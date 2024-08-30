Lexar SL660 Blaze: обзор SSD накопителя для геймеров

Портативный SSD накопитель Lexar SL660 Blaze разработан для геймеров и владельцев высокопроизводительных устройств, стремящихся увеличить объем памяти на своей консоли или игровом ПК.

Для подтверждения игровой характера данного накопителя, Lexar оснастил SSD светодиодной подсветкой. SL660 Blaze использует интерфейс USB 3.2 Gen 2×2 и NVMe, с заявленной скоростью чтения до 2000 МБ/с и записи до 1900 МБ/с.

Lexar как бренд существует уже около 25 лет, предлагая широкий ассортимент продукции, от планок оперативной памяти DDR5 до аксессуаров для карт памяти. В последнее время компания активно развивает линейку игровых продуктов, предоставляя высококачественные решения для компьютеров. Lexar SL660 Blaze доступен в двух вариантах объёма памяти: 512 ГБ и 1 ТБ.

Характеристики Lexar SL660 Blaze

Ёмкость: 512 ГБ/1 ТБ Цвет: Графитовый серый Интерфейс: USB 3.2 Gen2x2 Производительность: Скорость чтения до 2000 МБ/с, записи до 1900 МБ/с Рабочая температура: 0°С ~ 70°С Температура хранения: -40°С ~ 85°С Размеры: 57,4 x 112,6 x 10,6 мм Вес: 80 г Поддерживаемые системы: Mac OSX 10.6+, Windows 10/8/7, Android 4.4+

Распаковка и комплектация

Накопитель поставляется в красивой фирменной коробке, внутреннее содержимое которой устроено по принципу матрёшки.

В комплекте можно найти: два кабеля USB-C — USB-C и USB-C — USB-A; съёмную подставку, позволяющую устанавливать диск на рабочем месте, и прочный войлочный чехол для дополнительного удобства. В целом комплектация радует.

Дизайн

Физические размеры накопителя компактны: 112,6 мм x 57,4 мм x 10,6 мм при весе всего 80 граммов. Размер SL660 чуть больше банковской карты, что делает его легко переносимым и удобным для того, чтобы брать с собой.

Качество сборки SL660 Blaze также впечатляет. Устройство защищено от ударов и падений благодаря высококачественному алюминиевому корпусу с пескоструйной обработкой. Накопитель оснащён RGB-подсветкой, добавляющей атмосферу, хотя управление световыми эффектами отсутствует.

Важной особенностью является 256-битное шифрование AES, которое защищает данные от повреждений и несанкционированного доступа.

Производительность

Мы протестировали Blaze с использованием стандартного набора тестов для внешних SSD, включая Crystal DiskMark 8.0 и PCMark 10 Storage. Последовательные тесты скорости Crystal DiskMark предоставляют традиционные измерения пропускной способности диска, имитируя оптимальные условия для передачи больших файлов. Тест PCMark 10 Storage оценивает готовность SSD к выполнению различных повседневных задач.

В тестах производительности Lexar SL660 показал высокие результаты. В тесте скорости диска Crystal DiskMark устройство достигло 1974 МБ/с скорости чтения и 1633 МБ/с записи. В тестах PCMark 10 Storage Blaze продемонстрировал результаты выше среднего, быстро загружая программы и игры, показав 1402 МБ/с.

Впечатление

Lexar SL660 Blaze представляет собой высокоскоростное портативное решение для геймеров и пользователей производительных компьютеров. Устройство оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2, съёмной подставкой, программным обеспечением для шифрования AES 256 бит и 5-летней гарантией. Единственным недостатком является ограниченная ёмкость до 1 ТБ, что может быть недостаточно для некоторых пользователей.

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