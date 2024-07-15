Камера CMF Phone 1 может снимать сквозь предметы

Новый смартфон CMF Phone 1, который получил положительные отзывы за свою уникальность и доступность среди Android-устройств, обладает интересной функцией — его датчик глубины может видеть сквозь объекты. Эта необычная возможность недоступна через стандартное приложение камеры и требует использования стороннего приложения.

Для достижения конкурентной цены, CMF Phone 1 отказался от дополнительной камеры в пользу 50-мегапиксельного основного сенсора и неназваного датчика глубины. Хотя датчик глубины недоступен стандартными методами, один из пользователей смог активировать его потенциал через стороннее приложение в режиме разработчика.

Первые тесты показали монохромное изображение низкого разрешения. Однако, направив камеру на пульт дистанционного управления телевизором, пользователь обнаружил, что датчик глубины может показать внутреннюю схему батарей пульта, через закрытую крышку.

Это видео быстро стало популярным в соцсетях, и соучредителю Nothing, Акису Евангелидису, пришлось вмешаться, чтобы объяснить ситуацию. По его словам, отсутствие инфракрасного светофильтра в датчике глубины позволяет инфракрасному свету проникать сквозь тонкие или полупрозрачные объекты, особенно из черного акрила.

Некоторые пользователи увидели в этом интересное дополнение для телефона стоимостью 200 долларов, но другие выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности. В ответ Евангелидис объявил, что компания ограничит доступ сторонних приложений к данным датчика глубины через обновление программного обеспечения в течение недели.

В комментариях пользователи также спрашивали, почему нужно отключать эту «интересную функцию». Евангелидис признал её привлекательность, но ответил неоднозначно: «Некоторые люди пытаются атаковать нас со всех сторон, мой друг. Их не устраивает наш успех. Поэтому нам нужно быть осторожными».

Источник — x.com