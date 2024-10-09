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Microsoft прекращает поддержку смартфона Surface Duo 2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.10.2024
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Microsoft прекращает поддержку смартфона Surface Duo 2

Microsoft объявила о последнем обновлении для своего смартфона Surface Duo 2, что свидетельствует о завершении его жизненного цикла. На официальном сайте компании было опубликовано уведомление о выпуске финального патча безопасности для устройства, предшествующего его окончанию срока поддержки 21 октября.

Этот шаг последовал за прекращением производства первого поколения Surface Duo в предыдущем году. Duo 2 обновился лишь раз, перейдя с Android 11 на оптимизированную под большой экран версию Android 12L.

Microsoft завершает поддержку Surface Duo 2, выпустив последнее обновление безопасности.

Пользователи оригинального Surface Duo имели возможность обновиться с Android 10 до Android 11, а затем до Android 12L, получив тем самым более стабильный и приятный опыт использования. В сравнении с современными ведущими Android-устройствами, продолжительность жизни Surface Duo 2 кажется недолгой, учитывая, что некоторые производители, такие как Google и Samsung, предлагают обновления программного обеспечения на срок до семи лет.

После дебюта Surface Duo 2 в октябре 2021 года Microsoft пообещала три года программных обновлений, и хотя компания выполнила обещание с обновлением до Android 12 в октябре 2022 года, никаких значительных улучшений после этого не последовало.

Срок службы Surface Duo 2 оказался короче, чем у других ведущих Android-устройств.

Попытка Microsoft заявить о себе на рынке складных устройств началась с выпуска оригинального Surface Duo в 2020 году, который разрабатывался в течение многих лет и отличался двумя экранами вместо одного гибкого. Несмотря на высокое качество сборки и инновационные функции, первое поколение Surface Duo не смогло достичь коммерческого успеха из-за проблем с программным обеспечением и камерой.

Surface Duo 2 поступил в продажу по цене 1500 долларов, но, как и его предшественник, столкнулся с рядом недостатков, включая ограниченное время работы от аккумулятора и слабые характеристики камеры. Решение Microsoft прекратить поддержку второго поколения Surface Duo укладывается в более широкую стратегию компании по сокращению ассортимента устройств Surface. Это решение последовало спустя год после ухода Паноса Паная, руководителя Windows и Surface. Судя по всему, Microsoft не планирует возобновлять линейку Surface Duo в будущем.

Источник — androidcentral.com

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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