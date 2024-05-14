Gemini добавили в приложения Google Calendar, Tasks и Keep

На сегодняшней конференции разработчиков I/O 2024 Google объявила об интеграции Gemini в приложения Google Calendar, Tasks и Keep, предоставляя пользователям расширенные возможности искусственного интеллекта. Согласно заявлению Google, чат-бот теперь поддерживает загрузку изображений как в веб-версию, так и в мобильное приложение. Например, можно сфотографировать список школьных занятий и попросить Gemini добавить их в Календарь Google.

Другой пример, озвученный Google, показывает, что нейросеть может добавлять ингредиенты из рецептов в список покупок в Google Keep. Сисси Сяо, руководитель проекта, на брифинге для The Verge перед запуском подчеркнула, что Gemini не является полностью закрытой системой, и пользователи могут вносить изменения перед выполнением своих запросов.

Источник — ithome.com