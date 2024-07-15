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Разное

Кибер эдамамэ — новый продукт от Tesla

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.07.2024
296 Просмотров 0
Кибер эдамамэ - новый продукт от Tesla

Tesla выпустила новую креативную наклейку в форме эдамамэ. Она изготовлена из цинкового сплава и имеет магнитную основу для крепления. Длина продукта составляет 6 см. Она отлита под давлением и имеет гальваническое покрытие. Форма наклейки напоминает стручок, выполненный в фирменном стиле Tesla.

Tesla рекомендует использовать наклейку в помещении. Если необходимо использовать ее на улице, можно приклеить ее с помощью прилагаемого клея 3M. Важно отметить, что наклейку не следует использовать на автомобилях и других транспортных средствах.

Кибер эдамамэ

Что именно хотела сообщить компания Илона Маска, выпустив данный продукт, пока не известно.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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