ТОП-10 Лучшие ASIC-майнеры в 2024 году

Лучшие ASIC для майнинга и увеличения вашей прибыли.

Есть два способа добавить Bitcoin в свой портфель. Вы можете покупать их на бирже или добывать. Во втором случае потребуется лучшие видеокарты для майнинга, ноутбуки для майнинга или ASIC-майнеры. Хотя покупка биткойнов может быть очень простой, майнинг может быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Все будет зависеть от ценового положения криптовалют. Но настройка майнинговой установки, проверка других факторов, таких как стоимость электроэнергии, техническое обслуживание требует особого внимания.

19.12.2024 Обновление Рейтинг полностью обновлен, добавлены актуальные модели ASIC-майнеров.

Если вы решили уделить немного времени и попробовать ASIC-майнинг, этот рейтинг поможет выбрать лучшее оборудование для майнинга биткойнов и других криптовалют. Выбор неэффективного ASIC-майнера может быть фатальным, вы можете получить нулевую или отрицательную прибыль.

Майнинг очень непредсказуемый вид деятельности. Никто не сможет угадать рыночное движение цены монет, которые вы собираетесь добывать. Этот рейтинг ни в коем случае не призывает к покупке того или иного оборудования. Решая приобрести дорогостоящее устройство для майнига, вы принимаете все риски на себя.

В этом рейтинге мы рассмотрим некоторых из самых быстрых и эффективных биткойн-майнеров. В конце мы также рассмотрели некоторые важные факторы, на которые нужно обратить внимание при выборе биткойн-майнера.

Из-за того, что так много людей начинают заниматься майнингом, эти устройства стали невероятно дорогими и их трудно купить. В большинстве случаев в дополнение к ASIC вам также потребуется приобрести качественный блок питания для максимальной эффективности.

Важным соображением при покупке ASIC должно быть то, как скоро вы увидите возврат своих первоначальных инвестиций. Это определяется хэш-мощностью устройства. То есть количеством BTC, которое оно может генерировать ежедневно. С учетом вычетом затрат на электроэнергию, комиссий за майнинг и текущую сложность майнинга, конечно же.

Чтобы помочь вам принять решение, мы указали основные характеристики, такие как, хешрейт и энергопотребление каждого устройства.

Хотя эти цифры полезны, вам также следует использовать калькулятор прибыльности, прежде чем делать заказ, чтобы оценить вашу прибыль в BTC. Такой калькулятор есть на Coinwarz или на любом другом сайте. Поймите, что есть некоторые текущие расходы, которые включают в себя плату за электроэнергию и майнинг-пул. Хороший калькулятор доходности позволяет точно рассчитать ROI (возврат инвестиций).

Обменный курс между биткойнами и фиатными валютами имеет тенденцию быть довольно нестабильным. Поэтому одна из стратегий — быстро обналичить деньги, зарегистрировавшись на бирже BTC, которой вы доверяете.

1 Bitmain Antminer S21 Pro Лучший ASIC-майнер в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: июль 2024 г.

Скорость хэширования: 234 Th/s

Потребляемая мощность: 3510 W

Эффективность: 15 W/Th Плюсы Высокая скорость хеширования

Высокая энергоэффективность

Относительно низкий уровень шума Минусы Высокая цена

Настройка и обслуживание требует определенных технических знаний

Bitmain Antminer S21 Pro — это один из самых мощных и энергоэффективных ASIC-майнеров на рынке, и, без преувеличения, один из лучших для добычи биткоинов. Его скорость хеширования составляет внушительные 234 TH/s при энергопотреблении всего 3510 Вт. Это говорит о том, что он способен генерировать огромное количество вычислительной мощности. При этом он потребляет сравнительно немного электроэнергии.

Ключевой показатель эффективности S21 Pro — энергопотребление всего 15 Вт/TH. Чем ниже это значение, тем эффективнее майнер. В своём ценовом сегменте Antminer S21 Pro является одним из лидеров по этому параметру. Ещё одно важное преимущество — относительно низкий уровень шума. Это делает его подходящим вариантом даже для тех, кто проживает в жилых помещениях и чувствителен к громким звукам. В целом, Antminer S21 Pro представляет собой отличный баланс производительности, энергоэффективности и комфорта в эксплуатации.

