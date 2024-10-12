HONOR CHOICE Headphones Pro первые полноразмерные наушник бренда

В российских магазинах электроники стартовали продажи новых полноразмерных наушников HONOR CHOICE, в модельном ряде представлены две версии: обычные и Pro.

Так вот, эти HONOR CHOICE Headphones и Pro — это первые наушники данного типа в семействе. По заявлению производителя, они обладают отличным качеством звука и функцией шумоподавления, время автономной работы позволит оставаться со своей музыкой до 80 часов без перерыва на подзарядку. Выбор для тех, кто хочет и качество звука за норм ценник.

А ещё эти наушники обладают версией Bluetooth 5.4, который минимизирует лаги и имеет высокую скорость передачи данных без задержек. Благодаря полноразмерной конструкции, наушники можно спокойно использовать в шумных местах, типа моллов или метро.

И самое приятное напоследок, HONOR CHOICE Headphones отдают по очень приятному ценнику в 2490 рублей за базу и 3990 рублей за версию Pro. Ну как, заманчиво?