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Разное

К земле приближается огромный астероид

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.12.2024
7 Просмотров 0
Астероид из космоса приближается к земле

Огромный астероид 2024 XN1, размером с десятиэтажный дом, пролетит мимо Земли 24 декабря на расстоянии 7,2 миллиона километров. Это примерно в 18 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны. Скорость астероида составит 23 726 километров в час. Несмотря на то, что по космическим масштабам это расстояние считается относительно небольшим, ученые подчеркивают, что вероятность столкновения исключена. Можно спать спокойно.

Европейское космическое агентство (ЕКА) не внесло 2024 XN1 в свой «Список рисков», что подтверждает отсутствие угрозы для Земли. Диаметр астероида оценивается от 29 до 70 метров. Даже при столкновении, сила удара оценивается в эквивалент 12 миллионов тонн тротила, что вызвало бы разрушения на площади около 2000 квадратных километров.

Ученые обнаружили астероид 12 декабря. После чего, они точно рассчитали его орбиту. Он не будет виден невооруженным глазом, и даже любительский телескоп не сможет его зафиксировать. Следующее похожее сближение астероида с Землей ожидается только в январе 2032 года.

Источник — marca

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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