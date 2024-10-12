Fujifilm X-M5 получит 20 фильтров, имитирующих пленочную съемку

Новая беззеркалка Fujifilm X-M5 готовится к старту 14 октября. В Интернете уже появились характеристики и изображения этого фото-гаджета. Новая камера — последний писк среди семейства Fuji X, и весит она как перышко — всего 355 грамм с батареей и картой памяти, да ещё и способна снимать видео 6.2K/30P и 4K60P, короче говоря — просто космос!

Что мы знаем из последних слухов? Элементы управления расположены на верхней панели. Там же расположен диск переключения с 20 фильтрами, имитирующими пленочную съемку, чтобы каждый снимок был не просто фоткой, а шедевром.

Вот основные характеристики Fujifilm X-M5:

Сенсор X-Trans CMOS 4 на 26,1 МП.

Процессор X-Processor 5.

Запись 6.2K/30P с 10-битной цветовой глубиной и 4:2:2 сэмплированием.

4K/60P и 1080/240P — для тех, кто любит все детали и медленную съемку.

В новинке есть режим для вертикальных видосов 9:16, привет, инста-блогеры!

В комплекте идёт направленный микрофон, чтобы звук был чётким.

Диск на верхней панели с 20 типами пленочных фильтров.

Электронная стабилизация изображения, чтобы всё было гладко даже в дрожащих руках.

Вес — 355 грамм с всеми аксессуарами.

Источник — ithome.com