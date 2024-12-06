Valve выпустила рекомендации по брендингу «Powered by SteamOS»

Valve готовит масштабное расширение экосистемы SteamOS. Компания представила новые правила брендирования. Также открыла возможности для сторонних производителей выпускать портативные устройства и мини-ПК на базе этой операционной системы. Ключевым элементом является логотип «Powered by SteamOS». Он гарантирует, что устройство работает на SteamOS и загружается в неё при включении. Производители, желающие использовать этот логотип, должны строго соблюдать требования Valve. Им необходимо использовать либо официальный образ SteamOS, либо разработанный в сотрудничестве с компанией.

Помимо «Powered by SteamOS», Valve ввела и другие логотипы:

«Steam Included» для устройств с предустановленным клиентом Steam.

«Steam Link Compatible» для устройств, поддерживающих потоковую передачу игр через Steam Link.

«Steam Play Here» для обозначения заведений с доступом к играм Steam через Steam PC Café.

Новые правила брендинга направлены главным образом на рынок мини-ПК и портативных консолей. Это свидетельствует о желании Valve возродить идею Steam Machines, учитывая успех Steam Deck и улучшения в Proton/Linux и SteamOS.

Данные меры позволят снизить зависимость от Windows и сделает игровые системы более доступными. Valve рассчитывает, что SteamOS станет основной платформой для игровых устройств от сторонних компаний. Учитывая недавнее обновление SteamOS 3.6.19 с расширенной поддержкой стороннего оборудования, можно предположить, что компания активно стремится к расширению сотрудничества с производителями.

Источник — techpowerup