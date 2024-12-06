Motorola представила два смартфона в новом цвете года

Motorola выпустит смартфоны в новом цвете. Компания Pantone назвала цвет 2025 года – это Mocha Mousse. Motorola, сотрудничая с Pantone, выпустит их в этом новом кофейном оттенке. Речь идёт о модели среднего класса Edge 50 Neo и флагманском складном телефоне Razr 50 Ultra. Примечательно, что Razr 50 Ultra уже второй год подряд получает цвет года от Pantone. В прошлом году это был Peach Fuzz.

Pantone описывает Mocha Mousse как тёплый коричневый, напоминающий какао, шоколад и кофе, вызывающий ощущение уюта и комфорта. Motorola выбрала этот цвет для моделей разных ценовых категорий, так как он универсален и стилен, предлагая покупателям больше вариантов для самовыражения. В дизайне используется специальная мягкая вставка, имитирующая кофейную гущу.

При этом материалы панелей Edge 50 Neo и Razr 50 Ultra останутся прежними, а у Neo, судя по всему, сохранится серая окантовка Grisaille. Новые версии смартфонов появятся на отдельных рынках по всему миру, но точный список стран пока не объявлен.

Кроме того, в Motorola Razr 50 Ultra, выполненном в цвете Mocha Mousse, используется уникальная отделка из веганской кожи с использованием биоматериалов и кофейной гущи. Этот новый коричневый цвет выбран неслучайно. Он воплощает в себе стремление к естественности и тесной связи с природой.

Источник — gsmarena