Главная » Разное Кибер эдамамэ — новый продукт от Tesla Разное Кибер эдамамэ — новый продукт от Tesla Анатолий Пшеницын 296 Просмотров

Tesla выпустила новую креативную наклейку в форме эдамамэ. Она изготовлена из цинкового сплава и имеет магнитную основу для крепления. Длина продукта составляет 6 см. Она отлита под давлением и имеет гальваническое покрытие. Форма наклейки напоминает стручок, выполненный в фирменном стиле Tesla.

Tesla рекомендует использовать наклейку в помещении. Если необходимо использовать ее на улице, можно приклеить ее с помощью прилагаемого клея 3M. Важно отметить, что наклейку не следует использовать на автомобилях и других транспортных средствах.

Что именно хотела сообщить компания Илона Маска, выпустив данный продукт, пока не известно.

Источник — ithome.com