MSI Claw 8 AI Plus и MSI Claw Fallout Limited Edition ждут релиза

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Компания MSI анонсировала новую портативную игровую консоль MSI Claw 8 AI Plus на выставке Computex 2024, которая приходит на смену предыдущей модели MSI Claw, представленной на CES 2024. Вместе с этой новинкой, MSI также анонсировала выпуск ограниченной серии консолей Claw Fallout Limited Edition.

MSI Claw 8 AI Plus станет первым устройством на рынке с процессором Intel Lunar Lake, известным также как Intel Core Ultra, хотя точные характеристики пока не разглашены. Известно, что процессор Intel Lunar Lake превосходит предшествующий чипсет Intel Meteor Lake минимум на 50% в плане производительности. MSI Claw 8 AI Plus обещает высокую производительность с 32 ГБ оперативной памяти и объёмом SSD на 1 ТБ, что делает его прямым конкурентом недавно представленной портативной консоли ASUS ROG Ally X.

Новинка от MSI будет оснащена 8-дюймовым экраном, который больше, чем 7-дюймовый FHD IPS-дисплей предыдущей модели. По слухам, MSI Claw AI 8 Plus получит улучшенные триггеры, переработанный внешний вид и два дополнительных порта Thunderbolt. Также стало известно, что устройство получит увеличенный аккумулятор на 80 Втч, что обеспечит более длительное время автономной работы.

Компания MSI сообщает, что MSI Claw AI 8 Plus поступит в продажу в сентябре, и к нему будет предложен бесплатный месяц подписки Xbox Game Pass. В то же время, ограниченная серия Fallout Limited Edition сохранит процессор Intel Meteor Lake, но получит уникальное оформление в стиле Fallout с ржавой передней панелью и аккумулятор увеличенной ёмкости. Другие технические характеристики ограниченной серии будут соответствовать стандартной версии MSI Claw.

Источник — mysmartprice.com