2 Bitmain Antminer KS5 Pro Лучший для майнинга Kaspa

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: март 2024 г.

Хешрейт: 21 Th/s

Потребляемая мощность: 3150 W

Эффективность: 150 j/Th Плюсы Высокий хэшрейт для майнинга Kaspa

Разработан специально для алгоритма kHeavyHash

Относительная энергоэффективность Минусы Высокая стоимость

Зависимость от Kaspa

Bitmain Antminer KS5 Pro — это мощный ASIC-майнер, выпущенный в марте 2024 года. Он разработан для майнинга криптовалюты Kaspa (KAS) с использованием алгоритма kHeavyHash. Позиционируется как один из самых прибыльных ASIC-майнеров на рынке, предназначенный для профессиональных майнеров, ценящих баланс производительности и эффективности. Его хэшрейт составляет 21 TH/s ±10%, а потребляемая мощность — 3150 Вт.

Устройство оснащено вентиляторами для охлаждения и поддерживает рабочие температуры от 0 до 40°C. Энергоэффективность оценивается в 150 Дж/Тх. Antminer KS5 Pro считается высокопроизводительным устройством, вызвавшим интерес у опытных и начинающих майнеров. Он объединяет передовые технологии, оптимизированные для работы с алгоритмом kHeavyHash.

3 Bitmain Antminer S21 Отличный универсальный вариант

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: февраль 2024 г.

Хешрейт: 200 Th/s

Потребляемая мощность: 3500 W

Эффективность: 17,5 W/Th Плюсы Универсальность

Достаточная скорость хеширования

Приемлемая энергоэффективность Минусы Высокая стоимость

Энергопотребление

Bitmain Antminer S21 — это хороший универсальный ASIC-майнер, представляющий собой удачное сочетание производительности и энергоэффективности. Он имеет скорость хеширования 200 TH/s при энергопотреблении 35000 Вт. Это даёт показатель энергоэффективности 17,5 W/Th – вполне достойный результат.

Этот ASIC-майнер от Bitmain, стоимость которого составляет около 4599 долларов, будет интересен как новичкам в сфере криптовалютного майнинга, так и тем, кто планирует модернизировать уже существующее оборудование. Antminer S21 — заслуживающий внимания вариант для тех, кто хочет начать или улучшить свою майнинговую установку, предлагающий баланс между производительностью и затратами на электроэнергию.

4 MicroBT WhatsMiner M63S+ Самое мощное предложение MicroBT

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: июль 2024 г.

Хешрейт: 412 Th/s

Потребляемая мощность: 7004 W

Эффективность: 17,5 W/Th Плюсы Эффективное охлаждение

Низкий уровень шума

Удобное размещение в стойке Минусы Высокая цена

Потребляемая мощность

WhatsMiner M63S+ — это флагманский ASIC-майнер от компании MicroBT. Один из самых мощных на рынке на момент написания этого рейтинга. Он обладает впечатляющей скоростью хеширования — 412 TH/s — при энергопотреблении 7004 Вт. Хотя по мощности он уступает некоторым моделям Bitmain, WhatsMiner M63S+ отличается более доступной ценой.

Конструкция майнера предусматривает водяное охлаждение. Его форм-фактор оптимизирован для удобного монтажа в стандартные серверные стойки. Ещё одним важным преимуществом является низкий уровень шума — всего 50 дБ. Это делает его подходящим вариантом даже для помещений с повышенными требованиями к тишине. В итоге, WhatsMiner M63S+ представляет собой привлекательное сочетание высокой производительности, удобства использования, доступной цены и низкого уровня шума. Благодаря этому он заслуженно занимает высокие позиции в рейтингах ASIC-майнеров.

5 Bitmain Antminer S21 XP Hydro Самая эффективная ASIC-установка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: сентябрь 2024 г.

