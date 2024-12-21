Steam опубликовал интересную статистику за 2024 год

Steam опубликовал статистику 2024 года. Она показывает игровые привычки пользователей, подобно тому, как это делают Spotify и Яндекс Музыка. Результаты оказались весьма интересными. Оказалось, что подавляющее большинство игроков Steam предпочитают старые игры.

Только 15% общего времени, проведенного в играх на платформе в 2024 году, пришлось на игры, вышедшие в этом же году. В 2023 году этот показатель составлял 9%, а в 2022 году достиг своего максимума – 17%. Несмотря на небольшой рост по сравнению с прошлым годом, очевидно, что большинство пользователей Steam отдают предпочтение играм, выпущенным ранее.

Есть несколько факторов, объясняющих эту тенденцию. Во-первых, многие новые ААА-игры имеют высокие системные требования. Это делает их недоступными для части пользователей, особенно тех, кто играет на портативных устройствах, таких как Steam Deck. Во-вторых, постоянно популярные игры с живым сервисом. Например, Counter-Strike, Dota 2 и PUBG, продолжают привлекать огромное количество игроков на протяжении многих лет.

Более детальный анализ показывает, что 47% игрового времени пользователей Steam приходится на игры, выпущенные за последние 1-7 лет, а 37% — на игры, выпущенные 8 и более лет назад. Это еще раз подтверждает значительный интерес к играм с более длительной историей.

Доступность старых игр также играет свою роль. Благодаря постоянным скидкам и распродажам в Steam, пользователи получают возможность приобрести качественные игры по привлекательным ценам.

Таким образом, статистика Steam 2024 года демонстрирует устойчивую тенденцию к предпочтению пользователями проверенных временем игр, несмотря на постоянный выход новых проектов. Этот факт заставляет задуматься о причинах данного явления и о том, как это влияет на индустрию видеоигр в целом.