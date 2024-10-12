Microsoft работает над смартфоном, который можно сложить на 360 градусов

Microsoft прекратила поддержку своего складного, а точнее двухэкранного, смартфона Surface Duo, но инженеры компании не теряют времени даром. Недавно в сети засветился патент на смартфон со складным экраном, который может сгибаться на 360 градусов, он получил название «Surface Phone». Это стало известно благодаря Американскому ведомству по патентам и товарным знакам (USPTO).

Новое устройство будет чем-то похоже на оригинальный Surface Duo, но получит один экран, который можно будет вывернуть наружу — звучит интересно! Всего смартфон должен будет иметь четыре варианта складывания: 0 градусов, 180 градусов, 300 градусов и 360 градусов.

Microsoft придется хорошо поработать, чтобы воплотить данную идею в жизнь. Похожий складной смартфон уже был у Xiaomi, но широкого распространения среди пользователей он так и не получил. Вероятно, Microsoft готовится представить какой-то особенный пользовательский опыт, в своём предстоящем устройстве, который даст возможность использовать все варианты положения складного экрана. Помимо аппаратной части, компании также предстоит проделать большую работу по оптимизации программного обеспечения.

Источник — ithome.com