Хешрейт: 473 Th/s

Потребляемая мощность: 5676 W

Эффективность: 12 W/Th Плюсы Высокая энергоэффективность

Высокая скорость хеширования

Водяное охлаждение Минусы Высокая стоимость

Сложность обслуживания

Bitmain Antminer S21 XP Hydro — это отличный вариант для майнеров, приоритетом которых является высокая энергоэффективность при сохранении значительной вычислительной мощности для майнинга биткоина. Он демонстрирует скорость хеширования 473 TH/s при энергопотреблении 5676 Вт. Это обеспечивает впечатляющую энергоэффективность — 12 Вт/TH. На момент написания рейтинга это один из самых энергоэффективных майнеров на рынке.

Для пользователей, осознанно стремящихся минимизировать затраты на электроэнергию, Antminer S21 XP Hydro является привлекательным предложением. Однако, следует учитывать высокую стоимость устройства — 12 499 долларов. Это является важным фактором, требующим тщательного анализа рентабельности инвестиций перед покупкой.

6 Iceriver KS5L Первоклассный майнер Kaspa

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: апрель 2024 г.

Хешрейт: 12 Th/s

Потребляемая мощность: 3400 W

Эффективность: 283,33 j/Th Плюсы Специализация на KHeavyHash

Сравнительно высокая производительность для своей мощности Минусы Зависимость от Kaspa

Iceriver KS5L — это еще один ASIC-майнер, разработанный для майнинга криптовалюты Kaspa (KAS) с использованием алгоритма KHeavyHash. Он характеризуется максимальным хешрейтом 12 TH/s при потребляемой мощности 3400 Вт. Это обеспечивает энергоэффективность 0.283 Дж/Gh или 283.33 Дж/Тх. Производитель позиционирует его как энергоэффективный и мощный майнер для как индивидуального использования, так и для крупных майнинг-ферм.

Устройство имеет систему воздушного охлаждения. KS5L совместим с майнинг-пулами, такими как NiceHash, F2Pool, EMCD, HumPool и ViaBTC. Помимо Kaspa, майнер может использоваться для добычи криптовалют Sedra (SDR) и Bugna (BGA). Цена на устройство варьируется в зависимости от продавца и региона. Iceriver, как производитель, предоставляет 180-дневную гарантию.

7 Bitmain Antminer S21E XP Hydro Самая мощная (и дорогая) ASIC-машина

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: декабрь 2024 г.

Хешрейт: 860 Th/s

Потребляемая мощность: 11 180 W

Эффективность: 13 W/Th Плюсы Максимальная вычислительная мощность

Высокая производительность

Современная технология Минусы Очень дорогой

Высокий уровень шума

Bitmain Antminer S21E XP Hydro — на момент составления рейтинга один из самых мощных ASIC-майнеров на рынке. Обеспечивает невероятную скорость хеширования в 860 TH/s при энергопотреблении 11180 Вт. Такая производительность делает его идеальным вариантом для тех, кто стремится к максимальной прибыли от майнинга.

Однако, следует учитывать и некоторые существенные недостатки. Antminer S21E XP Hydro — очень дорогой ASIC-майнер, что делает его доступным далеко не для всех. Кроме того, он характеризуется высоким уровнем шума. Это делает его неподходящим для использования в жилых помещениях или местах с повышенными требованиями к тишине. Поэтому, несмотря на абсолютное лидерство по вычислительной мощности, Antminer S21E XP Hydro может оказаться не самым оптимальным выбором для некоторых майнеров из-за высокой стоимости и уровня шума.

8 Bitmain Antminer L9 Лучший майнер Dogecoin от Bitmain

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: май 2024 г.

Скорость хэширования: 16 Gh/s

Потребляемая мощность: 3360 W

Эффективность: 210 W/Gh Плюсы Специализация на Scrypt

Потенциально высокая прибыльность

Производительность Минусы Высокая цена

Зависимость от курса Dogecoin

Antminer L9 от Bitmain выделяется среди других ASIC-майнеров тем, что специализируется на добыче криптовалют, использующих алгоритм Scrypt. Например таких как Dogecoin и Litecoin, в отличие от майнинга биткоина. Из-за особенностей алгоритма Scrypt, требующего меньшей вычислительной мощности по сравнению с алгоритмом SHA-256 (используемым в биткоине), Antminer L9 не может похвастаться такой же производительностью, как ASIC-майнеры, ориентированные на биткоин.

