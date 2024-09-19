Lexar JumpDrive D400, JumpDrive S47, V40: обзор USB-флэшек

Сегодня, казалось бы, большинство данных мы храним в облаках и памяти своих смартфонов, но USB-флэшки все ещё остаются актуальными устройствами для хранения или переноса информации.

Выбор устройства для хранения данных является важной задачей, так как от этого зависит их сохранность. Используя дешёвое устройство, вы рискуете навсегда потерять ценную информацию в случае его поломки или выхода из строя. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на продукты надёжных брендов.

USB-флэшки имеют свои определённые преимущества перед другими дисковыми накопителями: они более портативны, чем SSD-накопители, и не такие маленькие, как micro-SD карты. Флэшку можно использовать для хранения фотографий, в аудиосистеме своего автомобиля или для переноса документов, которые нежелательно передавать по электронной почте или облаку.

В этом обзоре мы рассмотрим три флэш-накопителя из широкой линейки производителя Lexar, а именно: D400, V40 и S47 из линейки JumpDrive. Стоит отметить, что устройства Lexar за долгие годы присутствия на рынке зарекомендовали себя с положительной стороны как среди обычных пользователей, так и среди серьёзных профессионалов.

Характеристики

Емкость Интерфейс Скорость передачи данных Рабочая температура Температура хранения Размеры Вес Lexar JumpDrive D400 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ USB 3.1 32 ГБ – до 100 МБ/с

64 ГБ – до 130 МБ/с

128 ГБ – до 130 МБ/с

256 ГБ – до 130 МБ/с от 0° до 50°C от 10° до 70°C 60,6 x 16,2 x 9,7 мм 17,8 г Lexar JumpDrive S47 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ USB 3.1 32 ГБ – до 250 МБ/с

64 ГБ – до 250 МБ/с

128 ГБ – до 250 МБ/с

256 ГБ – до 250 МБ/с от 0 °C до 60 °C от -20 °C до 85 °C 17,33 x 14,95 x 7,45 мм 2,12 г Lexar V40 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ USB 2.0 — от 0 °C до 60 °C от -10 °C до 70 °C 20,04 x 54,7 x 9,6 мм 8 г

Конструкция

Lexar JumpDrive V40 и S47 имеют разъем типа USB-A, тогда как D400 — это своего рода двойное устройство, имеющее разъёмы USB-A и USB-C. Флэшки отличаются не только по дизайну: S47 и D400 имеют тип интерфейса USB 3.1, а V40 — тип USB 2.0, разница которых заключается в скорости передачи данных.

JumpDrive D400 — самая универсальная флэшка, её можно использовать с портами USB-A и USB-C, что очень удобно, когда вы точно не знаете, к каким устройствам её придётся подключать. Корпус флэшки выполнен из матового металла, в руке она лежит несколько увесисто, что придаёт ей ощущение премиального продукта. Флэшка имеет перекидную часть, которая фиксируется в двух горизонтальных и вертикальных положениях; механизм работает плавно и чётко. Благодаря отверстию на конце перекидной части флэшку можно закрепить на кольце с ключами от дома.

JumpDrive S47 — самая компактная флэшка, которую можно спутать с передатчиком от беспроводной мыши. Она идеально подойдёт не только для хранения файлов, но и для использования с мультимедийной системой автомобиля.

V40 — это самая обычная флэшка, имеющая классическую форму. Она может похвастаться прочной конструкцией, изготовлена из качественного пластика и очень лёгкая. На её корпусе также имеется кольцо, которое позволит использовать флэшку в качестве брелока.

Использование

Все флэшки из нашего обзора одинаково совместимы с Windows, iOS и Android. Каждая из них без каких-либо проблем мгновенно подключается к устройствам и сразу же готова к работе. JumpDrive S47 и D400 поставляются с фирменным приложением для шифрования Lexar DataShield (AES 256-бит), которое позволит защитить конфиденциальную информацию и важные файлы, обеспечивая высокий уровень безопасности.

При тестировании скорости передачи данных мы использовали программу CrystalDiskMark 8 для всех флэшек, в ходе чего были получены следующие результаты:

Lexar JumpDrive D400 — USB-A: скорость чтения 132,11 МБ/с , скорость записи 32,28 МБ/с ; USB-C: скорость чтения 131,67 МБ/с , скорость записи 33,90 МБ/с ;

, скорость записи ; USB-C: скорость чтения , скорость записи ; Lexar JumpDrive S47 — скорость чтения 226,66 МБ/с , скорость записи 36,26 МБ/с ;

, скорость записи ; Lexar V40 — скорость чтения 20,92 МБ/с, скорость записи 16,55 МБ/с.

Все накопители в целом соответствуют заявленным характеристикам, а D400 даже немного их превосходит.

Впечатление

Каждая из рассмотренных флэшек Lexar имеет свои уникальные преимущества, которые делают их подходящими для различных сценариев использования:

Lexar JumpDrive D400 — идеальный выбор для тех, кто ищет универсальность и премиальное качество. Её металлический корпус и возможность подключения к портам USB-A и USB-C делают её отличным выбором для профессионалов и пользователей, которым требуется надёжное и быстрое устройство для хранения данных. Lexar JumpDrive S47 — компактная и быстрая флэшка, которая подойдёт для использования в ситуациях, где важны минимальные размеры и высокая скорость передачи данных. Её можно рекомендовать для использования в мультимедийных системах автомобилей или для тех, кто часто путешествует и нуждается в компактном устройстве. Lexar JumpDrive V40 — доступный и надёжный вариант для повседневного использования. Хотя её скорость передачи данных не самая высокая, она подойдёт для большинства задач, таких как хранение документов, фотографий и других файлов. Её прочный пластиковый корпус и лёгкий вес делают её удобной для повседневного ношения.

В конечном итоге, выбор флэшки зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. Все рассмотренные модели от Lexar демонстрируют высокое качество и надёжность, что делает их отличным выбором для хранения и переноса данных.

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