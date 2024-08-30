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Lexar E6P: обзор SSD, который легко поместится у вас в кармане

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.08.2024
5 Просмотров 0
Lexar E6P обзор SDD, который легко поместится у вас в кармане

Рынок твердотельных накопителей (SSD) в последние десять лет развивался стремительными темпами, становясь все более конкурентным. Ярким примером этого является Lexar E6P — новое устройство от китайского бренда, которое объединяет портативность, прочную конструкцию и передовые характеристики.

Благодаря компактному металлическому корпусу, который легко помещается в карман, Lexar E6P обеспечивает удобную мобильность. Но стоит ли покупать этот портативный SSD? Подходит ли вам этот тип устройства?

В нашем обзоре Lexar E6P ёмкостью 1 ТБ мы протестируем его производительность и ответим на вопрос, стоит ли своих денег это запоминающее устройство, которое можно носить в кармане.

Характеристики Lexar E6P

Ёмкость:512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ
Цвет:Серый
Интерфейс:USB 3.1
Производительность:до 550 МБ/с чтение, до 400 МБ/с запись
Рабочая температура:0°С ~ 70°С
Температура хранения:-40°С ~ 85°С
Размеры:86 мм x 60 мм x 9,5 мм
Вес:40 г
Поддерживаемые системы:Mac OSX 10.6+, Windows 10/8/7, Android 4.4+

Распаковка и комплектация

Как и большинство современных SSD, Lexar E6P поставляется в небольшой бумажной коробке, в комплекте с руководством и соединительными кабелями.

Lexar E6P коробка
Lexar E6P комплектация

В комплект помимо самого устройства, входят: силиконовый чехол и шнурок для крепления, кабели USB-C — USB-C и USB-C — USB-A для широкой совместимости.

Дизайн

Lexar E6P можно описать двумя словами: портативность и удобство. Устройство имеет прочный корпус и резиновый чехол для защиты от падений. Разъем USB-C и светодиодный индикатор делают его использование удобным и простым.

Lexar E6P с картой подорожник
Lexar E6P сзади
Lexar E6P порт

Несмотря на то, что этот SSD больше некоторых конкурентов, он очень компактен и легко помещается в карман. Наличие двух кабелей в комплекте позволяет использовать его сразу после распаковки на любом устройстве: ПК, Mac, мобильных телефонах и консолях, таких как PS5 и Xbox Series S и X.

Производительность

Как работает Lexar E6P? Чтобы протестировать его производительность, мы использовали CrystalDiskMark 8 в двух сценариях: максимальная производительность и повседневное использование.

Lexar E6P подключен

В тесте максимальной производительности SSD показал скорость чтения 1054 МБ/с и записи 1003 МБ/с при подключении через USB-C. В повседневном использовании скорость чтения и записи составила около 870 МБ/с.

Эти цифры подтверждают, что передача файлов осуществляется очень быстро. Например, видеофайл размером 600 МБ можно перенести с ПК на Lexar E6P всего за шесть секунд. Это делает устройство привлекательным для тех, кто работает с мультимедиа. SSD также хорошо справляется с запуском игр.

Lexar E6P также включает программное обеспечение для шифрования данных — Lexar DataShield. Программа позволяет создавать защищённые паролём папки на SSD и совместима с Mac и Windows. Использование DataShield необязательно, но полезно для тех, кто работает с конфиденциальными файлами.

Впечатление

Lexar E6P впечатляет своей компактностью, высокой скоростью передачи данных и прочной конструкцией. Этот SSD предлагает отличное сочетание производительности и удобства использования, делая его привлекательным вариантом для широкого круга пользователей.

Он идеально подходит как для профессионалов, нуждающихся в быстром и надёжном хранилище, так и для геймеров, ищущих удобное решение для хранения и запуска игр.

Где купить

Lexar E6P

Lexar E6P

Портативный твердотельный накопитель Lexar E6P, скорость чтения до 1050 МБ/с и записи до 1000 МБ/с.

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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7.3 Общая оценка
Вывод

Lexar E6P — это высокоскоростной SSD накопитель, который не только обеспечивает безопасность ваших данных, но и обеспечивает портативность благодаря компактному дизайну и элегантному стилю, идеально подходящему для работы во время путешествий.

Внешний вид
8
Функциональность
7
Качество
8
Цена
6
Плюсы
  • Прочный и компактный корпус
  • Высокие скорости передачи данных
  • Программное шифрование данных в комплекте
Минусы
  • Недешёвый
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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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