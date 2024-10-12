Samsung Galaxy S25 FE станет тоньше и получит мощнейший процессор

Последние слухи утверждают, что Samsung собирается отказаться от чипа Exynos 2500 в пользу Dimensity 9400 в следующем фанатском Galaxy S25 FE, что звучит как заряд бодрости в плане производительности устройства. Другие, новые слухи из Южной Кореи говорят, что смартфон будет еще и тоньше предка.

Кажется, чтоб всё это реализовать, Samsung придется хорошенько поработать над внутренним дизайном устройства. Чтобы выжать максимум из размера, засунув батарею большой емкости, но сделав её тоньше, придется перегруппировать остальные компоненты. В тоже время, в настоящий момент нет никаких подробностей про какие-либо новые супертонкие батареи.

Что известно уже почти наверняка, экран у Galaxy S25 FE будет такой же великолепный, как и у S24 FE, а дата выхода нового смартфона ожидается где-то во второй половине следующего года.

Пока что инфы о S25 FE не так много, но если посмотреть на S24 FE, можно предположить, что новинка должна получиться впечатляющим устройством.

Источник — thelec.kr