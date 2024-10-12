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Samsung Galaxy S25 FE станет тоньше и получит мощнейший процессор

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.10.2024
4 Просмотра 0
Samsung Galaxy S25 FE станет тоньше и получит мощнейший процессор

Последние слухи утверждают, что Samsung собирается отказаться от чипа Exynos 2500 в пользу Dimensity 9400 в следующем фанатском Galaxy S25 FE, что звучит как заряд бодрости в плане производительности устройства. Другие, новые слухи из Южной Кореи говорят, что смартфон будет еще и тоньше предка.

Кажется, чтоб всё это реализовать, Samsung придется хорошенько поработать над внутренним дизайном устройства. Чтобы выжать максимум из размера, засунув батарею большой емкости, но сделав её тоньше, придется перегруппировать остальные компоненты. В тоже время, в настоящий момент нет никаких подробностей про какие-либо новые супертонкие батареи.

Что известно уже почти наверняка, экран у Galaxy S25 FE будет такой же великолепный, как и у S24 FE, а дата выхода нового смартфона ожидается где-то во второй половине следующего года.

Пока что инфы о S25 FE не так много, но если посмотреть на S24 FE, можно предположить, что новинка должна получиться впечатляющим устройством.

Источник — thelec.kr

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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