logo-daboom новый год
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Steam опубликовал интересную статистику за 2024 год
Игры для ПК, консолей и смартфонов

Steam опубликовал интересную статистику за 2024 год

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.12.2024
6 Просмотров 0
Steam опубликовал интересную статистику за 2024 год

Steam опубликовал статистику 2024 года. Она показывает игровые привычки пользователей, подобно тому, как это делают Spotify и Яндекс Музыка. Результаты оказались весьма интересными. Оказалось, что подавляющее большинство игроков Steam предпочитают старые игры.

Только 15% общего времени, проведенного в играх на платформе в 2024 году, пришлось на игры, вышедшие в этом же году. В 2023 году этот показатель составлял 9%, а в 2022 году достиг своего максимума – 17%. Несмотря на небольшой рост по сравнению с прошлым годом, очевидно, что большинство пользователей Steam отдают предпочтение играм, выпущенным ранее.

Есть несколько факторов, объясняющих эту тенденцию. Во-первых, многие новые ААА-игры имеют высокие системные требования. Это делает их недоступными для части пользователей, особенно тех, кто играет на портативных устройствах, таких как Steam Deck. Во-вторых, постоянно популярные игры с живым сервисом. Например, Counter-Strike, Dota 2 и PUBG, продолжают привлекать огромное количество игроков на протяжении многих лет.

Более детальный анализ показывает, что 47% игрового времени пользователей Steam приходится на игры, выпущенные за последние 1-7 лет, а 37% — на игры, выпущенные 8 и более лет назад. Это еще раз подтверждает значительный интерес к играм с более длительной историей.

Доступность старых игр также играет свою роль. Благодаря постоянным скидкам и распродажам в Steam, пользователи получают возможность приобрести качественные игры по привлекательным ценам.

Таким образом, статистика Steam 2024 года демонстрирует устойчивую тенденцию к предпочтению пользователями проверенных временем игр, несмотря на постоянный выход новых проектов. Этот факт заставляет задуматься о причинах данного явления и о том, как это влияет на индустрию видеоигр в целом.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.