Его скорость хеширования составляет 16 GH/s при энергопотреблении 3360 Вт. Это делает его относительно энергонеэффективным по сравнению с другими устройствами. Однако, ввиду недавнего роста курса Dogecoin, Antminer L9 может представлять собой весьма выгодное вложение на данный момент. Несмотря на это, стоит отметить высокую цену устройства — около 11 200 долларов на сайте Bitmain. Кроме того, существует риск снижения стоимости Dogecoin в будущем. Это может снизить рентабельность инвестиций в Antminer L9 по сравнению с другими ASIC-майнерами Bitmain.

9 MicroBT WhatsMiner M66S+ Майнер SHA-256 с иммерсионным охлаждением от MicroBT

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: октябрь 2024 г.

Скорость хэширования: 318 Th/s

Потребляемая мощность: 5550 W

Эффективность: 17,5 W/Th Плюсы Высокая скорость хеширования

Энергоэффективность

Удобство установки Минусы Высокое энергопотребление

WhatsMiner M66S+ от компании MicroBT — это современный ASIC-майнер. Он специализируется на алгоритме SHA-256, используемом в сети Bitcoin. Также обладает высокой скоростью хеширования от 280 до 318 TH/s. Это позиционирует его как одного из лидеров по производительности на рынке. Майнер разработан для погружного охлаждения (immersion cooling). Его конструкция позволяет легко интегрировать его в стандартные серверные стойки.

Несмотря на значительное энергопотребление — 5550 Вт, — WhatsMiner M66S+ демонстрирует впечатляющую энергоэффективность на уровне примерно 17,5 Вт/TH. Это является хорошим показателем для ASIC-майнеров такого класса. Сочетание высокой производительности и относительно доступной цены (6360 долларов) делает WhatsMiner M66S+ привлекательным вариантом для майнеров, рассматривающих инвестиции в оборудование для добычи криптовалют на алгоритме SHA-256.

10 Canaan Avalon Made A1566 Эффективный и стабильный биткойн-майнер

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: октябрь 2024 г.

Хешрейт: 185 Th/s

Потребляемая мощность: 3420 W

Эффективность: 18,5 W/Th Плюсы Высокая производительность

Доступная цена (относительно конкурентов)

Приемлемая энергоэффективность Минусы Не самый высокий хешрейт

AvalonMiner A1566 — это один из самых выгодных на данный момент ASIC-майнеров для добычи биткоина в линейке компании Canaan. Он демонстрирует стабильную производительность с хешрейтом около 185 TH/s. Успешно конкурирует с ведущими производителями на рынке майнинга биткоинов. Энергопотребление A1566 составляет 3420 Вт, а энергоэффективность — 18,5 Вт/TH.

На рынке, где лидируют такие компании, как Bitmain и MicroBT, AvalonMiner A1566 от Canaan представляет собой серьёзного конкурента. Он предлагает почти сопоставимую с лидерами производительность и энергоэффективность. Привлекательная цена делает его выгодным вариантом как для опытных майнеров, так и для тех, кто только начинает работать в этой сфере. A1566 — это достойный вариант для рассмотрения при выборе оборудования для майнинга биткоина.

Что такое ASIC майнер?

Краткое название интегральной схемы специального назначения. ASIC — это схема, которая предназначена для конкретного использования, а не для общего использования. Майнеры, которые использует ASIC, более продвинуты по сравнению с теми кто использует CPU, GPU или другие компоненты. Есть несколько редких чипов для майнинга биткойнов ASIC. Они, наряду с обычными, могут использоваться сами по себе, когда дело доходит до майнинга биткойнов.

Когда дело доходит до майнинга с большей скоростью, ASIC-майнеры играют огромную роль. Они более производительны и экономичны, чем традиционные биткойн-майнеры. Майнинг биткойнов эффективен только тогда, когда есть чистая выгода в отношении производительности и низкой стоимости эксплуатации. Они потребляют много электроэнергии. Поэтому есть пользователи, которые комбинируют установки и микросхемы ASIC, чтобы снизить затраты.

