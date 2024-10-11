Илон Маск показал Robotaxi: полностью автономные Cybercab и Robovan

Десять лет назад Илон Маск пообещал кое-что грандиозное, и вот, в соответствии с его словами, глава Tesla рассекретил свои амбиции о создании самоуправляемых Cybercab и Robovan, ориентируясь на старт производства к 2026-му.

Кстати, что за Cybercab и Robovan?

Представьте себе авто, которое выглядит как будто выехало прямиком из кино про будущее: нет ни руля, ни педалей, двери распахиваются вверх, словно бабочка расправляет крылья, и вместо толпы пассажиров там место всего лишь для двоих. Этот концепт, по слухам, был вдохновлен ушедшим в небытие планом на создание недорогой электротачки для развивающихся стран.

Во время презентации Илон Маск въехал на сцену на Cybercab, готовом к индуктивной зарядке без касания рук, и заявил, что эти такси безопаснее обычных благодаря системе полностью автономного вождения (FSD). И это не все: по его словам, покататься на Cybercab обойдется в разы дешевле, чем на городском автобусе, в расчёте на километр пути.

А теперь про Robovan, который может стать новым словом в общественном транспорте

Это транспортное средство посерьезнее — вмещает до 20 человек и тоже выглядит как из космической оперы. Маск отметил, что производство Cybercab и Robovan планируется к 2026 году и оно будет стоить тебе меньше 30 тысяч долларов.

Илон пояснил, что их железные кони будут управляться искусственным интеллектом и камерами, забыв про оборудование, которое используют конкуренты. Собираешься вызвать Cybercab или Robovan? Просто качай приложение и все. А их владельцы смогут сдавать свои машины в аренду, зарабатывая на этом.

Салон Robovan

Правда, Robotaxi пока что только зарождаются, и даже крупные игроки, вроде Waymo, еле-еле пытаются урвать кусок рыночного пирога. Эти такси — большое дело, требующее крупных вливаний, и пока что их можно встретить лишь в ограниченном количестве местечек по миру. Прогнозы Маска о ценнике в 30 тысяч и системе FSD звучат довольно оптимистично, а уж до того как они появятся на дорогах, может пройти еще десяток лет.

Источник — x.com