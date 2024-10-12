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Microsoft работает над смартфоном, который можно сложить на 360 градусов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.10.2024
368 Просмотров 0
Microsoft работает над смартфоном, который можно сложить на 360 градусов

Microsoft прекратила поддержку своего складного, а точнее двухэкранного, смартфона Surface Duo, но инженеры компании не теряют времени даром. Недавно в сети засветился патент на смартфон со складным экраном, который может сгибаться на 360 градусов, он получил название «Surface Phone». Это стало известно благодаря Американскому ведомству по патентам и товарным знакам (USPTO).

Новое устройство будет чем-то похоже на оригинальный Surface Duo, но получит один экран, который можно будет вывернуть наружу — звучит интересно! Всего смартфон должен будет иметь четыре варианта складывания: 0 градусов, 180 градусов, 300 градусов и 360 градусов.

Microsoft придется хорошо поработать, чтобы воплотить данную идею в жизнь. Похожий складной смартфон уже был у Xiaomi, но широкого распространения среди пользователей он так и не получил. Вероятно, Microsoft готовится представить какой-то особенный пользовательский опыт, в своём предстоящем устройстве, который даст возможность использовать все варианты положения складного экрана. Помимо аппаратной части, компании также предстоит проделать большую работу по оптимизации программного обеспечения.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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