Майнеры ASIC в основном предназначены для работы и могут быть соединены с майнинговыми установками. Преимущество добавления ASIC к майнинговым установкам заключается в том, что они значительно повышают эффективность майнинга монет с помощью этих установок. Микросхемы ASIC могут превзойти по производительности стек графических процессоров. При работе друг с другом микросхемы ASIC обрабатывают транзакции в 100 раз быстрее, чем обычный стек графических процессоров.

Это связано с тем, что микросхемы ASIC — это следующий шаг на пути развития технологий. Также они более энергоэффективны и потребляют меньше энергии, чем графические процессоры. Аналитики предсказывают, что в ближайшие несколько лет ASIC станут востребованее. Поскольку нет таких планов или технологий, которые могли бы заменить их микросхемы в энергетической структуре.

Одно из самых больших преимуществ ASIC вместо обычного майнера заключается в том, что пока другие майнеры заняты ожиданием обработки транзакций, вы будете добывать монеты с гораздо большей скоростью. Это дает стратегическое преимущество перед ними.

Одна вещь, которая может немного расстроить, заключается в том, что, поскольку чипы довольно специфичны для задач и сделаны исключительно для добычи биткойнов, стоимость их создания может быть довольно высокой. Хотя вы можете захотеть, чтобы скорость хеширования монет была высокой, время, необходимое для создания микрочипа для конкретной задачи, довольно велико. Первый майнер с использованием микросхемы ASIC, был выпущен Bitmain в мае 2016 года в Китае.

Несмотря на то, что он был разработан для майнинга биткойнов, есть и другие монеты SHA-256, которые можно было добыть с его помощью. Было убедительно доказано, что микросхемы ASIC лучше, чем комбинация графических процессоров и ЦП, когда дело касается скорости майнинга и хешрейта.

ASIC-майнер: популярные бренды

Есть много компаний, которые производят майнеры ASIC, делая микрочипы на основе тех же технологий. Небольшая поправка здесь и там отличает бренды друг от друга, и каждый имеет свою цену и особенности. Вот некоторые из них, получившие довольно высокую оценку и широко используемые майнерами по всему миру:

Bitmain

Когда дело доходит до различных инструментов для майнинга биткойнов, нет названия более резонансного, чем Bitmain. Это компания, которая отвечает за бренд Antminer. За эти годы она стала крупнейшим поставщиком всех инструментов для майнинга, которые используются людьми по всему миру. Несмотря на то, что компания массово производит майнеры ASIC сейчас, их цена далеко не доступная.

Типичный биткойн-майнер от Bitmain стоит около 1100 долларов США. Одна интересная особенность майнеров Bitmain заключается в том, что они поставляются с трехмесячным сроком гарантии. В зависимости от выбранной вами модели хешрейт майнера варьируется от 8 до 18 TH / s. У каждой модели своя эффективность, и в зависимости от этого меняется и доходность майнеров ASIC.

Halong Mining

Этот начинался как стартап ASIC-майнинга. Никто не мог сказать, что оборудование Halong Mining может стать одним из лучших в мире. После создания стартапа Halong Mining запустила майнер Dragonmint T16. Это принесло компании довольно много признания. Люди начали верить, что этот стартап станет лучшим, что когда-либо случалось с сообществом майнеров ASIC. Майнеры Halong начали соревноваться с первопроходцем Bitmain. Теперь и они сошлись на равных, борясь за первое место.

Halong Mining запустила рекламную кампанию, чтобы подчеркнуть преимущества созданного ими майнера ASIC. С помощью рекламы компания сделала все возможное, чтобы вызвать у своих клиентов чувство доверия и авторитета. По словам представителей компании, на разработку Dragonmint T16 были вложены миллионы долларов. Первая партия майнера была отправлена ​​в марте 2020 года, и с тех пор никаких жалоб не поступало. Работая при напряжении от 220 В до 240 В, майнер потребляет 0,075 Дж / GH и имеет скорость хеширования около 16 TH / s.

