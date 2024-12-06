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Valve выпустила рекомендации по брендингу «Powered by SteamOS»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.12.2024
4 Просмотра 0
Valve выпустила рекомендации по брендингу «Powered by SteamOS»

Valve готовит масштабное расширение экосистемы SteamOS. Компания представила новые правила брендирования. Также открыла возможности для сторонних производителей выпускать портативные устройства и мини-ПК на базе этой операционной системы. Ключевым элементом является логотип «Powered by SteamOS». Он гарантирует, что устройство работает на SteamOS и загружается в неё при включении. Производители, желающие использовать этот логотип, должны строго соблюдать требования Valve. Им необходимо использовать либо официальный образ SteamOS, либо разработанный в сотрудничестве с компанией.

Помимо «Powered by SteamOS», Valve ввела и другие логотипы:

  • «Steam Included» для устройств с предустановленным клиентом Steam.
  • «Steam Link Compatible» для устройств, поддерживающих потоковую передачу игр через Steam Link.
  • «Steam Play Here» для обозначения заведений с доступом к играм Steam через Steam PC Café.

Новые правила брендинга направлены главным образом на рынок мини-ПК и портативных консолей. Это свидетельствует о желании Valve возродить идею Steam Machines, учитывая успех Steam Deck и улучшения в Proton/Linux и SteamOS.

Данные меры позволят снизить зависимость от Windows и сделает игровые системы более доступными. Valve рассчитывает, что SteamOS станет основной платформой для игровых устройств от сторонних компаний. Учитывая недавнее обновление SteamOS 3.6.19 с расширенной поддержкой стороннего оборудования, можно предположить, что компания активно стремится к расширению сотрудничества с производителями.

Источник — techpowerup

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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