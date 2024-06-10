WWDC 2024: вот, что Apple показала сегодня

Сегодня на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC 2024) были представлены многочисленные нововведения, которые пользователи смогут оценить уже в этом году с выходом основных обновлений программного обеспечения.

Ожидаются значительные изменения в iOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11, включая поддержку RCS, новое приложение «Пароли», обновлённое приложение «Калькулятор» и множество усовершенствований, связанных с искусственным интеллектом благодаря системе «Apple Intelligence». Если вы пропустили прямую трансляцию, вот краткий обзор всех анонсов, сделанных на WWDC 2024.

Apple Intelligence

На Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC 2024) компания анонсировала планы по внедрению искусственного интеллекта в свои операционные системы. Новая генеративная система искусственного интеллекта, получившая название «Apple Intelligence», будет интегрирована в iOS, iPadOS 18 и macOS Sequoia, предоставляя пользователям полезные инструменты для повседневного использования. Среди нововведений — инструменты для письма, которые помогут переписывать, корректировать и обобщать электронные письма и сообщения, а также создавать оригинальные смайлы и изображения.

Особое внимание было уделено «личному контексту» в Apple Intelligence. Это позволит, например, использовать естественный язык для поиска фотографий, на которых изображены только вы и определенный член семьи. В дополнение к генерации изображений представлена функция Gemoji, позволяющая пользователям создавать уникальные смайлы.

Apple подчеркнула, что большинство операций с Apple Intelligence будут выполняться на устройстве, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность. Однако, для запросов, которые невозможно обработать на устройстве, владельцы новейших устройств Apple смогут бесплатно использовать ChatGPT. Интеграция ChatGPT с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia ожидается позже в этом году, при условии, что пользователи разрешат Apple делиться своими запросами с ChatGPT.

iOS 18 и iPadOS 18

Следующее обновление программного обеспечения для iPhone станет доступно пользователям осенью, и одним из самых значительных нововведений станет поддержка Rich Communication Service (RCS). Этот более безопасный протокол обмена сообщениями предлагает множество улучшений по сравнению с SMS: сквозное шифрование, улучшенный обмен мультимедиа и поддержку полноценного группового чата. Ранее Apple объявила, что в 2024 году внедрит поддержку RCS в соответствии с требованиями ЕС, поэтому неудивительно, что эта функция будет выделена в iOS 18. Также в «Сообщениях» появятся новые возможности: ответы с помощью смайлов и стикеров, форматирование текста и эффекты, а также возможность отправки сообщений через спутник.

В iOS 18 пользователи iPhone получат больше контроля над своими домашними экранами благодаря отказу от фиксированной сетки. Теперь можно будет свободно перемещать значки приложений и менять их цвета с помощью палитры оттенков. Это одно из самых значительных изменений в дизайне и макете главного экрана iPhone за последние годы, предоставляющее пользователям iOS функции, которые давно доступны на Android.

Приложение «Калькулятор» также претерпит существенные изменения в iOS 18, включая улучшенные преобразования единиц измерения, боковую панель с недавними действиями и интеграцию с приложением «Заметки». Но самое примечательное — обновлённый «Калькулятор» будет доступен не только на iPhone и Mac, но и впервые появится на iPad в рамках обновления iPadOS 18. В приложении iPadOS «Калькулятор» будет новая функция Math Notes, позволяющая записывать математические уравнения с помощью Apple Pencil и мгновенно решать их.

В iPadOS 18 также появится новая панель вкладок, аналогичная Dynamic Island на iPhone. Эта панель упрощает доступ к основным элементам управления, даже когда вы находитесь в приложениях.

macOS Sequoia

Следующая версия операционной системы для компьютеров Apple будет называться macOS Sequoia. В дополнение к множеству функций искусственного интеллекта, которые также появятся в iOS и iPadOS 18 в рамках Apple Intelligence, следующее обновление macOS будет включать возможность зеркалирования iPhone. Это позволит пользователям видеть и управлять экраном своего iPhone на экране Mac. Они смогут использовать клавиатуру и трекпад одновременно с экраном iPhone на своём ноутбуке и даже запускать приложения iOS прямо на своих компьютерах.

Новое приложение «Пароли» основано на технологии связки ключей iCloud и позволяет сохранять все пароли и учётные данные пользователей на всех устройствах и платформах (оно будет доступно не только на всех платформах Apple, но и на Windows). Помимо стандартных паролей, новое приложение может сохранять ключи доступа, коды подтверждения и многое другое, а также предоставляет пользователям возможность безопасно делиться паролями с другими.

watchOS 11

Следующее обновление программного обеспечения для Apple Watch, watchOS 11, включает два значительных новшества: тренировочную нагрузку и новое приложение Vitals. Функция тренировочной нагрузки в watchOS 11 анализирует множество показателей здоровья и фитнеса, собранных во время тренировок, чтобы каждый раз оценивать уровень ваших усилий.

Приложение Vitals позволяет пользователям Apple Watch видеть, как их жизненные показатели, такие как частота сердечных сокращений, соотносятся с базовыми измерениями. Также приложение «Активность» на iPhone получит обновление для watchOS 11, которое позволит пользователям настраивать отображаемые данные на главной странице, чтобы наиболее важная статистика всегда была на виду.

VisionOS 2

До недавнего времени гарнитура Apple Vision Pro была доступна только в США. Однако ситуация изменится, так как компания объявила о запуске продаж устройства в других странах, включая Австралию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Японию, Сингапур и Великобританию. Что касается программного обеспечения VisionOS, Apple сообщила, что в VisionOS 2 будут добавлены пространственные фотографии, которые придадут изображениям в приложении «Фото» дополнительную глубину.

Также появятся новые элементы управления жестами для пользовательского интерфейса и улучшенное зеркалирование экрана Mac с поддержкой более высоких разрешений и размеров дисплея.

Обновления AirPods Pro

Apple упомянула о некоторых обновлениях программного обеспечения для AirPods Pro, включая улучшенную изоляцию голоса, которая позволит наушникам лучше улавливать голос пользователя в шумной обстановке. В AirPods Pro также появится новое взаимодействие с Siri: тихий кивок головы позволит пользователям ответить на входящий звонок, не произнося ни слова, в то время как покачивание головы отклонит вызов. Эти бесшумные взаимодействия будут применимы не только к звонкам, но и к сообщениям и уведомлениям.