Canaan Creative

Когда дело доходит до самых стабильных биткойн-майнеров, нет названия, которое было бы так признано, как Canaan Creative. Внутри майнера есть контроллер Avalon, который может подключать до 4 майнеров в одной сети. Хотя стоимость майнера довольно высока и составляет около 700 долларов, есть пользователи, которые утверждают, что майнинг Canaan Creative не так эффективен, как майнер Bitmain. Если верить отчетам и комментариям, средняя скорость хеширования майнера Canaan Creative составляет около 7,3 TH / s.

Baikal

Это имя, которое известно всем за их работу, которую они выполняют в области исследования и разработки технологий и микрочипов с 2008 года. Это была компания, которая создала чипы алгоритма SHA-256 еще в 2013 году. Большой опыт разработки вышеупомянутых чипов, и они внедрили этот опыт в будущие технологии, которые начали разрабатывать.

Есть четыре продуктовые линейки с Байкала, которые предлагают довольно много продуктов, связанных с технологиями. Это Giant B, N, x10 и плюс. Есть и другие продукты компании, которые помогают в процессе майнинга. Сюда входят учебные пособия по майнингу, обслуживание клиентов и поддержка после продажи продуктов, а также длинный список услуг.

Ebang

Сочетая эффективность со стабильностью, Ebang предлагает вам микросхемы для майнинга ASIC по цене от 700 до 1100 долларов, в зависимости от модели, которую вы выберете. Микросхемы для майнинга, произведенные Ebang, используют 14-нм технологию, что помогает им повысить хешрейт с 6,3 до 9 TH / s.

GekkoScience

В Соединенных Штатах Америки была небольшая горнодобывающая компания, которая мечтала стать большой. Они сделали это с компанией, которая теперь известна как GekkoScience. Теперь компания производит USB-микромайнеры, включив существующие микросхемы ASIC в свои собственные разработки. Однако конечные результаты не всегда бывают прибыльными, как считает GekkoScience 2 PAC.

ASIC-майнеры: как они работают?

Есть два разных способа производства майнеров ASIC. Они могут быть либо предварительно изготовлены для работы с конкретным приложением, либо изготовлены, а затем интегрированы в специальное приложение.

Типичными частями ASIC-майнера являются программное обеспечение для майнинга, микросхема ASIC, источник питания и вентиляторы для охлаждения системы. Вся установка состоит из вентиляторов, микросхем ASIC и процессоров среди основных компонентов.

Если вы хотите понять, как работает ASIC-майнер, вам не нужно тратить лишние деньги на то, чтобы стать экспертом по майнингу. Вместо этого вы можете воспользоваться недорогими учебными пособиями, доступными в Интернете. Другой способ, который вы можете выбрать — использовать USB-майнеры. Хотя они довольно дешевы, хешрейт у них довольно низкий. Это понятно, поскольку вы получаете то, за что платите.

На типичном USB-майнере стоимостью около 30 долларов вы получите среднюю скорость хеширования 330 MH / s. Возврат инвестиций при использовании этого типа майнера обычно составляет около 1% в месяц. Вы захотите инвестировать в майнер ASIC, если планируете построить оборудование для майнинга биткойнов премиум-класса.

ASIC-майнеры: начало работы

Прежде чем вы начнете создавать оборудование для майнинга биткойнов, вам нужно учесть несколько вещей. Есть люди, которые предпочитают устанавливать майнинговые установки у себя дома, но если вы думаете о получении существенной прибыли, вам потребуется правильная установка, которая дома невозможна.

Вы должны сделать несколько сложных расчетов и получить ответы на вопрос, какую прибыль вы хотите получить. Вы можете вложить тысячи долларов и не получить прибыль, если не настроите нужное оборудование. Это будет просто пустой тратой ваших усилий и денег, и вы в конечном итоге пожалеете, что когда-либо решились на майнинг биткойнов.

Если вы хотите присоединиться к отрасли и получать прибыль, вам придется либо создать оборудование, способное приносить вам прибыль, либо приобрести одну из готовых установок, доступных на рынке.

Есть несколько вещей, которые понадобятся, когда вы захотите добывать биткойны:

ASIC-майнер.

