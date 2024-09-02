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Lexar SL500 Magnetic Set: обзор SSD размером с банковскую карту

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.09.2024
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Lexar SL500 Magnetic Set обзор SSD размером с банковскую карту

Lexar SL500 — это портативный SSD, который привлекает внимание своей компактностью, скоростью и прочностью. Как и многие другие портативные SSD, он использует одно USB-подключение для передачи данных и питания.

Накопитель доступен в четырёх вариантах ёмкости: 512 МБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Он может использоваться практически с любым устройством: от ПК и ноутбуков, до игровых консолей и смартфонов. Но что действительно отличает Lexar SL500 от других портативных SSD, так это его заявленная максимальная скорость передачи данных. Lexar утверждает, что SL500 может достигать пиковой скорости чтения в 2000 МБ/с и максимальной скорости записи в 1800 МБ/с. Эти впечатляющие скорости достигаются благодаря использованию интерфейса USB 3.2 Gen 2×2, который имеет вдвое большую пропускную способность по сравнению с более распространённым стандартом USB 3.2 Gen 2.

Этот интерфейс обеспечивает скорость передачи данных до 2500 МБ/с, что позволяет SL500 работать на полную мощность при скорости чтения 2000 МБ/с. Однако стоит отметить, что стандарт USB 3.2 Gen 2×2 не так широко распространён среди настольных компьютеров и ноутбуков, большинство из которых оснащены портами USB 3.2, обеспечивающими максимальную скорость передачи данных до 1250 МБ/с, а на практике — около 800-900 МБ/с. К счастью, если вы используете новый ноутбук с USB 4.0, эти порты, обладающие пропускной способностью 5000 МБ/с, обратно совместимы с Gen 2×2 и позволят SL500 работать на максимальной скорости.

Характеристики Lexar SL500

Ёмкость:512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ/4 ТБ
Материал:Черный алюминий
Интерфейс:USB 3.2 Gen2x2
Скорость работы:до 2000 МБ/с чтение, до 1800 МБ/с запись
Рабочая температура:0°С ~ 50°С
Температура хранения:-40°С ~ 85°С
Поддерживаемая система:Mac OSX 10.6+, Windows 7+, Android 4.4+, Harmony OS
Гарантия:5-летняя ограниченная гарантия
Размеры:85 x 54 x 7,8 мм
Вес:43 г

Распаковка и комплектация

Lexar SL500 Magnetic Set поставляется в фирменной коробке. Помимо самого устройства, внутри можно найти: кабель USB 3.2 Type-C, магнитный силиконовый чехол, магнитный круг на липучке, шнурок для чехла.

Lexar SL500 Magnetic Set коробка
Lexar SL500 Magnetic Set коробка 2
Lexar SL500 Magnetic Set комплектация

Также в продаже есть комплектации без магнитного силиконового чехла.

Дизайн

Lexar SL500 имеет размеры 85 мм x 54 мм, что позволяет легко поместить его в карман. Lexar позиционирует его как сверхтонкий, всего 4,8 мм по краям. Корпус устройства имеет коническую форму, и в центральной части его толщина увеличивается до 7,8 мм. Тем не менее, коническая конструкция и матовая отделка действительно придают SSD изящный вид. Алюминиевый корпус обеспечивает прочность и высокое качество, а также помогает рассеивать тепло от микросхем флэш-памяти NAND внутри.

Lexar SL500 Magnetic Set с картой подорожник
Lexar SL500 Magnetic Set с картой подорожник 2
Lexar SL500 Magnetic Set сбоку

Как уже упоминалось, в комплект поставки SL500 входит короткий кабель USB Type C — Type C, однако адаптер Type C — Type A в комплект не входит, поэтому его придётся приобрести отдельно, если вы планируете использовать накопитель со старым компьютером. Для полноценного использования возможностей SL500 вам понадобится ноутбук с USB 4.0, так как компьютеры с USB 3.2 Gen 2×2 встречаются крайне редко.

Магнитное крепление

Накопитель Lexar SL500 удивительно удобен в использовании с мобильным телефоном, и здесь важна не только мгновенная синхронизация устройства с телефоном при подключении через кабель. Как было отмечено ранее, в комплект поставки входит защитный силиконовый чехол с магнитной основой и магнитное кольцо на клеящейся основе.

Lexar SL500 в магнитном чехле
Lexar SL500 в магнитном чехле сзади
Lexar SL500 в магнитном чехле сзади вырез для порта
Lexar SL500 в магнитном чехле с телефоном

Вы можете прикрепить магнитное кольцо к задней стороне чехла вашего смартфона (или непосредственно к самому устройству, если вы готовы к такому шагу). Затем, используя силиконовый чехол, можно надёжно зафиксировать накопитель на кольце. Магнитное соединение получается достаточно крепким, чтобы удерживать устройство даже при вибрации, а также обеспечивает возможность легко отсоединить его при необходимости.

Lexar SL500 подключен к телефону

Такая конструкция особенно удобна, если вам требуется дополнительный объем памяти для вашего смартфона, например, для записи продолжительного видео или проведения масштабной фотосессии.

Lexar SL500 на холодильнике

Магнитное крепление силиконового чехла также позволяет фиксировать накопитель на других металлических поверхностях. Однако следует учитывать, что в этом случае соединение оказывается менее надёжным, чем при использовании с магнитным кольцом.

Производительность

Мы протестировали SL500 с использованием стандартного набора тестов для внешних SSD, включая Crystal DiskMark 8.0 и PCMark 10 Storage. Последовательные тесты скорости Crystal DiskMark предоставляют традиционные измерения пропускной способности диска, имитируя оптимальные условия для передачи больших файлов. Тест PCMark 10 Storage оценивает готовность SSD к выполнению различных повседневных задач.

Lexar SL500 Magnetic Set с кабелем

Во всех наших тестах SL500 показал типичные результаты для твердотельного накопителя USB 3.2 Gen 2×2. Результаты Crystal DiskMark: чтение 1978 МБ/с, запись 1781 МБ/с. PCMark 10 Storage: 1690 МБ/с.

Впечатление

Если вам необходимо надёжное и быстрое решение для хранения данных, которое легко брать с собой, Lexar SL500 может стать отличным выбором. Его прочный алюминиевый корпус обеспечивает долговечность и эффективное рассеивание тепла, что особенно важно при интенсивном использовании. Накопитель демонстрирует впечатляющую производительность, которая превосходит большинство конкурентов на рынке.

Кроме того, Lexar SL500 имеет стильный и современный дизайн, который будет отлично смотреться рядом с любым ноутбуком или настольным компьютером. Коническая форма и матовая отделка придают устройству изящный вид, а компактные размеры позволяют легко носить его с собой в кармане или сумке.

Где купить

Lexar SL500 Magnetic Set

Lexar SL500 Magnetic Set

Надёжный и удобный портативный SSD, который стоит рассмотреть при выборе устройства для хранения данных.

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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7.8 Общая оценка
Вывод

Lexar SL500 — это хороший выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, портативностью и ценой.

Внешний вид
9
Функциональность
7
Качество
7
Цена
8
Плюсы
  • Стильный, прочный и компактный дизайн
  • Высокая скорость передачи данных
  • Несколько вариантов объёма памяти
  • 256-битное шифрование AES
Минусы
  • Для лучшей производительности требуется компьютер с портом USB 3.2 Gen 2x2
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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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