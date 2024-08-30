Lexar SL200: обзор компактного твердотельного накопителя

Lexar SL200 — привлекательный и очень портативный внешний твердотельный накопитель, который является достойным выбором для людей с ограниченным бюджетом. Хотя этот SSD не побеждает в конкурсах скорости из-за использования SATA и скромных номинальных скоростей, он предлагает 256-битное шифрование AES для защиты ваших конфиденциальных документов.
Характеристики Lexar SL200
|Ёмкость:
|512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ
|Цвет:
|Серый
|Интерфейс:
|USB 3.2 Gen 2
|Производительность:
|до 1050 Мб/с МБ/с чтение, до 1000 МБ/с запись
|Рабочая температура:
|0°С ~ 70°С
|Температура хранения:
|-40°С ~ 85°С
|Размеры:
|109 мм x 35,4 мм x 10 мм
|Вес:
|59 г
|Поддерживаемые системы:
|Mac OSX 10.6+, Windows 10/8/7, Android 4.4+
Распаковка и комплектация
Lexar SL200 поставляется в фирменной коробке. В комплект поставки входят два коротких USB-кабеля: Type-C-Type-C и Type-A-Type-C.
Накопитель доступен в версиях на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Для всех ёмкостей SL200 заявлена скорость последовательного чтения до 550 МБ/с и записи до 400 МБ/с, что типично для внешнего SSD с внутренними компонентами на базе SATA, работающего через USB 3.2 Gen 1.
Дизайн
С размерами всего 86 x 60 x 9,5 мм и весом всего 40 грамм, SL200 очень компактен и лёгок. Он выполнен в сером цвете по большей части из алюминия с текстурированным узором в виде крошечных точек, логотипом Lexar посередине и пластиковым основанием.
На одной из коротких сторон находится порт USB Type-C. Рядом с портом расположен индикатор активности, что является редкостью для бюджетных и даже некоторых средних внешних SSD.
Lexar SL200 можно сразу использовать с Windows и Mac. Также в комплекте предустановлено программное обеспечение Lexar DataSafe для обеих платформ, которое позволяет включить 256-битное шифрование данных AES. Оно создаёт защищённый пароль «сейф» на диске для хранения зашифрованных файлов.
Производительность
Мы протестировали SL200 с помощью Crystal DiskMark 8 и PCMark 10 Storage. Тесты Crystal DiskMark измеряют пропускную способность диска, имитируя передачу больших файлов, а PCMark 10 Storage оценивает готовность SSD к повседневным задачам.
В тесте скорости диска Crystal DiskMark устройство достигло 440 МБ/с скорости чтения и 162 МБ/с записи. В тестах PCMark 10 Storage SL200 продемонстрировал результаты выше среднего, быстро загружая программы и игры, показав 678 МБ/с.
Впечатление
SL200 — красивый и доступный диск, который не уступает другим USB 3.2 Gen 1 накопителям. Его можно рекомендовать большинству пользователей, а именно тем, кто ищет доступный вариант SSD, имеет компьютер не поддерживающий USB 3.2 Gen 2, но хочет получить качественное устройство для хранения данных.
Где купить
Lexar SL200
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Lexar SL200 - компактный и стильный накопитель, продаётся по доступной цене, обеспечивает 256-битное шифрование AES и поддержку стандарта передачи данный USB 3.2 Gen 1.
- Подойдёт большинству пользователей
- Компактный и лёгкий
- Адекватная цена
- В комплект входят кабели для портов USB-C и USB-A
- USB 3.2 Gen 1 - не самый новый стандарт на сегодняшний день