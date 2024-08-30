Lexar E6P: обзор SSD, который легко поместится у вас в кармане

Рынок твердотельных накопителей (SSD) в последние десять лет развивался стремительными темпами, становясь все более конкурентным. Ярким примером этого является Lexar E6P — новое устройство от китайского бренда, которое объединяет портативность, прочную конструкцию и передовые характеристики.
Благодаря компактному металлическому корпусу, который легко помещается в карман, Lexar E6P обеспечивает удобную мобильность. Но стоит ли покупать этот портативный SSD? Подходит ли вам этот тип устройства?
В нашем обзоре Lexar E6P ёмкостью 1 ТБ мы протестируем его производительность и ответим на вопрос, стоит ли своих денег это запоминающее устройство, которое можно носить в кармане.
Характеристики Lexar E6P
|Ёмкость:
|512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ
|Цвет:
|Серый
|Интерфейс:
|USB 3.1
|Производительность:
|до 550 МБ/с чтение, до 400 МБ/с запись
|Рабочая температура:
|0°С ~ 70°С
|Температура хранения:
|-40°С ~ 85°С
|Размеры:
|86 мм x 60 мм x 9,5 мм
|Вес:
|40 г
|Поддерживаемые системы:
|Mac OSX 10.6+, Windows 10/8/7, Android 4.4+
Распаковка и комплектация
Как и большинство современных SSD, Lexar E6P поставляется в небольшой бумажной коробке, в комплекте с руководством и соединительными кабелями.
В комплект помимо самого устройства, входят: силиконовый чехол и шнурок для крепления, кабели USB-C — USB-C и USB-C — USB-A для широкой совместимости.
Дизайн
Lexar E6P можно описать двумя словами: портативность и удобство. Устройство имеет прочный корпус и резиновый чехол для защиты от падений. Разъем USB-C и светодиодный индикатор делают его использование удобным и простым.
Несмотря на то, что этот SSD больше некоторых конкурентов, он очень компактен и легко помещается в карман. Наличие двух кабелей в комплекте позволяет использовать его сразу после распаковки на любом устройстве: ПК, Mac, мобильных телефонах и консолях, таких как PS5 и Xbox Series S и X.
Производительность
Как работает Lexar E6P? Чтобы протестировать его производительность, мы использовали CrystalDiskMark 8 в двух сценариях: максимальная производительность и повседневное использование.
В тесте максимальной производительности SSD показал скорость чтения 1054 МБ/с и записи 1003 МБ/с при подключении через USB-C. В повседневном использовании скорость чтения и записи составила около 870 МБ/с.
Эти цифры подтверждают, что передача файлов осуществляется очень быстро. Например, видеофайл размером 600 МБ можно перенести с ПК на Lexar E6P всего за шесть секунд. Это делает устройство привлекательным для тех, кто работает с мультимедиа. SSD также хорошо справляется с запуском игр.
Lexar E6P также включает программное обеспечение для шифрования данных — Lexar DataShield. Программа позволяет создавать защищённые паролём папки на SSD и совместима с Mac и Windows. Использование DataShield необязательно, но полезно для тех, кто работает с конфиденциальными файлами.
Впечатление
Lexar E6P впечатляет своей компактностью, высокой скоростью передачи данных и прочной конструкцией. Этот SSD предлагает отличное сочетание производительности и удобства использования, делая его привлекательным вариантом для широкого круга пользователей.
Он идеально подходит как для профессионалов, нуждающихся в быстром и надёжном хранилище, так и для геймеров, ищущих удобное решение для хранения и запуска игр.
Где купить
Lexar E6P
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Lexar E6P — это высокоскоростной SSD накопитель, который не только обеспечивает безопасность ваших данных, но и обеспечивает портативность благодаря компактному дизайну и элегантному стилю, идеально подходящему для работы во время путешествий.
- Прочный и компактный корпус
- Высокие скорости передачи данных
- Программное шифрование данных в комплекте
- Недешёвый