Программное обеспечение, которое будет совместимо с майнером, например BFGMiner или CGMiner.

Калькулятор майнинга биткойнов, который поможет вам определить количество добытых альткойнов. Эта цифра будет соответствовать мощности устройства ASIC для майнинга, которые у вас есть.

Вы также можете использовать дополнительный вентилятор для лучшего охлаждения компонентов.

Биткойн-кошелек. Это будет кошелек, в котором вы будете хранить все монеты, добытые с помощью вашей установки.

Вы также можете использовать специальный пул в качестве учетной записи для майнинга.

Процесс майнинга довольно прост для понимания, и как только вы ознакомитесь с ним, вы сможете запустить процесс, когда захотите, как только будет настроено оборудование:

Первое, что вам нужно сделать, это подключить устройство ASIC-майнера к компьютеру. После этого вы можете использовать калькулятор майнинга биткойнов для расчета выручки в виде результатов биткойнов. Если у вас нет учетной записи для майнинга пула, зарегистрируйте ее. Вам нужно будет подключить майнер ASIC к учетной записи майнинга пула. Следующим шагом является настройка конфигурации учетной записи для майнинга пула. Обычно для этого шага требуется адрес порта сервера и пула. После этого вам нужно будет загрузить программное обеспечение для майнинга биткойнов, такое как CGMiner или BFGMiner. Затем программа попросит вас ввести пул адресов, порт, имя пользователя и пароль. Запустите процесс майнинга и соответственно майните биткойны.

Как выбрать лучшее оборудование для майнинга

Скорость хеширования

Это количество сложных вычислений, которые оборудование может выполнить за каждую секунду. Скорость хеширования является критическим фактором, поскольку высокая скорость хеширования увеличивает шансы на решение сложных математических вычислений, необходимых для получения биткойнов в качестве вознаграждения.

В майнинге биткойнов вы будете искать конкретное решение. С помощью хеш-алгоритмов аналогичные математические задачи всегда будут давать аналогичные решения. Однако они созданы для непредсказуемой работы. Таким образом, единственный лучший способ получить конкретное решение — это попробовать много разных (случайным образом). В дополнение к этому, вы должны знать, что майнинг является конкурентоспособным. Поскольку в конце концов запрос транзакции транслируется в одноранговую сеть. Таким образом, майнер, который сделает все правильно, получит награду. По этим причинам для прибыльного майнинга и необходима высокая скорость хеширования.

Скорость измеряется в мегахешах, гигахешах или терахешах в секунду. Самое первое оборудование для майнинга имело хешрейт от 336 до 14000000 MH / s.

Потребление энергии

Имейте в виду, что добыча биткойнов — это инвестиция. Учитывая это, вам придется нести некоторые расходы, чтобы поддерживать этот процесс. Одна из затрат, которую вам придется покрыть — затраты на электроэнергию.

Чем мощнее оборудование, которое вы используете, тем больше электроэнергии оно будет потреблять. Таким образом, прежде чем покупать какое-либо оборудование для майнинга, вы должны учитывать рейтинг потребления электроэнергии в ваттах. Знание этого поможет рассчитать стоимость энергии, потребляемой устройством. Это поможет определить жизнеспособность майнинга биткойнов с использованием указанного оборудования. Если ваши расчеты показывают, что доход от майнинга BTC меньше, чем от последующих счетов за электроэнергию, то это предприятие «не стоит свеч».

Используя данные о потреблении энергии и скорости хеширования, вы можете определить, сколько хешей можно добыть из каждого ватта электроэнергии, протекающей через ваше оборудование для майнинга. Чтобы произвести этот расчет, разделите скорость хеширования на потребляемую оборудованием ватт.

Например, если у вас аппаратная хэш-скорость 4500 MH / s и для этого требуется около 32 Вт энергии, тогда ожидайте, что оборудование для майнинга предоставит вам примерно 140 625 MH / s на каждый ватт электроэнергии. Чтобы рассчитать счет за электроэнергию, который вы должны ожидать каждую неделю, месяц или год, используйте онлайн-калькуляторы энергии для майнинга биткойнов.

