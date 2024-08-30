Лого сайта
Главная » Хранение и передача данных » Lexar SL200: обзор компактного твердотельного накопителя
Хранение и передача данныхЭлектроника и техникаЯндекс.Маркет

Lexar SL200: обзор компактного твердотельного накопителя

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.08.2024
6 Просмотров 0
Lexar SL200 обзор компактного твердотельного накопителя

Lexar SL200 — привлекательный и очень портативный внешний твердотельный накопитель, который является достойным выбором для людей с ограниченным бюджетом. Хотя этот SSD не побеждает в конкурсах скорости из-за использования SATA и скромных номинальных скоростей, он предлагает 256-битное шифрование AES для защиты ваших конфиденциальных документов.

Характеристики Lexar SL200

Ёмкость:512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ
Цвет:Серый
Интерфейс:USB 3.2 Gen 2
Производительность:до 1050 Мб/с МБ/с чтение, до 1000 МБ/с запись
Рабочая температура:0°С ~ 70°С
Температура хранения:-40°С ~ 85°С
Размеры:109 мм x 35,4 мм x 10 мм
Вес:59 г
Поддерживаемые системы:Mac OSX 10.6+, Windows 10/8/7, Android 4.4+

Распаковка и комплектация

Lexar SL200 поставляется в фирменной коробке. В комплект поставки входят два коротких USB-кабеля: Type-C-Type-C и Type-A-Type-C.

Lexar SL200 коробка
Lexar SL200 коробка 2
Lexar SL200 комплектация

Накопитель доступен в версиях на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Для всех ёмкостей SL200 заявлена скорость последовательного чтения до 550 МБ/с и записи до 400 МБ/с, что типично для внешнего SSD с внутренними компонентами на базе SATA, работающего через USB 3.2 Gen 1.

Дизайн

С размерами всего 86 x 60 x 9,5 мм и весом всего 40 грамм, SL200 очень компактен и лёгок. Он выполнен в сером цвете по большей части из алюминия с текстурированным узором в виде крошечных точек, логотипом Lexar посередине и пластиковым основанием.

Lexar SL200 с картой подорожник

На одной из коротких сторон находится порт USB Type-C. Рядом с портом расположен индикатор активности, что является редкостью для бюджетных и даже некоторых средних внешних SSD.

Lexar SL200 с картой подорожник 2

Lexar SL200 можно сразу использовать с Windows и Mac. Также в комплекте предустановлено программное обеспечение Lexar DataSafe для обеих платформ, которое позволяет включить 256-битное шифрование данных AES. Оно создаёт защищённый пароль «сейф» на диске для хранения зашифрованных файлов.

Производительность

Мы протестировали SL200 с помощью Crystal DiskMark 8 и PCMark 10 Storage. Тесты Crystal DiskMark измеряют пропускную способность диска, имитируя передачу больших файлов, а PCMark 10 Storage оценивает готовность SSD к повседневным задачам.

Lexar SL200 подключен

В тесте скорости диска Crystal DiskMark устройство достигло 440 МБ/с скорости чтения и 162 МБ/с записи. В тестах PCMark 10 Storage SL200 продемонстрировал результаты выше среднего, быстро загружая программы и игры, показав 678 МБ/с.

Впечатление

SL200 — красивый и доступный диск, который не уступает другим USB 3.2 Gen 1 накопителям. Его можно рекомендовать большинству пользователей, а именно тем, кто ищет доступный вариант SSD, имеет компьютер не поддерживающий USB 3.2 Gen 2, но хочет получить качественное устройство для хранения данных.

Где купить

Lexar SL200

Lexar SL200

Этот стильный портативный накопитель достаточно мал, чтобы поместиться в кармане или сумке.

РЕКЛАМА
ООО Яндекс, ИНН 7736207543

 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ
7.3 Общая оценка
Вывод

Lexar SL200 - компактный и стильный накопитель, продаётся по доступной цене, обеспечивает 256-битное шифрование AES и поддержку стандарта передачи данный USB 3.2 Gen 1.

Внешний вид
8
Функциональность
6
Качество
7
Цена
8
Плюсы
  • Подойдёт большинству пользователей
  • Компактный и лёгкий
  • Адекватная цена
  • В комплект входят кабели для портов USB-C и USB-A
Минусы
  • USB 3.2 Gen 1 - не самый новый стандарт на сегодняшний день
Добавить ваш отзыв

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Общий рейтинг

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.