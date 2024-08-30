Lexar SL200: обзор компактного твердотельного накопителя

Lexar SL200 — привлекательный и очень портативный внешний твердотельный накопитель, который является достойным выбором для людей с ограниченным бюджетом. Хотя этот SSD не побеждает в конкурсах скорости из-за использования SATA и скромных номинальных скоростей, он предлагает 256-битное шифрование AES для защиты ваших конфиденциальных документов.

Характеристики Lexar SL200

Ёмкость: 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ Цвет: Серый Интерфейс: USB 3.2 Gen 2 Производительность: до 1050 Мб/с МБ/с чтение, до 1000 МБ/с запись Рабочая температура: 0°С ~ 70°С Температура хранения: -40°С ~ 85°С Размеры: 109 мм x 35,4 мм x 10 мм Вес: 59 г Поддерживаемые системы: Mac OSX 10.6+, Windows 10/8/7, Android 4.4+

Распаковка и комплектация

Lexar SL200 поставляется в фирменной коробке. В комплект поставки входят два коротких USB-кабеля: Type-C-Type-C и Type-A-Type-C.

Накопитель доступен в версиях на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Для всех ёмкостей SL200 заявлена скорость последовательного чтения до 550 МБ/с и записи до 400 МБ/с, что типично для внешнего SSD с внутренними компонентами на базе SATA, работающего через USB 3.2 Gen 1.

Дизайн

С размерами всего 86 x 60 x 9,5 мм и весом всего 40 грамм, SL200 очень компактен и лёгок. Он выполнен в сером цвете по большей части из алюминия с текстурированным узором в виде крошечных точек, логотипом Lexar посередине и пластиковым основанием.

На одной из коротких сторон находится порт USB Type-C. Рядом с портом расположен индикатор активности, что является редкостью для бюджетных и даже некоторых средних внешних SSD.

Lexar SL200 можно сразу использовать с Windows и Mac. Также в комплекте предустановлено программное обеспечение Lexar DataSafe для обеих платформ, которое позволяет включить 256-битное шифрование данных AES. Оно создаёт защищённый пароль «сейф» на диске для хранения зашифрованных файлов.

Производительность

Мы протестировали SL200 с помощью Crystal DiskMark 8 и PCMark 10 Storage. Тесты Crystal DiskMark измеряют пропускную способность диска, имитируя передачу больших файлов, а PCMark 10 Storage оценивает готовность SSD к повседневным задачам.

В тесте скорости диска Crystal DiskMark устройство достигло 440 МБ/с скорости чтения и 162 МБ/с записи. В тестах PCMark 10 Storage SL200 продемонстрировал результаты выше среднего, быстро загружая программы и игры, показав 678 МБ/с.

Впечатление

SL200 — красивый и доступный диск, который не уступает другим USB 3.2 Gen 1 накопителям. Его можно рекомендовать большинству пользователей, а именно тем, кто ищет доступный вариант SSD, имеет компьютер не поддерживающий USB 3.2 Gen 2, но хочет получить качественное устройство для хранения данных.

Где купить

Lexar SL200 Этот стильный портативный накопитель достаточно мал, чтобы поместиться в кармане или сумке. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