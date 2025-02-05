Kingdom Come: Deliverance 2 — это не только сражения и выпивка. Это еще и множество предметов, которые можно подобрать или украсть по пути. Но таскать с собой кучу вещей может быть настоящей проблемой. Вот наш гайд, как увеличить грузоподъемность в Kingdom Come: Deliverance 2.
Что влияет на грузоподъемность?
Механика грузоподъемности и перегруза в Kingdom Come: Deliverance 2 управляется статистикой Силы. Чем она выше, тем больше вещей вы сможете носить с собой. Если вы превысите свой лимит, Генри не сможет бегать и быстро перемещаться. Хуже того, вы даже не сможете ездить на лошади. Поэтому важно научиться управлять перегрузом, чтобы не столкнуться с проблемами во время квестов.
Бонусы, увеличивающие грузоподъемность
Вот несколько бонусов, которые помогут увеличить грузоподъемность:
- Main Level: Well-Built — Увеличивает грузоподъемность на +12 за каждый пункт Силы вместо стандартных +10.
- Strength: Pack Mule — Добавляет +12 к грузоподъемности.
- Strength: Strong As Bull — Увеличивает грузоподъемность на +20.
- Strength: Hard-Working Lad — Переноска трупов и бессознательных NPC не будет тратить дополнительную выносливость; +8 к грузоподъемности.
Использование сундуков для хранения
Если вы не хотите таскать с собой много вещей, можно оставить их в сундуках для хранения. Они обычно находятся в комнатах, которые вы арендуете:
- В определенные моменты кампании вам могут предложить остановиться в чьем-то доме. В таких комнатах обычно есть сундук.
- Таверны и гостиницы предлагают долгосрочное проживание, и комната, которую вам дадут, обычно имеет сундук.
- Если в таверне есть только сарай для ночлега, сундука может не быть.
Содержимое сундуков доступно из любого сундука, так что вы всегда сможете добраться до своих вещей, даже если находитесь в другой деревне.
Использование лошади для переноски вещей
Вы также можете использовать лошадь как вьючное животное. Наведите курсор на предмет и нажмите кнопку «X», чтобы переместить его в инвентарь лошади. Грузоподъемность лошади зависит от седла и попоны.
Если планируете продать вещи торговцам, не забудьте, где оставили свои предметы (в сундуке или в инвентаре лошади). Перед продажей переместите их обратно в инвентарь Генри.
Заключение
Теперь вы знаете, как управлять перегрузом и увеличивать грузоподъемность в Kingdom Come: Deliverance 2. Если вам интересно узнать больше о Силе и связанных перках, ознакомьтесь с нашими гайдами по алхимии, взлому замков, скрытности/карманным кражам и проверкам речи/диалогов.
Этот гайд поможет вам эффективно управлять инвентарем и не попадать в неприятные ситуации из-за перегруза. Удачи в ваших приключениях!