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Fujifilm X-M5 получит 20 фильтров, имитирующих пленочную съемку

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.10.2024
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Fujifilm X-M5 получит 20 фильтров, имитирующих пленочную съемку

Новая беззеркалка Fujifilm X-M5 готовится к старту 14 октября. В Интернете уже появились характеристики и изображения этого фото-гаджета. Новая камера — последний писк среди семейства Fuji X, и весит она как перышко — всего 355 грамм с батареей и картой памяти, да ещё и способна снимать видео 6.2K/30P и 4K60P, короче говоря — просто космос!

Что мы знаем из последних слухов? Элементы управления расположены на верхней панели. Там же расположен диск переключения с 20 фильтрами, имитирующими пленочную съемку, чтобы каждый снимок был не просто фоткой, а шедевром.

Вот основные характеристики Fujifilm X-M5:

  • Сенсор X-Trans CMOS 4 на 26,1 МП.
  • Процессор X-Processor 5.
  • Запись 6.2K/30P с 10-битной цветовой глубиной и 4:2:2 сэмплированием.
  • 4K/60P и 1080/240P — для тех, кто любит все детали и медленную съемку.
  • В новинке есть режим для вертикальных видосов 9:16, привет, инста-блогеры!
  • В комплекте идёт направленный микрофон, чтобы звук был чётким.
  • Диск на верхней панели с 20 типами пленочных фильтров.
  • Электронная стабилизация изображения, чтобы всё было гладко даже в дрожащих руках.
  • Вес — 355 грамм с всеми аксессуарами.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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