Цена

Цена оборудования для майнинга также важна. Не забывайте, что большая часть дешевого оборудования для майнинга будет приносить мало биткойнов. Дорогое оборудование для майнинга биткойнов уникально, быстро и эффективно. Чтобы разбогатеть на бизнесе по добыче биткойнов, будьте готовы инвестировать. Стремитесь к ценности и качеству своей покупки.

Как ASIC-майнеры изменили мир майнинга криптовалют

Когда идея биткойнов и майнинга биткойнов была еще новой, все, что вам было нужно — это обычный ПК с обычным процессором и видеокартой. Однако, когда идея стала популярной, традиционное оборудование не могло получить желаемую скорость хеширования. Именно тогда начались улучшения. Заранее было известно, что, когда спрос на биткойны вырастет, возникнет необходимость в разработке более совершенного оборудования, чтобы не отставать от него.

Когда традиционный ЦП оказался неэффективным, в систему были добавлены графические процессоры. Это на какое-то время поддерживало хешрейт. Однако экспоненциальный рост спроса означал, что существовала потребность в более совершенном оборудовании, чтобы идти в ногу с рынком.

Когда графические процессоры стали более продвинутыми, и их стеки начали использоваться для получения более высокой скорости хеширования. Однако стоимость электроэнергии начала стремительно взлетать до небес, и добыча монет на стеках графических процессоров также перестала быть возможной.

По мере увеличения числа майнеров скорость хеширования будет падать, если вы используете то же оборудование. Именно тогда возникла потребность в лучшей технологии и появились микросхемы ASIC.

Как мы уже хорошо знаем, микросхемы ASIC предназначены исключительно для майнинга, и они довольно эффективны по сравнению с графическими процессорами, обеспечивая более высокую скорость хеширования при меньшем потреблении электроэнергии. Эта специализированная технология сделала чудеса, и компании и отдельные лица по всему миру открыли свои собственные майнинговые фермы после того, как появились микросхемы ASIC.

Поскольку эта технология была разработана с единственной целью майнинга и не может быть использована где-либо еще, расходы должны нести только заказчики майнинга. Вот почему некоторые из лучших майнеров ASIC в мире могут стоить тысячи долларов каждый месяц.

Когда майнеры ASIC работают, выделяется довольно много тепла. Это одна из единственных причин, по которой многие компании в мире с трудом находят подходящее место для создания своих майнинговых ферм. Для размещения всего оборудования требуется огромное пространство, и электричество тоже должно быть дешевым. Много места занимают вентиляторы, которые используются для охлаждения оборудования.

С другой стороны, есть компании, у которых нет проблем с этим, и они создали огромные майнинговые фермы. Это привело к тому, что майнинг биткойнов и проверка блокчейна стали более централизованным процессом, поскольку большая часть майнинга выполняется этими несколькими компаниями.

Можно ли майнить без ASIC?

Да. Несмотря на то, что все во всем мире будут рекомендовать вам инвестировать в майнер ASIC, есть несколько других способов майнить биткойны и другие альткойны:

Пулы майнинга

Это процесс сотрудничества с другими участниками пула и объединения вычислительной мощности всех для создания блока. Затем вознаграждение за этот блок распределяется между всеми членами пула пропорционально вычислительной мощности, которую они внесли.

USB-майнеры

Это один из самых простых способов майнинга. Единственное, что вам нужно сделать, это подключить USB Miner к ПК. Однако это довольно неэффективно и обычно считается пустой тратой времени и денег.

ЦП

Это будет один из самых простых способов майнинга; единственное требование — это центральный процессор с мощным процессором. Десять лет назад это должно было быть плодотворным, но теперь это не принесет никаких результатов.

Что выберите вы?

В конечном итоге решение о том, майнить биткойн или нет, остается за вами. Однако, если вам нужно лучшее оборудование для майнинга, чтобы сделать ваше предприятие прибыльным, то выше приведены некоторые из лучших майнеров ASIC, которые следует рассмотреть. Убедитесь, что вы учли факторы, которые мы перечислили выше, прежде чем выбрать лучший ASIC-майнер.