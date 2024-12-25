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Капитализация Apple приближается к 4 триллионам долларов

Мария Старкова Мария Старкова
25.12.2024
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Капитализация Apple приближается к 4 триллионам долларов

Новая линейка iPhone 16 от Apple, внешне мало отличающаяся от iPhone 15, вызвала неоднозначную реакцию. Компания сосредоточилась на улучшении существующих функций, а не на радикальном изменении дизайна. Это, вполне предсказуемо, не вызвало ажиотажа. Однако, у Apple есть козырь в рукаве – Apple Intelligence. Искусственный интеллект, который, по мнению аналитиков, способен обеспечить компании «золотой» цикл обновлений и поднять рыночную капитализацию до 4 триллионов долларов. Действительно, рост стоимости акций Apple на 16% с ноября и увеличение рыночной стоимости на 500 миллиардов долларов говорят о положительной динамике.

Тем не менее, Эрик Вудринг из Morgan Stanley отмечает, что спрос на iPhone пока остается «мягким». Это вызвано ограничением возможностей и доступности Intelligence. По его мнению, расширение функционала и доступности ИИ значительно повысит спрос. В Китае, ключевом рынке для Apple, продвижение Intelligence тормозят регуляторные ограничения. В связи с этим, Apple ведет переговоры с Tencent и ByteDance, чтобы преодолеть этот барьер. Китай играет огромную роль в доходах компании, являясь крупнейшим рынком смартфонов.

Прогнозы на будущее Apple

Ранее прогнозировалось, что компания достигнет отметки в 4 триллиона долларов рыночной капитализации к концу 2025 года. При этом, не стоит забывать о сегменте услуг. Он стал надежным источником дохода, компенсируя снижение прибыли от других направлений. Ожидается, что выручка от услуг в 2025 году составит 100 миллиардов долларов (25% от общей суммы), а к концу 2026 года это подразделение будет оценено в 1,5-1,6 триллиона долларов.

Внедрение Apple Intelligence происходит постепенно, и нагрузка на разработчиков может привести к переносу функций iOS 19 на 2026 год. Пока не ясно, станет ли генеративный ИИ гарантом «суперцикла» для iPhone, но за прогрессом компании необходимо внимательно следить.

Источник — wccftech

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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