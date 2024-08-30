Lexar E6P: обзор SSD, который легко поместится у вас в кармане

Рынок твердотельных накопителей (SSD) в последние десять лет развивался стремительными темпами, становясь все более конкурентным. Ярким примером этого является Lexar E6P — новое устройство от китайского бренда, которое объединяет портативность, прочную конструкцию и передовые характеристики.

Благодаря компактному металлическому корпусу, который легко помещается в карман, Lexar E6P обеспечивает удобную мобильность. Но стоит ли покупать этот портативный SSD? Подходит ли вам этот тип устройства?

В нашем обзоре Lexar E6P ёмкостью 1 ТБ мы протестируем его производительность и ответим на вопрос, стоит ли своих денег это запоминающее устройство, которое можно носить в кармане.

Характеристики Lexar E6P

Ёмкость: 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ Цвет: Серый Интерфейс: USB 3.1 Производительность: до 550 МБ/с чтение, до 400 МБ/с запись Рабочая температура: 0°С ~ 70°С Температура хранения: -40°С ~ 85°С Размеры: 86 мм x 60 мм x 9,5 мм Вес: 40 г Поддерживаемые системы: Mac OSX 10.6+, Windows 10/8/7, Android 4.4+

Распаковка и комплектация

Как и большинство современных SSD, Lexar E6P поставляется в небольшой бумажной коробке, в комплекте с руководством и соединительными кабелями.

В комплект помимо самого устройства, входят: силиконовый чехол и шнурок для крепления, кабели USB-C — USB-C и USB-C — USB-A для широкой совместимости.

Дизайн

Lexar E6P можно описать двумя словами: портативность и удобство. Устройство имеет прочный корпус и резиновый чехол для защиты от падений. Разъем USB-C и светодиодный индикатор делают его использование удобным и простым.

Несмотря на то, что этот SSD больше некоторых конкурентов, он очень компактен и легко помещается в карман. Наличие двух кабелей в комплекте позволяет использовать его сразу после распаковки на любом устройстве: ПК, Mac, мобильных телефонах и консолях, таких как PS5 и Xbox Series S и X.

Производительность

Как работает Lexar E6P? Чтобы протестировать его производительность, мы использовали CrystalDiskMark 8 в двух сценариях: максимальная производительность и повседневное использование.

В тесте максимальной производительности SSD показал скорость чтения 1054 МБ/с и записи 1003 МБ/с при подключении через USB-C. В повседневном использовании скорость чтения и записи составила около 870 МБ/с.

Эти цифры подтверждают, что передача файлов осуществляется очень быстро. Например, видеофайл размером 600 МБ можно перенести с ПК на Lexar E6P всего за шесть секунд. Это делает устройство привлекательным для тех, кто работает с мультимедиа. SSD также хорошо справляется с запуском игр.

Lexar E6P также включает программное обеспечение для шифрования данных — Lexar DataShield. Программа позволяет создавать защищённые паролём папки на SSD и совместима с Mac и Windows. Использование DataShield необязательно, но полезно для тех, кто работает с конфиденциальными файлами.

Впечатление

Lexar E6P впечатляет своей компактностью, высокой скоростью передачи данных и прочной конструкцией. Этот SSD предлагает отличное сочетание производительности и удобства использования, делая его привлекательным вариантом для широкого круга пользователей.

Он идеально подходит как для профессионалов, нуждающихся в быстром и надёжном хранилище, так и для геймеров, ищущих удобное решение для хранения и запуска игр.

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