core Ultra, хотя точные характеристики пока не разглашены. Известно, что процессор Intel Lunar Lake превосходит предшествующий чипсет Intel Meteor Lake минимум на 50% в плане производительности. MSI Claw 8 AI Plus обещает высокую производительность с 32 ГБ оперативной памяти и объёмом SSD на 1 ТБ, что делает его прямым конкурентом недавно представленной портативной консоли ASUS ROG Ally X.

Новинка от MSI будет оснащена 8-дюймовым экраном, который больше, чем 7-дюймовый FHD IPS-дисплей предыдущей модели. По слухам, MSI Claw AI 8 Plus получит улучшенные триггеры, переработанный внешний вид и два дополнительных порта Thunderbolt. Также стало известно, что устройство получит увеличенный аккумулятор на 80 Втч, что обеспечит более длительное время автономной работы.

Компания MSI сообщает, что MSI Claw AI 8 Plus поступит в продажу в сентябре, и к нему будет предложен бесплатный месяц подписки Xbox Game Pass. В то же время, ограниченная серия Fallout Limited Edition сохранит процессор Intel Meteor Lake, но получит уникальное оформление в стиле Fallout с ржавой передней панелью и аккумулятор увеличенной ёмкости. Другие технические характеристики ограниченной серии будут соответствовать стандартной версии MSI Claw.

Источник — mysmartprice.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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