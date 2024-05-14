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Интернет и ПО

Gemini добавили в приложения Google Calendar, Tasks и Keep

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.05.2024
125 Просмотров 0
Gemini добавили в приложения Google Calendar, Tasks и Keep

На сегодняшней конференции разработчиков I/O 2024 Google объявила об интеграции Gemini в приложения Google Calendar, Tasks и Keep, предоставляя пользователям расширенные возможности искусственного интеллекта. Согласно заявлению Google, чат-бот теперь поддерживает загрузку изображений как в веб-версию, так и в мобильное приложение. Например, можно сфотографировать список школьных занятий и попросить Gemini добавить их в Календарь Google.

Другой пример, озвученный Google, показывает, что нейросеть может добавлять ингредиенты из рецептов в список покупок в Google Keep. Сисси Сяо, руководитель проекта, на брифинге для The Verge перед запуском подчеркнула, что Gemini не является полностью закрытой системой, и пользователи могут вносить изменения перед выполнением своих запросов.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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